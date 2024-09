Atento River: Franco Mastantuono está en el radar de dos gigantes de la Premier League

Franco Mastantuono, una de las joyas de River Plate que es observada desde Europa (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Franco Mastantuono es una de las joyas de la cantera de River Plate y continúa bajo la permanente mirada de los clubes más poderosos de Europa. En las últimas horas surgió la información desde el otro lado del océano Atlántico que el mediocampista ofensivo de 17 años está en el radar de dos gigantes de la Premier League, además del interés que ya ha mostrado el Real Madrid.

Según lo publicado en el sitio inglés CaughtOffside, Mastantuono es seguido de cerca por el Arsenal y Chelsea. La información dice que ambos clubes de Londres “ya han iniciado conversaciones para asegurar su traspaso”. La ficha del joven surgido de las inferiores del Millonario está tasado en aproximadamente 50 millones de dólares.

El interés por el futbolista juvenil que ya debutó en el conjunto de Núñez y suma 30 partidos en Primera División no es sorprendente ni nuevo, dado que su buen desempeño y habilidad con la pelota. Gracias a su visión de juego y gran pegada lo han convertido en una pieza clave de recambio en el equipo que comanda Marcelo Gallardo y, al igual que el Diabilto Echeverri, es uno de los jugadores más deseados por los cazatalentos de todo el mundo.

El sitio CaughtOffside también mencionó que el Real Madrid tomó la delantera en las negociaciones, lo que podría complicar los planes de los clubes ingleses. El equipo madrileño, conocido por su capacidad para atraer a jóvenes talentos, ve en Mastantuono una “inversión a largo plazo” que podría reforzar su plantel en los próximos años. Hay que recordar que el Merengue compró al brasileño Endrick, de 18 años.

El interés de Arsenal y Chelsea en Mastantuono es una muestra de reforzar la estrategia de incorporar jóvenes talentos para rejuvenecer sus plantillas y asegurar un futuro competitivo. Ambos clubes han demostrado en el pasado su disposición a invertir en jugadores jóvenes con alto potencial, y el enganche encaja perfectamente en ese perfil, sobre todo en los Gunners.

Pero, ¿cuál es la postura de River ante el interés que llega desde las grandes ligas del extranjero? Según pudo averiguar Infobae, la intención de la dirigencia que encabeza Jorge Brito es no negociar con ninguna institución en el corto plazo para que siga desarrollándose en el Millonario y apelar a la abultada cláusula como único método de salida en caso de no poder evitar los millones desde Europa. “A nosotros nos gustaría disfrutarlo por mucho tiempo. Después, los contratos están para cumplirlos, y las cláusulas de rescisión son parte de los contratos. Eso ya no dependerá de nosotros”.

En declaraciones hace un mes a ESPN, Brito negó contactos con el Merengue por el jugador: “No hubo ninguna negociación con el Real Madrid por Franco Mastantuono, lo puedo asegurar. Ni con Florentino Pérez ni con nadie. Fue una reunión por otros motivos”. Y agregó: “El jugador está muy tranquilo y muy contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso. Está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos ningún apuro con que se vaya al exterior”.

Pese a las diferentes versiones que llegan desde el Viejo Continente, en Núñez recalcan que no han hablado ni piensan hacerlo en el corto plazo y se encuentran muy a gusto con la evolución que está teniendo Mastantuono bajo la tutela de Gallardo.

“Los jugadores son personas que pueden amar y que por lo general aman a las instituciones, pero tienen libertad de acción, por eso existen las cláusulas de rescisión. Acá y en todos los países del mundo. No es algo que tampoco esté al alcance de uno poder impedirles si quieren ser transferidos a otro lado. Justamente las cláusulas están para eso”, le explicó una fuente importante dentro del Monumental a este sitio en abril.