Qué pasará con las joyas de River Plate: las chances de Echeverri para el Mundial de Clubes y el futuro de Mastantuono

Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri, dos joyas de la cantera de River Plate (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

River Plate se encuentra en un momento inmejorable desde el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador y los hinchas millonarios vivieron una semana de ensueño con la victoria en el Superclásico ante Boca en la Bombonera por la Liga Profesional y el pase a las semifinales de la Copa Libertadores tras dejar en el camino al Colo Colo de Chile.

Aunque aún falta la recta final de la temporada, en el conjunto de Núñez también piensan a futuro. Más allá de que en la cabeza del Muñeco ronda la idea de volver a dar un salto de calidad en el próximo mercado de pases, existen dos nombres propios que serán protagonistas en la próxima ventana de transferencias. Se trata de las dos últimas joyas de la cantera: Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

En River consideran que es prácticamente imposible que el Diablito Echeverri continúe en el club después de diciembre (Foto Reuters/Agustín Marcarian)

En lo que respecta al Diablito, poco después de cumplir los 18 años, Manchester City anunció de manera oficial a principios de este año la compra del talentoso joven en un monto cercano a la cláusula de rescisión y aceptó dejarlo a préstamo en el Millonario hasta diciembre. Desde hace varias semanas por los pasillos del Monumental rebota el rumor que indica que existe la posibilidad de que el conjunto inglés acepte ceder por una temporada más a Echeverri para que siga desarrollándose y tenga al mega Mundial de Clubes de 2025 como vidriera (se llevará adelante del 15 de junio al 13 de julio del 2025). Sin embargo, según le explicaron desde el conjunto de Núñez a Infobae, esta chance es prácticamente imposible.

“Nunca existió esa posibilidad, se va en diciembre”, le comentó de manera tajante a este medio uno de los principales mandatarios del club. En las oficinas de la entidad rioplatense sostienen que su futuro inmediato estaría en el Girona de España, club perteneciente al City Group (conglomerado de clubes que tiene al equipo de Manchester como su elenco insignia) y que actualmente se encuentra disputando la Champions League.

En Núñez explicaron que serán los Ciudadanos quienes decidirán el próximo destino del Diablito y que un préstamo de ese calibre ronda entre 2 o 3 millones de dólares. “Me encantaría, pero no le veo más de un 1 por ciento de chances”, recalcó la misma fuente.

Otro dirigente de peso añadió que “está pactado que vaya al Girona”, desterrando cualquier tipo de ilusión entre los aficionados de la banda roja cruzada en el pecho. De esta manera, todo hace indicar que una vez finalizada la temporada, Echeverri armará las valijas y se convertirá en una baja sensible para el Muñeco. El mediocampista chaqueño, que supo ser una de las figuras durante la era de Martín Demichelis (conquistó la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina), acumula 30 partidos en lo que va de la temporada, con cuatro goles y tres asistencias.

Franco Mastantuono es seguido de cerca por los principales equipos de Europa

Franco Mastantuono, de solamente 17 años (los cumplió en agosto), es el otro diamante surgido de la inagotable cantera millonaria. Pese a su corta edad, el joven demostró dentro del campo de juego ser un diferente y despertó el deseo en gigantes de Europa como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain y Manchester City. Los últimos dos elencos en añadirse a esta nómina fueron Arsenal y Chelsea.

Aunque en abril de este año en Núñez tomaron nota y decidieron elevarle la cláusula de rescisión a la impactante suma de 45 millones de euros, los llamados telefónicos no cesan luego de cada presentación del volante. Tal como explicó este sitio en su momento, la postura de River Plate es no desprenderse de Franco en el corto plazo y solamente se iría si así fuese el deseo del jugador.

“No hay nada concreto, pero todos están siguiéndolo. Todos lo siguen, todos están preguntando. Nos dicen ‘¿Cuánto pedís?’, nos preguntan si está en venta”, advirtió alguien de peso en las oficinas del Monumental sobre el mediocampista que no para de quebrar récord de precocidad con el Millonario.

Pese a que no es fácil continuar centrado a su edad ante el interés de semejantes clubes, en Núñez sostienen que “el pibe es muy profesional, un fenómeno”. Además, confían en que está muy bien cobijado por su entorno: “El chico no tiene ningún apuro y los padres piensan en su carrera, al igual que los representantes. No me lo imagino saliendo para este mercado de pases de diciembre”.

Franco Mastantuono, tras irrumpir de gran manera con Demichelis, también se convirtió en una pieza importante para Marcelo Gallardo en los últimos encuentros. Durante la temporada participó de 30 cotejos, en los que convirtió tres goles y brindó dos asistencias.