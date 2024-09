“¿De quién son estos pies?”: la polémica foto publicada por una influencer que puso en aprietos a Shaquille O’Neal

El ex pivote y Maria Ozuna Teachey

Una foto posteada por una famosa influencer desató un escándalo alrededor de Shaquille O’Neal, ex estrella de la NBA, empresario y analista televisivo. Se trata de Maria Ozuna Teachey, quien publicó en sus perfiles de Instagram y Facebook una misteriosa imagen que provocó un sinfín de especulaciones entre los fanáticos del básquet y obligó al ex pivot a tener que desmentir una supuesta relación con la modelo.

La foto en cuestión, publicada a principios de semana por Teachey, la muestra junto a un hombre cuyo rostro está oculto, pero que la supera notablemente en altura y apoya sus manos en sus pechos. “¿Pueden adivinar de quiénes son estos pies? #loveyou”, escribió como pie de foto. Aunque la publicación fue retirada de Instagram, todavía permanece en su cuenta de Facebook, y fue suficiente para que los seguidores asociaran al hombre con la leyenda de 2,16 metros (7 pies 1 pulgada), de notable constraste con el físico de la dama.

De acuerdo con información del Daily Mail, los fans rápidamente comenzaron a abrir el debate. “Shaq cree que no podemos verlo”, comentó un usuario en redes sociales. Otro añadió: “Shaq y su nueva novia”. Un tercer aficionado bromeó: “Shaq no tiene vergüenza”. La publicación generó tal revuelo que fue vista más de 14 millones de veces. La clave de los fans para asociar al hombre con el ex basquetbolista, de 52 años, son precisamente los pies, por el parecido con los de ShaqAttack, quien los ha exhibido en más de una oportunidad por su interés en la estética e sus extremidades.

El posteo de Teachey que provocó la reacción del ex basquetbolista

A principios de este año, el exjugador reveló en una entrevista que gasta sumas de cuatro cifras en pedicuras. “Pago alrededor de 1000 dólares porque sé que mis pies apestan, sé que son feos, y me gusta pintarlos”, señaló en esa ocasión. Aseguró que los embellece con “brillantina y diseños” para que luzcan mejor.

Sin embargo, Shaquille no tardó en despejar las dudas. Daily Mail informó que el exjugador negó categóricamente que fuera él en la imagen. “Nope, no soy yo”, escribió en Instagram, acompañado de varias fotos suyas posando de manera similar al hombre en cuestión. “¿Ésta también es mi novia? Confíen en mí, les haré saber quién es mi mujer, y por cierto, mi mujer se llama Shaqrah”, añadió el exjugador en tono irónico.

Fuera del ámbito de los rumores, O’Neal sigue siendo una figura prominente del deporte y se destaca como analista de la NBA. Gracias a su exitosa carrera de 19 temporadas en la NBA y su participación en varios negocios, amasó una fortuna de 500 millones de dólares. Además, se animó a romper barreras y logró destacarse como actor (incluso protagónico, por ejemplo, en la criticada Kazaam) y DJ.

En los últimos días se convirtió en noticia porque mostró con orgullo su nueva adquisición: un automóvil Tesla Cyberbeast (Cyber Bestia) eléctrico que está catalogado como la pick-up más rápida del mundo, por el que pagó 100.000 dólares. Fanático de los autos de alta gama, posee una colección de unos 30 ejemplares en su garage.

Tiene más de 200.000 seguidores en Instagram

"Mi mujer se llama Shaqrah", la desmintió Shaq

Borró la publicación en Instagram, pero la dejó en Facebook

Teachey no volvió a referirse a la imagen de la controversia, dejando volar la especulaciones