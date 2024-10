“Describí a Emi Martínez en una palabra”: el reto del Aston Villa al plantel tras el nuevo premio que ganó Dibu

Los compañeros del arquero argentino que volvió a ser elegido como el mejor del mundo en la gala del Balón de Oro, lo elogiaron

Emiliano Dibu Martínez volvió a ser elegido como el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro y por segundo año consecutivo se quedó con el premio Lev Yashin. Su actual equipo, Aston Villa, felicitó al marplatense en sus redes sociales y propuso un divertido juego con los futbolistas del plantel, quienes debieron definir al campeón con la selección argentina con una sola palabra.

A medida que los jugadores del elenco inglés iban ingresando al centro de entrenamientos del club de Birmingham, respondían en una palabra qué significaba Dibu Martínez para ellos. El primero en pasar fue el colombiano Jhon Durán, quien dijo sin dudar: “Loco”. “Para mí, es una bestia”, continuó el polaco Matty Cash, con una sonrisa en su rostro. El defensor se había enfrentado al arquero con la selección de Polonia en el Mundial de Qatar 2022. “Esa es muy buena”, agregó Tyrone Mings, quien luego agregó que su compañero es “confiado”.

Otros compañeros definieron al ex Arsenal como un arquero “sólido”, “ganador”, “el mejor”, “espectacular” y “el número uno”. Hasta que el serbio Kosta Nedeljkovic rompió el molde y expresó: “Es una leyenda”. Luego, Leon Bailey lo describió como “fuerte” y John McGinn resumió: “Hay cientos de palabras... es bueno”.

Por otro lado, el Aston Villa preparó un video con un compilado de atajadas e intervenciones del arquero formado en las juveniles de Independiente de Avellaneda. “El mejor del mundo por una razón”, fue el título que eligieron para el posteo. Además, utilizaron un afiche en el que se observa al Dibu festejando con el fondo del espacio y el planeta Tierra, del cual sobresalen una bandera argentina, el Obelisco y los dos premsio Lev Yashin. “En la cima del mundo”, describieron.

Tras ganar su segundo premio al mejor arquero del mundo, el club inglés reconoció al marplatense

El nuevo premio para Dibu generó grandes repercusiones. Lionel Messi fue uno de los que felicitó al arquero argentino por su segundo logro consecutivo, y su, padre, Beto Martínez, no pudo ocultar su emoción. “¡Como papá es algo único! Ganar el guante de oro no es muy fácil y Emi lo logró dos veces. Ahora ya no hay dudas que sea el mejor arquero del mundo. Cuando escuché el nombre de él, se me paso por mi cabeza la plaza donde nació, los chicos cuando iba a entrenar. Te podes imaginar... Empezás a lagrimear, te trae todos recuerdos lindos. Salir de una plaza y ser dos veces el mejor arquero del mundo, no es nada fácil”, expresó en declaraciones a al medio Súper Deportivo.

“Yo trabajé 48 años en el puerto y lo llevaba a entrenar todos los días y hoy ves que tu hijo es dos veces el mejor arquero del mundo y no es fácil. Ya fui varias veces a esa plazita donde el Dibu salió. Fui a tomar mates, me he quedado, recordé muchas cosas. Esa plaza está a 5 cuadras de mi casa”, recordó Beto, y continuó: “Yo era entrenador de él, era un papá, no sabía nada, tenía miedo de sobrecargarlo. Lo hacía correr con una bolsita de arena en la cintura. Le hacía cabecear una pelota atada en un árbol, con una soga para que salten y un montón de cosas. No puedo creer que sea el mejor arquero del mundo. Seguís lagrimeando. Seguis emocionándote. Lo único que me llevo como papá es que él no cambió nunca. Sigue siendo el mismo Emi de siempre, el mismo compañero y amigo de siempre. Sigue siendo el mejor de hijo de todos. Eso lo que me llevo de bueno. Después, los premios se lo ganan individualmente ellos”.

El elogio del Aston Villa al Dibu Martínez tras ganar por segunda vez seguida el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo (@AVFCOfficial)

En la gala del Balón de Oro 2024, realizada el lunes 28 de octubre en el Théatredu Chatelet de París, el arquero de 32 años le ganó la votación a Diogo Costa (Porto / Portugal), Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia), Gregor Kobel (Borussia Dortmund / Suiza), Andriy Lunin (Real Madrid / Ucrania), Mike Maignan (Milán / Francia), Giorgi Mamardashvili (Valencia / Georgia), Unai Simón (Athletic Club de Bilbao / España), Yann Sommer (Inter Milán / Suiza) y Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns / Sudáfrica).

Su compatriota y compañero en la selección argentina, Lautaro Martínez, fue el encargado de entregarle el trofeo: “Ante todo muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro (Lautaro Martínez) por meter el gol en la final con la selección argentina. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos me conocen y están conmigo día a día”.

Y agregó: “Vengo de un lugar muy chico y siempre lo recuerdo, es algo que me motiva a mejorar y a conseguir cosas grupales. Lo individual viene después de lo grupal. Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores”.

Dibu Martínez ganador al premio Yashin a mejor arquero del mundo

Cuando le preguntaron por sus bailes y gestos en los partidos, explicó: “A veces cuando estás en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido... Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la Selección. Dimos un paso espectacular en el club”. Y cuando Didier Drogba, ex futbolista que ofició de presentador del evento, le preguntó por sus métodos desafiantes, se rió: “Es lo que ves vos, en la Argentina no piensan lo mismo”.

“Para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo. Al Aston Villa, la Selección... Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”, concluyó. También protagonizó un divertido momento en el escenario con el Toro Martínez cuando hablaron sobre los penales en las prácticas.

Tras recibir el galardón, habló con TNT Sports sobre la distinción: “Fue hermoso. Me gustó mucho que estaba Lautaro al lado mío, me saca esa ansiedad de hablar, me relaja. Qué mejor que un compañero que nos ganó la Copa América me dé el trofeo, es algo muy especial para mí”. “Lo más lindo es que mi nene puede ver lo que el padre logró, obviamente cuando vengan a mi casa mis familiares verán lo que conseguí, que es algo lindo”, agregó. “Siempre me preguntaron qué arquero era mi ídolo de chico y, como dije en la primera gala, mis papás eran el combustible para demostrar lo que era el esfuerzo. Es gran parte mérito de ellos enseñarme a nunca relajarme”, señaló.