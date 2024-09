La futbolista que comparte club con su pareja reclamó por la diferencia salarial entre ambos: “Él gana 100 veces más”

Lehmann se unió a la Juventus en julio

En el último mercado de transferencias, la Juventus protagonizó un movimiento mediático con la incorporación de dos figuras prominentes: el futbolista brasileño Douglas Luiz y su pareja, la delantera suiza Alisha Lehmann. La llegada de ambos a Turín no solo emocionó a los aficionados del calcio, sino también a los millones de seguidores que la pareja tiene en redes sociales.

A poco más de dos meses desde su fichaje, Lehmann, quien cuenta con una impresionante presencia en redes sociales: más de 17 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, ha alzado la voz sobre un tema que ha generado debate en el ámbito deportivo: la disparidad salarial entre hombres y mujeres.

En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, la futbolista suiza criticó abiertamente la diferencia salarial que existe entre ella y su pareja, Douglas Luiz, cuyo contrato se habría cerrado en 8,5 millones de euros anuales.

“A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo. ‘Hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí”, reveló.

Lehmann expresó que tal desigualdad le afecta profundamente, dada su condición de mujer: “Es algo que me afecta porque soy mujer. Obviamente el camino que tenemos aún queda mucho por recorrer porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección”.

Al mismo tiempo, con apenas 25 años, la futbolista destacó que la percepción negativa sobre el fútbol femenino aún prevalece en ciertos sectores: “Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto: ‘¿Alguna vez has visto un partido?’ Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionadas que somos. No sé por qué la gente todavía piensa así. Estamos en 2024 y tal vez algunos todavía viven detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé”.

Además, en la misma entrevista con el medio italiano, al abordar su vida personal y la fama que ha alcanzado, aclaró ciertos malentendidos sobre su estilo de vida: “No vivo como una estrella, sino como todos los demás. Cuando la gente te ve en las redes sociales piensan que vives una vida diferente, pero ese no es el caso. Vivo una vida normal, voy a casa, cocino, hago las mismas cosas que todos los demás. Por supuesto, es agradable cuando la gente te encuentra en la calle y te dice: ‘Hola Alisha, ¿cómo estás?’”.

Con millones de seguidores en sus redes sociales, Lehmann explicó que aprovecha la popularidad a su favor: “Son una forma de mostrar el fútbol, pero también la vida. Mucha gente piensa que si eres jugadora tienes que ser una pegatina, pero ahora las redes sociales están muy penetradas y desarrolladas. También las he usado para promocionar el fútbol inglés, y ahora quiero echar una mano al fútbol femenino en Italia”.

En julio, cuando ambos firmaron por la Vecchia Signora, la ex jugadora del Aston Villa destacó que estar junto a su pareja en el mismo club, “es un sueño. Muchas veces hemos jugado en diferentes ciudades, por lo que poder vivir estas grandes aventuras en el mismo lugar es algo maravilloso”.

La relación entre Lehmann y Luiz se hizo pública en noviembre de 2021, ocho meses después de que Lehmann concluyera una relación anterior. Desde el principio de este año, la pareja ha formalizado su vínculo y compartido abiertamente su vida juntos en redes sociales.

