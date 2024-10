Explosivas declaraciones de Carlos Tevez: de los dardos a Riquelme y al presente de Boca al conflicto con Independiente

El Apache mantiene un conflicto que podría llegar a la Justicia

Boca Juniors e Independiente marcaron la carrera de Carlos Tevez. En el Xeneize deslumbró en sus comienzos y regresó con plena vigencia en 2015 después de su paso por la Juventus. Ya habiendo colgado los botines, el Rojo fue su casa como entrenador durante 32 partidos, después de un primer paso en el banco por Rosario Central. Hoy, permanece alejado de la actualidad de ambos equipos, pero este miércoles repartió munición gruesa para cada una de sus dirigencias.

El exjugador del Manchester City asumió el mando del cuadro de Avellaneda en agosto de 2023 con la apremiante situación de un equipo que luchaba por escaparse de los últimos lugares del campeonato. “A los chicos les deseo lo mejor. No hemos terminado de buena manera con la dirigencia porque no valora mucho el trabajo que uno hizo, todavía seguimos peleando por el tema de los contratos. No sé si vamos a la Justicia porque es difícil ponernos de acuerdo: ellos dicen que yo les debo una plata y yo les digo que ellos me deben”, declaró en charla con distintos medios.

Su ciclo comenzó de excelente manera con una sola derrota en los primeros nueve partidos, pero se desinfló en el tramo final de la Copa de la Liga y no se clasificó a los cuartos de final por tener menor cantidad de goles a favor que Rosario Central, curiosamente su ex equipo como DT. El ciclo se precipitó en la segunda fecha de la Liga Profesional 2024 con un frío empate sin goles contra Platense en Vicente López en mayo pasado: “Estamos en esa pelea, no me gusta entrar en eso. Porque uno fue cuando más lo necesitaban, muchos saben que he sido muy... No quiero poner esa palabra, pero fui casi gratis. Que te paguen de esa manera no es justo. Tratamos de llegar a un acuerdo y no estamos llegando”.

Más adelante, señaló: “Ellos quieren que yo les pague. Hay una cláusula... Todavía no me pagaron lo que me deben. Entonces, es muy difícil llegar a un acuerdo. Ojalá podamos solucionar ese tema y no llegar a la Justicia, que me parece que debe estar para otra cosa”.

* Las críticas de Tevez a la dirigencia de Boca Juniors

En otro orden, Tevez tuvo duras palabras para la actual dirigencia de Boca Juniors, que encabeza Juan Román Riquelme. “Es muy difícil opinar casi siempre de este lado, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo”, soltó, sin nombrar a su ex compañero.

Bajo esa premisa, se refirió al presente del elenco Azul y Oro, que fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana y aún no aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2025: “Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba duro cuando nosotros no hacíamos un buen papel en la Libertadores, no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso. No me gustaría opinar, más siendo hincha de Boca. Uno no ve bien al club y es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que se sienta nadie ofendido porque no es bueno estar de ese lado”.

Más allá de esto, el hombre de 40 años, confeso hincha de la Ribera, se mostró expectante ante la posibilidad de que Leandro Paredes retorne al club en el corto plazo: “Como hincha, ¿a quién no le gustaría ver a Lea en Boca? Sería muy lindo que pueda volver, más estando bien”. Por último, le mandó un mensaje a Fernando Gago, flamante reemplazante de Diego Martínez: “Le hace bien a la gente de Boca, ojalá le vaya bien”.

Luego de dos experiencias como entrenador, Carlos Tevez sigue con ganas de liderar planteles, aunque tuvo mesura a la hora de decir si seguirá en el fútbol argentino: “Sabemos que es difícil dirigir acá, es complicado, pero voy a seguir dirigiendo. No le cierro las puertas, pero es muy difícil. Me ha dado mucho, pero quiero abrir otras puertas”. “Acá es todo muy resultadista y el trabajo que uno hace se opaca por situaciones que no están al alcance de un técnico. En ese trajín, no se valora lo que uno hace como entrenador”, sentenció.