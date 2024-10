El gol de Julián Álvarez a los 50 segundos de partido para el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad

El gol de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid a los 50 segundos

Después de ser una de las novelas del mercado de pases y a pesar de no haber arrancado de manera perfecta con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez empieza a enderezar su rumbo con la camiseta roja y blanca y volvió a marcar un tanto. En esta ocasión, fue en el encuentro correspondiente de la fecha nueve de La Liga contra la Real Sociedad, cuando la patada inicial se había dado solo 50 segundos antes.

En el amanecer del encuentro que se estaba llevando a cabo en el estadio de Anoeta, el Colchonero golpeó desde los vestuarios a una Real que había iniciado con el balón en sus pies. Después de recuperar la pelota en la mitad de la cancha, la visita sacó una contra comandada por Antoine Griezmann.

El francés limpió la jugada hacía la izquierda y ya picó hacia adelante en la búsqueda de espacios en la defensa de su ex equipo. Javi Galán detectó el movimiento del número siete y tiró un pase elevando sobre la espalda de los centrales, que el atacante resolvió con sutileza y elegancia. Tras un soberbio control de primera en el área, tiró un taco que descolocó a toda la defensa y dejó a Julián de cara al arco.

Julián Álvarez marcó un gol en el encuentro entre Atlético Madrid y la Real Sociedad (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Álvarez acomodó la pelota con la derecha y disparo con la zurda de forma cruzada y rasante. Ante el potente tiro del argentino, Alejandro Remiro se lanzó al suelo pero no pudo detener que el balón impactara en la red y estableciera el 1 a 0 en el marcador a los 50 segundos de juego.

El primer gol del cordobés en el Aleti había llegado de una manera muy similar, ya que su asistidor fue el mismo. Esto ocurrió hace una semanas contra el Valencia, cuando Griezmann lanzó un centro pinchado al área que fue empujado por el argentino en la goleada por 3 a 0 del conjunto de Diego Simeone.

A pesar de los tres goles marcados por parte del campeón del mundo, su estadía en Madrid no arrancó de la mejor manera y hubo fuertes especulaciones sobre su presente en el Atleti. Matías Palacios, periodista argentino que trabaja en España, contó una curiosa situación que observó entre la Araña y el Cholo durante el encuentro contra Rayo Vallecano por la Liga de España. “Julián jugó de mediocampista por izquierda dándole una mano al 3 para la vuelta y, en un momento particular, va a entrar Giuliano Simeone por (Alexander) Sorloth, entonces Julián, lo estoy mirando yo de frente, veo que Julián lo mira a Simeone (padre) y empieza a caminar para ubicarse solo de 9 porque entraba Giuliano, salía Sorloth y decía ‘voy yo de 9′”, contó en diálogo con Radio La Red.

“Simeone, desesperado, le hace señas para que se quede por la izquierda y entra Giuliano”. A partir de ahí, Julián no fue el mismo: “Lo anuló, no jugó más, se desmoralizó. Fue así, no salió en televisión, en ningún lado. Entró Giuliano y lo mandó al hijo de 9. Entre paréntesis, el hijo no es malo, es buen futbolista”, prosiguió el periodista sobre la postura que había tomado el Cholo.

Dichas críticas se hicieron sentir en los medios españoles, ya que se acrecientan tras el inicio irregular por parte del Atlético de Madrid. A pesar de no convencer desde el juego plasmado sobre el terreno de juego. En la UEFA Champions League viene de sufrir una durísima derrota en Portugal contra el Benfica (4 a 0).