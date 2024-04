Cuál es el plan de River Plate con Franco Mastantuono ante el interés de los gigantes de Europa

Franco Mastantuono, con sólo 16 años, es la nueva joya de River Plate y el gran objetivo de los principales equipos de Europa. Luego de disputar el Mundial Sub 17, pese a la diferencia de edad, Martín Demichelis decidió llevarlo a la pretemporada en Estados Unidos, donde logró destacarse en los entrenamientos y ganarse un lugar dentro del primer equipo. Sin ir más lejos, el oriundo de Azul fue el héroe del Millonario en la victoria por 2-1 ante Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores.

Desde su debut oficial (el 28 de enero, en la igualdad 1-1 ante Argentinos Juniors -disputó 25 minutos, al ingresar por Facundo Colidio-) el habilidoso y prometedor mediocampista lleva disputados 16 juegos con la banda roja cruzada en el pecho, en los que aportó dos tantos (el anterior fue en la goleada por 3-0 ante Excursionistas por la Copa Argentina).

Tras lo acontecido con el Diablito Echeverri, quien fue adquirido por el Manchester City al poco tiempo de iniciar su camino en la Primera División, en Núñez tomaron nota. Primero, en 2023, tras su gran exposición con las juveniles de Argentina, se le firmó un contrato con una salida de 30 millones. Sin embargo, al ver la gran cantidad de ojeadores interesados en él, se movieron con rapidez y en marzo de este año rubricaron un nuevo vínculo: contrato hasta diciembre de 2026 y la cláusula de rescisión más elevada del fútbol argentino. La institución que quiera adquirir los servicios de Franco Mastantuono deberá pagar 45 millones de euros, monto que se eleva hasta 50, cuando resten 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases.

No obstante, esto no mermó el interés de los principales conjuntos del Viejo Continente. El diario Marca de España, en su portada del 2 de abril, informó del interés del Real Madrid. Colocó una fotografía del joven argentino junto a la del central francés Leny Yoro y la frase “Los quieren ya”. El rotativo subrayó que “se ha convertido en un fenómeno mundial”.

Franco Mastantuono es seguido de cerca por los principales clubes de Europa (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

“Todos los grandes de Europa han ido a verlo en directo a Argentina”, informó, incluida la Casa Blanca, cuyos ojeadores aprovecharon un viaje a Brasil para hablar con el entorno de Endrick para bajar a Buenos Aires y sumar páginas a la carpeta del joven categoría 2007 (el 14 de agosto cumplirá 17).

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, días después añadió la información de que Real Madrid no es el único firme interesado en hacerse con la ficha del volante creativo. El gurú de las transferencias, además de explicar que los españoles “enviaron varias veces a sus ojeadores a seguir a Franco Mastantuono y tienen previsto volver a hacer lo mismo en el futuro próximo”, recalcó que la perla de las inferiores millonarias está siendo monitoreada por hombres de varios clubes, como París Saint-Germain o Chelsea.

¿Cuál es la postura de River Plate? Según pudo averiguar Infobae, la intención de la dirigencia es no negociar con ninguna institución en el corto plazo para que siga desarrollándose en el Millonario y apelar a la abultada cláusula como único método de salida en caso de no poder evitar los millones desde Europa. “A nosotros nos gustaría disfrutarlo por mucho tiempo. Después, los contratos están para cumplirlos, y las cláusulas de rescisión son parte de los contratos. Eso ya no dependerá de nosotros”.

Pese a las diferentes versiones que llegan desde el Viejo Continente, en Núñez recalcan que no han hablado ni piensan hacerlo en el corto plazo y se encuentran muy a gusto con la evolución que está teniendo Mastantuono bajo la tutela de Martín Demichelis.

“Los jugadores son personas que pueden amar y que por lo general aman a las instituciones, pero tienen libertad de acción, por eso existen las cláusulas de rescisión. Acá y en todos los países del mundo. No es algo que tampoco esté al alcance de uno poder impedirles si quieren ser transferidos a otro lado. Justamente las cláusulas están para eso”, le explicó una fuente importante dentro del Monumental a este sitio.

Vale destacar que para que una cláusula de rescisión se ejerza deben suceder dos cosas: que un club abone el monto estipulado y que esta institución también llegue a un acuerdo contractual con el futbolista, quien debe dar el visto bueno para ser transferido.

Pese a este cuadro de situación, esta fuente le manifestó a Infobae que en el club hay “tranquilidad” en torno al juvenil, porque tienen en claro que “Mastantuono no sólo es un gran profesional, sino que es una persona que se ha adaptado muy bien al grupo”. “Está en el principio de su carrera, tenemos que tener paciencia porque tenemos mucho para disfrutarlo”.