Lo que no se vio de la Asamblea que ratificó a Tapia como presidente de la AFA: del diálogo “de 10 a 10″ al respaldo de una figura

Claudio Tapia fue ratificado como presidente de la AFA en la Asamblea hasta 2029 (captura TV)

La Asamblea General Ordinaria de la AFA que se llevó a cabo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza no sólo dejó como punto saliente la reelección de Claudio Chiqui Tapia, quien extenderá su mandato hasta 2029, sino que además tuvo momentos ríspidos dentro de la sala y mucha expectativa fuera del recinto a la espera de las decisiones.

Mientras los medios aguardaban detrás del portón de acceso al complejo de la casa madre del fútbol argentino, la sesión iba aumentando la temperatura con la intervención del representante de Talleres de Córdoba, Rodrigo Escribano, quien votó en contra de que se llevaran adelante los temas del orden del día que de antemano habían sido objetados por la Inspección General de Justicia (IGJ) y posteriormente se retiró del recinto en medio de abucheos. Tampoco estuvo presente el asambleísta de Estudiantes de La Plata, por lo que los restantes 44 aprobaron por unanimidad todos los puntos tratados.

En el cónclave también se aprobó la suspensión de los dos descensos en la actual Liga Profesional, que para 2025 pasará a disputarse con un total de 30 equipos con un formato diferente. “Muchísimas gracias por el enorme compromiso que tienen y por asumir con la humildad de siempre votar las resoluciones que son las de ustedes. Acá no hay imposiciones. Se vota lo que los dirigentes quieren. El dirigente de Talleres no comparte las ideas y viene y lo expresa. Y está bien. Y hay una enorme mayoría que sí comparte las ideas y también lo expresa”, dijo Tapia en su discurso.

Los asambleístas comenzaron a ingresar al predio Lionel Andrés Messi a partir de las 14 (Jaime Olivos)

Pasadas las 18 horas comenzaron a salir los dirigentes en sus autos por la puerta principal del predio de la AFA y el primero en traspasar la reja fue el flamante secretario general y actual presidente de Racing, Víctor Blanco, quien saludó a los medios pero no brindó declaraciones. Otros directivos utilizaron la salida que da a la autopista Ricchieri y evitaron las cámaras, pero quienes pasaron por el portón frontal lo hicieron con semblantes de felicidad por el resultado de la Asamblea.

Uno de los más exultantes fue el titular de Atlético Tucumán, Mario Leito, quien bajó la ventanilla del coche y con los dedos en “V” exclamó: “Feliz día de la Lealtad”. No fue el único que aludió el festejo con tintes políticos, ya que otros asambleístas acompañaron desde el interior de los vehículos con frases como “hay Chiqui para rato”, celebrando la continuidad de la gestión de Tapia.

Una de las presencias destacadas que pasaron por la AFA en el día de al Asamblea fue la de Luis Islas. El ex arquero de la selección argentina e Independiente se detuvo a dialogar con los medios por unos minutos en compañía de Salvador Pasini. “Vinimos a acompañar, a mi entender, una gestión fantástica del Chiqui Tapia y toda su gente. Un fútbol argentino que se ha potenciado fuertemente a nivel Selección, con la Argentina que es campeona del mundo y bicampeona de América. Me parece que ha crecido gracias a los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Realmente estoy muy agradecido”, indicó.

En cuanto a las decisiones que se tomaron en la Asamblea, Islas destacó que se eligió con democracia y por unanimidad la continuidad del presidente en el cargo. “No me gusta decir si es el mejor momento de la historia, pero es fantástico futbolísticamente y creo que ustedes también están de acuerdo”

Luis Islas se hizo presente en la AFA para apoyar la gestión de Chiqui Tapia (Jaime Olivos)

Sobre la suspensión de los descensos y la modificación de la estructura de los campeonatos, el ex ayudante de campo de Diego Maradona expresó: “En lo personal, jugar con 30, 28 o con 26 me da exactamente lo mismo, el campeón tiene que ganarles a todos. Para ser campeón, tenés que ganar; para salvarte del descenso, tenés que ganar. El fútbol está hecho para ganar. (La quita de descensos) es una modificación que se hizo para llevar al fútbol argentino a 30 equipos y eso no me modifica nada”.

Ricardo Bochini, gloria del Rojo y campeón del mundo con Argentina, también se hizo presente. Y se lo vio dialogar de 10 a 10 con Juan Román Riquelme, titular de Boca y vicepresidente de la AFA electo.

Bochini y Riquelme se mostraron juntos en la Asamblea de la AFA (Crédito: @SABADOGOL)

Por otro lado, el presidente de Sportivo Italiano, Antonio Amerise, resaltó que la Asamblea fue un éxito y que el fútbol argentino está pasando por un gran momento. “Venimos de ganar todo y estamos muy felices. Los clubes estamos pasando momentos difíciles por el contexto económico en el país, que no es nada fácil. Tenemos un presidente y un comité que están unidos y vamos a poder sortear un año difícil”, expresó a la salida de la reunión.

Sobre el tema Escribano y su abrupta salida, opinó: “Me parece bien, la Asamblea fue democrática. Él expresó lo que tenía que expresar y la mayoría ha ganado. Hemos ratificado esta gran presidencia de Tapia. Ha hecho cosas muy importantes, estamos llenos de logros y hay que valorarlo. Hay que valorar el sacrificio de los clubes, el sacrificio del Ascenso, todo lo que estamos pasando en materia económica y lo que estamos trabajando para salir adelante. Esta es la Casa Madre y nos apoyamos entre todos los compañeros. Tenemos un gran presidente y confío plenamente en que este Comité Ejecutivo va a seguir logrando cosas importantes. Lo apoyo con total convicción porque realmente se están haciendo bien las cosas”.