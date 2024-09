De pensar en el retiro por una tragedia a sorpresa del Balón de Oro: quien es el sudafricano que peleará por el Trofeo Yashin con Dibu Martínez

Es el primer arquero nominado en la historia del Balón de Oro jugando en un club de África (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Este miércoles, la revista France Football dio a conocer los 10 nominados que lucharán para quedarse con el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero de la última temporada. Los nombres de Emiliano Martínez, Unai Simón y Andriy Lunin destacan sobre el resto por sus excelentes rendimientos con la Argentina, España o el Real Madrid, respectivamente, aunque hay otro nombre que llamó la atención de muchos futboleros: Ronwen Williams.

El arquero de 32 años milita en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica hace dos años, cuando llegó proveniente del SuperSport United del mismo país, luego de vestir esta camiseta de 2011 a 2022. En su nueva etapa, ganó el torneo doméstico y fue elegido como Portero de la Temporada 2022/23 por sus 18 vallas invictas en 26 partidos jugados. Estos muy buenos números tuvieron su correlato en la 2023/24 con rendimientos que empezaron a forjar el rótulo de arquero atajador de penales.

Según los datos suministrados por los organizadores del Balón de Oro, Williams acumuló 35 vallas invictas en 59 partidos del último curso. Levantó nuevamente la Premier Soccer League y también ganó la Liga Africana de Fútbol. Y el tercer puesto logrado en la Copa Africana de Naciones 2024 fue su trampolín al estrellato: se convirtió en el primer arquero de la historia en atajar 4 de 5 penales en una tanda de un torneo internacional de importancia, según contó el sitio de noticias africano, Lusaka Times. Su actuación fundamental ayudó a Sudáfrica para imponerse 2-1 por esa vía a Cabo Verde y acceder a las semifinales. Ese día, miró al cielo y buscó a su hermano mayor, Marvin.

El primer guardameta en ser nominado al Balón de Oro jugando en un club con sede en África, según informó ESPN, tiene una historia personal ligada a la tragedia, que lo hizo retirarse por unos meses de la práctica de este deporte: “Cada vez que logro algo, miro al cielo. Incluso durante las tandas de penales, me verán murmurando cosas. Ese soy yo hablando con él. Estamos juntos en esto. Aunque no esté aquí básicamente, sé que me respalda. Está ahí vigilándome en cada paso del camino. Dondequiera que esté, sé que está orgulloso”.

Ronwen Williams, nominado al Balón de Oro

Las declaraciones publicadas por el periodista Tokelo Mokhesi en el portal Far Post ilustran cómo impactó la pérdida de este ser querido en la vida del futbolista: “Era el hermano mayor perfecto, siempre cuidando de mí. Me amaba tanto. Puedo decir con orgullo que era mi seguidor número uno. Todos sus amigos sabían de mí. Estaba muy orgulloso cuando me uní a la academia y venía a ver mis partidos. Fue una gran pérdida, pero logré superarlo y usarlo como motivación”. Ronwen es el menor de tres hermanos.

Su ex entrenador de Juveniles en el SuperSport, Kwanele Kopo, contó que el joven se enteró de esta noticia en medio de un viaje a Ciudad del Cabo para jugar un Torneo Sub 19 y debió regresar de urgencia a su casa. No lo vieron más por tres meses: “Después de enterrar a su hermano, no quería regresar a la academia. No quería seguir jugando al fútbol. Lo llamé diariamente, diciéndole que lo mejor que podía hacer por su hermano fallecido era jugar al fútbol y hacer algo que amaba en su memoria”.

Su madre, Hazel, le dio un consejo que marcó a su hijo de por vida: “Le dije que no creía que Marvin estaría contento de que dejara el fútbol por su fallecimiento. Su muerte habría sido la razón por la que abandonó su pasión, y le dije que su hermano no habría querido eso”. Tal era el vínculo que Ronwen tiene un tatuaje de su hermano fallecido en uno de sus brazos.

A continuación, Kopo señaló: “Tomó tres meses traer a Ronwen de vuelta a SuperSport, y aún así, no comenzó a entrenar de inmediato, sino que lo hizo más tarde. Pero una vez que empezó a jugar, se destacó, lo hizo excepcionalmente bien y después de esa temporada fue promovido al primer equipo”.

Alcanzó el tercer lugar de la Copa Africana 2024 con Sudáfrica (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

“A veces, lo miro y me emociono pensando en de dónde viene. Ciertamente ha sido un viaje gratificante. Espero que su carrera internacional vaya bien. Todavía tiene que ganar más trofeos y brillar para Bafana”, relató sobre el portero que perdió la semifinal de la Copa Africana con Nigeria, pero en el encuentro por el tercer puesto detuvo dos penales contra RD Congo para facilitar la victoria de los Bafana Bafana.

Su madre comparte la sangre del fútbol porque jugó hasta cinco meses después de quedarse embarazada del capitán de la selección: “Estaba muy orgullosa cuando lo nombraron capitán del equipo, y confiaba en que lideraría con el ejemplo”. Disputó 46 partidos en el combinado nacional de Sudáfrica con 16 vallas invictas e incluso disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras once temporadas en el SuperSport (y algunos más en las Inferiores), su marcha al multicampeón Mamelodi Sundowns, máximo ganador de la Primera División sudafricana, ocurrió con todos los honores. Así lo dijo el director ejecutivo de su antiguo club, Stan Matthews: “Ronwen es un hijo querido y una leyenda del club que se ha ganado un lugar en los libros de historia como el jugador con más años de servicio y más partidos internacionales en la historia del club. Es raro encontrar lealtad en el fútbol hoy en día, lo que hace que nuestros 18 años con Ronwen sean realmente extraordinarios”.

Ahora, ese jugador que mira al cielo para conectarse con su hermano esperará un guiño del destino para acrecentar su leyenda en el fútbol africano y podrá codearse con apellidos de talla mundial durante la gala del próximo 28 de octubre en París. Enfrente, tendrá a otro experto atajador de penales como el Dibu Martínez y el campeón de la Eurocopa con España, Unai Simón, entre otros candidatos a quedarse con el trofeo.

El festejo de Ronwen Williams después de lograr el 3° lugar de la Copa Africana con Sudáfrica (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

TODOS LOS NOMINADOS AL TROFEO LEV YASHIN

• Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina)

• Unai Simón (Athletic Club de Bilbao - España)

• Diogo Costa (Porto - Portugal)

• Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia)

• Gregor Kobel (Borussia Dortmund - Suiza)

• Andriy Lunin (Real Madrid, Ucrania)

• Mike Maignan (Milan - Francia)

• Giorgi Mamardashvili (Valencia - Georgia)

• Yann Sommer (Inter - Suiza)

• Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns - Sudáfrica)