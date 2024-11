Arde el Real Madrid por otra caída en la Champions: silbatina y contrapunto entre Ancelotti y la esposa de Valverde

¿Así, así, así, así juega el Madrid? El aura del Estadio Santiago Bernabéu intimida a más de un equipo porque es un escenario que ha vivido momentos épicos en el último tiempo, pero si la pelota no cruza la línea del arco no hay epopeya que valga. Eso le pasó al Real ante un Milan implacable en la derrota 3-1 por la cuarta fecha de la Champions League, un resultado que complica su clasificación de manera automática a los octavos de final.

El Merengue igualó el encuentro a los 23 minutos a instancias de un dudoso penal convertido por Vinicius Júnior. Ese tanto parecía instaurar un mínimo de tranquilidad después de la celebración temprana de Malick Thiaw en el cuarto de hora inicial. Sin embargo, Álvaro Morata cumplió la inexorable Ley del Ex para darle la victoria parcial al Rossonero y caldear los ánimos en un reducto madrileño en ebullición.

La floja actuación del vigente campeón se plasmó en una estruendosa silbatina al cierre del primer tiempo, que se hizo escuchar entre los fanáticos de un equipo que hace menos de dos semanas perdió el clásico ante Barcelona por goleada 0-4 en su casa. Atento a esto, el entrenador Carlo Ancelotti decidió meter mano a la formación con los ingresos de Brahim Díaz y Eduardo Camavinga en lugar de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Justamente, la retirada del volante uruguayo provocó el enojo de su pareja, Mina Bonino.

* Los silbidos al final del primer tiempo

La modelo y comunicadora se mostró enfurecida en su cuenta personal de Twitter, seguida por más de 250.000 seguidores. El diario español AS se hizo eco de una serie de publicaciones realizadas y borradas por ella minutos después, según precisó el periódico. “Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa”, escribió frente a la salida del mediocampista, quien jugó recostado sobre la banda dejándole la mitad de la cancha a Tchouaméni y Luka Modric.

En este sentido, un usuario le respondió planteando que la modificación de Valverde fue una cuestión “táctica”, con la intención de conservar a Modric en el eje de la mitad de cancha. Frente a esto, Bonino cuestionó el plan de juego de Ancelotti: “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja, ¿cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”. A continuación, criticó la mirada de otra persona, que le echaba la responsabilidad al Pajarito por el segundo gol del Milan. “Está jugando de extremo. ¿Sabías? Porque yo nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí”, manifestó Mina Bonino.

El mensaje de Mina Bonino por la salida de Valverde en el entretiempo

En conferencia de prensa, Ancelotti fue consultado sobre sus razones para sacarlo al sudamericano y, cuando le mencionaron el comentario de la argentina, levantó sus cejas en señal de sorpresa: “Para mí, es muy complicado opinar de lo que opina la gente en las redes sociales. He quitado a Valverde porque para mí no estaba a su 100%, ha tenido un problema a la espalda, parecía que se había recuperado porque había entrenado bien ayer, pero me parecía que no era su mejor nivel físico”.

Real Madrid registró más de 20 remates en los 90 minutos, e incluso le anularon un tanto de Antonio Rüdiger a instancias del VAR por fuera de juego del zaguero central. Esa acción hubiera significado el 3-2, ya que instantes antes Tijjani Reijnders había ampliado la diferencia para el Milan en la capital española. Tras el pitazo final de Slavko Vincic, Rüdiger y Jesús Vallejo (suplente) fueron los únicos que saludaron a la multitud antes de retirarse rumbo al vestuario, indicó AS.

La pareja de Fede Valverde había cuestionado la salida del uruguayo en el entretiempo

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, lamentó la caída en charla con Movistar+: “No esperábamos este resultado. Era un partido muy importante, hay que ser sólidos en casa porque fuera cuesta mucho más. Han realizado un gran partido, han aprovechado sus ocasiones, y nosotros no hemos estado tan acertados en las nuestras. Es un resultado muy adverso, que duele. La manera de salir es trabajar muy duro, estar unidos y confiar en los jugadores”.

Vale destacar que la Casa Blanca ha perdido su único partido como visitante en la Liga de Campeones ante Lille en Francia (0-1) y tendrá un fixture muy complejo con duelos ante Liverpool en Anfield, Atalanta en Bérgamo, Salzburgo como local y cierra el calendario ante el Brest en suelo francés. Actualmente, está en la 17° colocación con seis puntos, en zona de Playoff, aunque está a una unidad de equipos como Manchester City, Inter y el propio Brest, que estarían clasificando directamente a los octavos de final. Del 9° al 24° jugarán para dilucidar los ocho boletos restantes.

Antonio Rüdiger y Jesús Vallejo se despidieron del público tras el 1-3 ante Milan

Ancelotti también brindó su mirada de la fragilidad defensiva de un equipo pálido en la última línea, con 10 goles recibidos en los últimos 4 encuentros: “No defendemos bien, el equipo no está compacto. Tenemos que ser más ordenados. Hemos encajado muchos goles porque nos falta solidez, el equipo no está bien ordenado en el campo”. “Tenemos que estar preocupados porque el equipo no está dando una buena versión. En los últimos partidos nos ha faltado mucha solidez, ahí tenemos que trabajar”, comentó a ESPN.

Real Madrid volverá a jugar este sábado a las 10 (hora argentina) por la fecha 12 de la Liga de España ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego de ese duelo, tendrá dos semanas de receso por la fecha FIFA.

* Las declaraciones de Carlo Ancelotti