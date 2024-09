Shaquille O’Neal compró la “Bestia” de Tesla, la camioneta eléctrica más rápida del mundo que cuesta 100 mil dólares

El ex jugador de la NBA compartió imágenes del auto eléctrico que adquirió

La vida de Shaquille O’Neal fuera del básquet, donde supo brillar como pivote de Los Ángeles Lakers, entre otros, en la NBA, siempre ha sido activa y ostentosa. En los últimos días, el gigante de 2.16 metros y 147 kilos, mostró con orgullo su nueva adquisición: un automóvil Tesla Cyberbeast (Cyber Bestia) eléctrico que está catalogado como la pick-up más rápida del mundo.

“Buenas noticias. Shaq acaba de recibir el primer Cyberbeast y todo gracias a LeBron James”, publicó la concesionaria en las redes sociales, con el video de O’Neal asombrado al ver su nueva camioneta entrando al garage de su mansión.

Luego, el ex basquetbolista que en la actualidad se desempeña como comentarista de la NBA para la televisión estadounidense explicó el por qué del agradecimiento a LeBron por la llegada de su nuevo vehículo. “Bron se enojó cuando una de las secretarias de la concesionaria publicó que le habían vendido un auto. Un par de jóvenes que intentaban conseguir un negocio de marketing… Pero les dije, ¿sabes qué? Si LeBron podía caber en el auto y no lo quiere, déjame avisarle”, dijo Shaq.

La oportunidad de adueñarse de la primera pick-up eléctrica de carrocería ancha, fabricada en fibra de carbono, quedó en manos de Shaquille O’Neal, un fanático de los autos de alta gama, quien además posee una colección de unos 30 ejemplares en su garage.

Shaquille O'Neal mostró su nuevo auto Tesla Cyberbeast. La camioneta eléctrica es la más rápida del mundo y está fabricada con fibra de carbono (@shaq)

Este fabuloso vehículo de la marca Tesla, tasado en más de 100.000 dólares, se destaca por ser la camioneta eléctrica más rápida del mundo, alcanzando de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y superando a competidores como el Rivian R1T (3″) y el GMC Hummer EV (3.3″). También tiene unas llantas gigantes de 76.2 centímetros, una autonomía de 514 kilómetros con una carga útil, aunque tiene una capacidad para remolcar más de cinco toneladas, publicó el diario Marca.

Shaq posee un patrimonio neto de 500 millones de dólares gracias a su exitosa carrera de 19 temporadas en la NBA y su participación en varios negocios, es conocido por su estilo directo y sin tapujos, tanto en su carrera deportiva como en su faceta de comentarista. Esta determinación también se refleja en sus decisiones personales y compras.

Es por eso que el ex jugador de 52 años eligió el Tesla Cyberbeast, que tiene su carrocería fabricada en fibra de carbono y su diseño de tanque de carretera, se ajusta perfectamente a la personalidad imponente de Shaq. La inversión en la pick-up eléctrica más avanzada del planeta no es solo una muestra de su poder adquisitivo, sino también de su inclinación hacia lo innovador y lo mejor.

Lo curioso de la nueva compra de Shaq es que es su segundo Tesla Cybertruck. La ex estrella del baloncesto que debutó en Orlando Magic tenía el antojo de ser el primero en tener el modelo de carrocería ancha de fibra de carbono y cumplió con su capricho. “No quiero parecer vago, pero extrañaba mi Cybertruck cuando viajaba de Las Vegas a Atlanta, así que he comprado otro porque necesitaba uno en cada sitio”, lanzó el gigante.

El Tesla Cyberbeast que se compró Shaquille O'Neal (@shaq)

Uno de sus grandes problemas para O’Neal es que por su imponente físico (mide 2.16 metros) no siempre cabe en el habitáculo del coche. “Siempre que compro un auto, se que no puedo entrar, así que tengo que mirar el asiento trasero”, explicó. “Si hay entre quince y veinte centímetros hasta el asiento trasero, puedo moverlo hacia atrás y quepo. Así que, cuando llamé, el tipo tomó el teléfono y le pregunté: ‘¿Qué es eso?’. Me respondió: ‘Oh, es el Cyberbeast, un poco más grande que el Cybertruck’. Y le dije: ‘¿Cuánto cuesta? ¿Sabes qué? Si puedes traerlo a Las Vegas, lo compro’. Y lo trajo a Las Vegas. E hice el trato de mi vida”, dijo Shaq, emocionado por su nueva adquisición.