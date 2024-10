El video del error que desató la crisis entre Bielsa y los jugadores de la selección de Uruguay

El delantero perdió la marca de su rival y, de esa jugada, nació el gol de Ecuador para ganarle a la Celeste por las Eliminatorias

Agustín Canobbio estuvo lejos de calmar las aguas en la selección de Uruguay tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez acerca de la convivencia con Marcelo Bielsa en el equipo y el delantero del Athletico Paranaense expuso al entrenador rosarino, acusándolo de haberlo hecho responsable de la derrota 2-1 en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, en Quito.

“En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó el futbolista en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, de Uruguay.

El encuentro al que hizo referencia Canobbio ocurrió el martes 12 de septiembre de 2023 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, donde Uruguay perdió 2-1 tras ir en ventaja con un tanto del delantero de 26 años oriundo de Montevideo. El ex jugador de Peñarol abrió el marcador y cometió un error al perder la marca de Ray Páez, quien terminó enviando el centro al área para el gol de Félix Torres que decretaba la victoria del Tri. El futbolista uruguayo fue reemplazado a los 69 minutos por Facundo Pellistri y no volvió a ser titular en la Celeste. Solamente acumuló escasos minutos en las victorias ante Argentina (2′) y Bolivia (3′), un tiempo en un amistoso frente a Costa de Marfil y un minuto en las semifinales ante Colombia en la Copa América. Desde el 2 de septiembre de este año, Bielsa dejó de convocarlo al seleccionado.

“En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”, agregó el extremo derecho.

Agustín Cannobio habló sobre su pelea con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, mencionó el surgido en el club Fénix y que ahora está en el Atlético Paranaense, de Brasil.

Hay que recordar que cuando Canobbio llegó a Uruguay tras la actuación de la Celeste en Estados Unidos, una periodista del canal Teledoce le preguntó al delantero si estaba triste por el resultado. ¿Cuál fue la respuesta del ex Peñarol? “Ya sabrán, no es el resultado”, dijo sobre su escasa participación en la Copa América. Frente a ese hecho, el que dio detalles de lo sucedido puertas adentro del seleccionado fue el periodista uruguayo Diego Jokas. “Hubo un destrato en un entrenamiento a Canobbio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, reveló en el programa deportivo de mismo canal. “Bielsa puso a Canobbio de alcanza pelotas en un entrenamiento”, agregó el cronista.

En la última conferencia de prensa que brindó el técnico argentino en el complejo de la AUF como previa a los partidos de clasificación al Mundial 2026, Bielsa fue contundente cuando le consultaron sobre lo sucedido. “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o a cualquier convocado, no sé sinceramente como una afirmación tan despectiva para todos simplemente se basa en un trascendido”, aclaró el rosarino.

Es más, el propio Suárez aclaró en sus declaraciones que detonaron el conflicto qué fue lo que había ocurrido con esa decisión del entrenador. “A Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”, dijo El Pistolero.

Luis Suárez reveló la situación de Agustín Canobio: "No lo puso de alcanza pelotas, lo puso de sparring"

El punto culminante de la situación que derivó en su salida de la selección para Canobbio sucedió en la antesala del partido ante Canadá por el último lugar en el podio de la Copa América. Pero antes de eso, tuvo un cruce en la gira previa al torneo.

“Un ejemplo claro: estaba (por Bielsa) dando a una reunión frente a todos por algo especial que se tenía que hacer como él quería y yo estaba sentado escuchando antes de irnos a Las Vegas y por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla para él era una falta de respeto y de educación cuando yo no estaba haciendo nada. Se metió con la educación de mi familia. Parecía como que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver. Ahí lo miré como diciendo ‘para un poco porque no soy un tipo que aguanta todas’. Y ya venia de muchas. Ahí empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando”, relató el atacante charrúa.

¿Qué ocurrió antes del duelo con el combinado canadiense en Charlotte? “Se me acercó y me dijo que estuviera atento porque podía jugar. Se lo dijo a todos. Jugó un poco con mi mente y con todo lo que había pasado estallé. Fue una reacción un poco sacada pero creo que fue algo normal de una persona que tiene sentimientos. No somos robots”, confesó Canobbio.

“Si un jefe te ningunea de esa manera o te humilla, reaccionás. Yo he soportado mil cosas en mi carrera pero llega un punto en el que somos humanos. Y yo tengo ese temperamento, valoro lo que soy yo y no me voy a dejar ningunear por nadie, sea quien sea, haya ganado lo que haya ganado o haya estado donde haya estado. Eso no le permite ni le da poder de tratar de determinada manera a nadie porque si bien es el entrenador y jefe, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Se le permitió hacer eso y el aprovecha el poder ese. Y no creo que sean así las formas”, analizó el jugador.