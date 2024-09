La frustración de Franco Colapinto por no sumar puntos el GP de Singapur: “La parada en boxes fue un poco tarde y lenta”

Franco Colapinto volvió a tener una buena performance en la pista en el Gran Premio de Singapur. Después de sumar en Bakú, el argentino se mostró seguro de que pudo haber alcanzado la zona de puntos en el Gran Premio de Singapur si no hubiera sido por la estrategia del equipo Williams.

Tras cruzar la línea de meta en el undécimo lugar, el pilarense se presentó ante los medios y analizó su tercera carrera en la Fórmula 1: “Hice todo lo mejor que pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Perez. Creo que lo podía haber aguantado, a Hulkenberg lo aguanté y tenía un poco menos de ritmo que yo”.

“Me costó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado a los puntos si hubieramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, añadió el piloto de 21 años, a quien se lo podía ver visibilemente cansado y transpirado tras disputar uno de los circuitos más intensos del Mundial.

Uno de los momentos más destacados de la carrera del argentino fue la largada, en la que realizó una maniobra excelente para adelantar posiciones. “Fue una buena salida, vi un lugar por dentro y me tiré. Es muy importante la largada acá y me metí en los puntos gracias a eso. Avancé dos puestos que me ayudaron a meterme y, bueno, después una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y lenta; cosas que están fuera de mi control. Siento que hice todo bien, lo mejor que pude, la pude terminar, cansado, pero terminé. Fue un buen dia, el auto tenía un buen ritmo, yo estuve bastante al límite desde mitad de carrera en adelante, pero bueno, pude aguantar”, detalló.

Al ser consultado por el balance, Colapinto volvió a dejar en claro que se sintió bien pero que la entrada a boxes lo perjudicó: “El equipo me paró tarde, una decisión de ellos y salió mal. Habrá que evaluarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y hay que defenderla bien”.

Otra de las acciones destacadas que dejó el circuito asiático fue su lucha contra Checo Pérez (Red Bull), incluso en una parte de la disputa se pudo escuchar al mexicano decirle a su equipo que su rival era muy bueno, sobre ello también se pronunció el joven de Williams.

“Checo también, es un pilotazo y no me podía pasar porque estábamos en Singapur, si estábamos en otra me hubiera pasado. Pero bueno, me pasaron en los boxes, lamentablemente, pero contento con una buena experiencia. Singapur y Qatar son las más duras, ahora a descansar y a recuperarme un poco”, se lamentó.

“Venía apretando con Checo atrás, cuando me empecé a cansar, empecé a estar un poquito mas al límite y alejarme de las paredes porque era muy fácil cometer un error, pero contento con el resultado, hice lo que pude y lo que estuvo dentro de mi control”, agregó antes de soltar un halago para el tapatío: “Es un capo Checo, lo veía de muy chico en casa en Argentina antes de correr en Europa lo veía temprano, ahora estar corriendo contra él es algo muy lindo”.

Posteriormente explicó cómo fueron sus sensaciones en una de las carreras más duras del año: “Con los neumáticos medios tenía muy buen ritmo, pero después con los duros me empecé a cansar mucho. Creo que estaba más al límite que la máquina, pero creo que fue una buena primera carrera en Singapur y es bueno haber estado cerca de los puntos. Obvio que me da bronca no haber sumado después de una carrera tan dura pero sirve de experiencia”.

Finalmente, dejó un curioso detalle sobre sus dolores de estómago: “Me duele, debe ser de la bebida en el auto, estaba muy caliente, hacía mucho calor, con el azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara al cuerpo. Es una de mis primeras carreras con este calor y esta humedad, pero contento de haberla terminado. Muy positivo”.