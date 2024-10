El singular video que le dedicaron al Dibu Martínez tras ganar el trofeo al mejor arquero del año y la broma con Lautaro en la gala del Balón de Oro

El video con el que France Football presentó al Dibu Martínez

Emiliano Martínez coronó una temporada espectacular y recibió el premio Lev Yashin al mejor arquero del año por segunda temporada consecutiva. Con este galardón en sus manos, se convirtió en el primer arquero de la historia en el fútbol en ganarlo dos veces consecutivas. En un particular video, los organizadores presentaron los logros del Dibu con una película donde cumplía el rol de “villano”.

El filme presentado por France Football mostraba imágenes con las grandes atajadas del golero del Aston Villa y la selección argentina, donde destacaron los penales que atajó en la Copa América de este año que lo vio consagrarse campeón. Además, le añadieron una música de fondo que se emparentaba con una típica película del lejano oeste.

A su vez, tuvo el gusto de recibir el premio de la mano de su compatriota y compañero en la Albiceleste, Lautaro Martínez. Con complicidad, los compatriotas aprovecharon para protagonizar un divertido momento en la gala del Balón de Oro, haciendo reír a la audiencia.

La broma entre el Dibu Martínez y Lautaro Martínez en la entrega del Lev Yashin

Tras entregarle el galardón, el goleador del Inter de Milán fue consultado acerca de cuántos goles de penal le convertiría al guardameta de los Villanos: “No mientas”, se anticipó el Dibu, a lo que el Toro le respondió “no sé, es muy difícil”. Y planteó: “Primero es grande y, segundo, espera hasta lo último, mira mucho”, sentenció Lautaro. Desde el otro lado del escenario, el mítico Didier Drogba acotó su pronóstico: “Para mí, nueve de diez”.

Más allá del paso de comedia, el arquero de 32 años se mostró emocionado por recibir el premio en manos de su compañero: ”Ante todo muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro (Lautaro Martínez) por meter el gol en la final con la selección argentina. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos me conocen y están conmigo día a día”. Luego, en una entrevista con TNT Sports, volvió a referirse a estar en el escenario con el atacante del Inter: “Fue hermoso. Me gustó mucho que estaba Lautaro al lado mío, me saca esa ansiedad de hablar, me relaja. Qué mejor que un compañero que nos ganó la Copa América me dé el trofeo, es algo muy especial para mí”.

Emiliano también habló sobre las sensaciones de ser el ganador nuevamente el Trofeo Lev Yashin: “Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra, jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro por meter el gol en la final con la Selección Argentina. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos me conocen y están conmigo día a día”.

Tras ser consultado por sus actitudes “polémicas” en el terreno de juego, fue contundente: “Es lo que ves vos, en la Argentina no piensan lo mismo. A veces, cuando estás en la cancha, te comportas como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la selección. Dimos un paso espectacular en el club”.

Cuando le plantearon si se veía como el mejor arquero del mundo, afirmó: “No, para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo. Al Aston Villa, la Selección. Le agradezco a los entrenadores de arquero con quienes trabajamos todos los días”.

El Dibu recibió el premio quedando por encima de los siguientes arqueros: Diogo Costa (Porto), Gianluigi Donnarumma (PSG), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Andriy Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Unai Simón (Athletic), Yann Sommer (Inter) y Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

Mientras tanto, Lautaro Martínez se ubicó en el séptimo puesto en la votación general del Balón de Oro, lo que lo convirtió en el representante albiceleste más sobresaliente en ese premio que quedó en las manos del español Rodri: “Un placer estar acá. La verdad que en este último tiempo me ha tocado conseguir títulos importantes con la Selección y el Inter, mi club. Es un honor, una felicidad porque nosotros trabajamos para eso, para conseguir títulos y objetivos grupales. Este deporte te incentiva todos los días a seguir creciendo y a conseguir títulos”, subrayó el goleador.

Dibu Martínez en el escenario con Lautaro (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)