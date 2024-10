Un emblema de Uruguay dio detalles de los roces entre Bielsa y los jugadores de la selección: “Eran un secreto a voces”

Álvaro González habló con Radio La Red sobre la situación del Loco en la Celeste

La doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas está marcada por lo sucedido en el seno de la selección uruguaya. Las declaraciones de Luis Suárez con duras críticas a Marcelo Bielsa continúan dejando tela para cortar, después de que este equipo lograra el tercer lugar de la Copa América y se mantenga en una expectante posición en la clasificación al Mundial, donde está a solo tres puntos del líder, Argentina. Muchos protagonistas han ofrecido su opinión, y ahora fue el turno de un integrante de la generación anterior, quien filtró nuevas novedades en torno al escándalo.

En charla con Radio La Red, Álvaro González, ex jugador de Boca Juniors, entre otros equipos, y uno de los 20 jugadores con más presencias en la historia del combinado nacional, declaró que las cuestiones esgrimidas por los protagonistas van más allá de que Bielsa no diga ‘buen día’ o le eche la culpa de una derrota a Agustín Canobbio por soltar una marca de la cual vino un gol rival: “No, son algunas de las cosas. Uno, que tiene contacto con los jugadores, sabe de varias otras. No ha sido solo un tema de tratos con los jugadores, sino también con los funcionarios y el entorno del predio de la selección. Casi todo el personal ha sido renovado. Gente que estaba hace mucho tiempo, que era muy querida por los jugadores, se ha ido por una cosa u otra. También se ha sentido un poco de maltrato, se han ido generando situaciones... Como se habló de que tienen lineamientos y obligaciones de no compartir con los jugadores”.

“Es un montón de cosas, que no hacen solamente a lo que pasó con Canobbio. Él fue el jugador que no pudo manejar su frustración y explotó. Hay otros que han renunciado a la selección y no han hecho públicas ninguna de estas cosas. Pero uno piensa en Matías Vecino y no se imagina otro motivo por el cual haya dado un paso al costado a la selección cuando siempre se tiraba de cabeza para vestir de Celeste. Hay un montón de cosas, muchas se saben, otras no”, declaró el Tata puntualizando en el volante de la Lazio, de quien también había hablado Suárez: “¿Nadie se pregunta nada de que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”.

En esa línea, la ida de Vecino motorizó sus dudas sobre lo sucedido puertas adentro en la concentración, luego de que también Edinson Cavani anunciara su adiós: “Enseguida que hubo la primera renuncia, que habrá sido por otro motivo como explicó Edi en su momento, después vino la de Matías. Ahí me alerté por la situación. Alguna cosa tendrá que cambiar, ni que hablar”.

En consonancia, González reveló un desconocido gesto del Loco con los jugadores en la antesala a los partidos del viernes contra Perú como visitante y el martes frente a Ecuador como local: “Sé que él ha pedido disculpas después de ciertos roces que hubieron en muchas de las cosas que han acontecido. Él pidió disculpas, asumiendo que no era la manera. El tema está en que lo más importante sea la selección para él y los jugadores, que sean capaces de convivir y trazar lineamientos en los que el respeto esté por delante”. Además, descartó una salida anticipada del DT: “Yo creo que puede seguir Bielsa”.

El ex mediocampista de 39 años manifestó su nulo asombro frente a la olla destapada en los últimos días: “Para el ambiente, no hubo sorpresa. Saltó todo con Luis (Suárez), pero era un secretos a voces que pasaban algunas cosas. Es una oportunidad que se dio ahora para que todos colaboren y seguramente tengan las conversaciones que tengan que tener para que todo sea mucho más ameno. La Eliminatoria lo permite porque es muy permisiva a nivel resultados. Es muy difícil que Uruguay tenga un traspié y problemas en la clasificación al Mundial. Hay tiempo para mejorar lo deportivo, eso va de la mano con la convivencia. Deben sentirse cómodos para dar el máximo de cada uno, es importante trabajar en eso”.

Álvaro González convirtió 3 goles en 72 partidos con la selección de Uruguay

“Todos te cuentan cosas que son muy difíciles. Entonces, esto iba a pasar en algún momento. Lo mejor es, detectado el inconveniente, atacarlo y hablarlo, como dijeron muchos jugadores. Las cosas que no están cayendo bien hay que tratar de corregirlas y ver hasta dónde pueden ceder las partes para seguir adelante”, contó. Y sentenció: “Son cosas que no se puedan dejar pasar por alto porque son todos adultos, profesionales. Tiene que haber un trato cordial y respetuoso de ambas partes. Esto va más allá de los resultados. Hay una frase que dejó instalada el Maestro (Tabárez): ‘El camino es la recompensa’. En este caso, el camino no puede ser de sufrimiento”.

Por último, trazó un paralelismo con el trabajo de Lionel Scaloni en la Argentina, a quien conoció en sus etapas como futbolistas de la Lazio de Italia: “Los jugadores deben venir siempre a la selección con muchas ganas, pero también la otra parte debe escuchar a los jugadores y ver la necesidad de ellos de cambiar un poco las formas. Creo que ahí está algo muy importante en una selección: la convivencia para dar un plus y sentirse a gusto. En Argentina, hay muchos entrenadores a que se los comió crudos la selección. Y el que pudo enderezar todo fue un amigo mío: Scaloni, sin pergaminos como entrenador. Él cambió cómo hizo sentir a los jugadores. Su cuerpo técnico tiene ex jugadores de experiencia que saben la responsabilidad de jugar en la selección. Hizo sentirlos más cómodos y liberarlos más de la presión. Es fundamental cómo se sienta el jugador”.