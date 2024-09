Etcheverry y Cerúndolo hablaron tras sus triunfos ante Finlandia: “Ojalá se nos dé”

Tomás Etcheverry celebra su triunfo ante Eero Vasa por Copa Davis, en la serie en la que Argentina se juega su futuro en la Copa Davis ante Finlandia en Manchester. Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT

Los dos singlistas de la Selección Argentina de Tenis YPF hicieron un duro trabajo, necesario, y aseguraron el triunfo en la serie ante Finlandia, tras ganar sus partidos ante Eero Vasa (7-6 y 6-3) y Otto Virtanen (6-7, 6-1 y 6-0), respectivamente. De esta manera, el equipo conducido por Guillermo Coria está a la expectativa de lo que suceda en el dobles entre Máximo González y Andrés Molteni frente a la pareja nórdica para asegurar el boleto a las finales de Copa Davis de Málaga, que se disputarán entre el 19 y el 24 de noviembre.

Tommy abrió el camino en el primer turno al imponerse en sets corridos ante un Vasa totalmente desconocido para él y que sin la presión de un ranking top desplegó un tenis que puso en aprietos al argentino 34º del mundo, según el escalafón de la ATP. El finlandés arrancó con todo, quebró el saque del platense y parecía encaminar un set que le daba a sus compañeros la chance de ilusionarse. Pero el argentino remontó el quiebre, llegó al tie break y se quedó con un parcial que le dio confianza para con un 6-3 cerrar el partido que encaminó la victoria sudamericana en la serie.

Respecto a su partido, reconoció que “no esperaba” el nivel de su rival. “El ranking es muy mentiroso”, sostuvo. “Este chico jugó a un nivel altísimo durante toda la semana, le hizo partido a todos. En un momento me encontré en una situación complicada que no era fácil para mi y por suerte la pude revertir. Traté de seguir estando ahí para ver si él bajaba un poco y me dio algunas chances”, agregó.

Tomás Etcheverry celebra su triunfo ante Eero Vasa por Copa Davis, en la serie en la que Argentina se juega su futuro en la Copa Davis ante Finlandia en Manchester (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En ese sentido, afirmó que ese primer set en el que el finlandés desplegó un juego sorprendente, de todas maneras, “era un poco lo que podía pasar”. Y explicó: “Cuando jugás con un jugador que es muy bajo de ranking, no tiene nada que perder, tira su mejor versión y eso te sorprende porque tiene tiros para estar mucho más arriba. Él le pega a la derecha increíble, cierra bien la red. Este jugador es mucho mejor de lo que esperaba, eso es lo que pasó en el primer set. Después, en momentos de decidir ahí intenté estar, por algo está abajo en el ranking y tomó algunas malas decisiones”. La victoria de Tommy fue clave y lo sabe: “Era muy importante ganar y estoy muy contento por haberlo hecho”.

Cerúndolo y un partido de menos a más que abrió la puerta de los sueños

Fran, por su parte, tenía enfrente a un tenista que sí se sabía más difícil y eso se reflejó en el primer set del partido, con un triunfo parcial para Otto Virtanen en el tie break. El singlista 1 designado por Guillermo Coria se hizo cargo de los más de 70 puestos de diferencia en el ranking y en las siguientes dos mangas no dejó margen a dudas con un 6-1 y 6-0 que selló la victoria argentina en la serie.

La Selección Argentina de Tenis YPF se impuso a Finlandia en Copa Davis gracias al triunfo de Francisco Cerúndolo ante Otto Virtanen en el AO Arena de Manchester (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“El primer set no fue malo, los dos mantuvimos nuestros saques. Tuve un poco mala suerte en el primer game, cuando tuve una chance de break y me tiró un passing a una mano. Si arrancaba 1-0 arriba, capaz era otra cosa. A partir de ahí él jugó muy bien. Su saque era durísimo, todos a las líneas. La derecha era muy fuerte y cuando pasa eso no se puede hacer mucho. A partir del segundo set, bajó un poquito, tiró un par de doble faltas y a partir de ahí, yo fluí mucho mejor”, consideró Cerúndolo a la hora de explicar cómo se sintió en cancha en ese arranque duro.

En cuanto a lo que se viene y qué espera para el futuro del equipo, comentó: “Para nosotros el objetivo era llegar a Málaga y ojalá se nos pueda dar. La primera serie -derrota ante Canadá- creo que hicimos lo que teníamos que hacer y ahora toca esperar el dobles o algún resultado y ojalá estemos en cuartos de final en noviembre”.

La Selección Argentina de Tenis YPF se impuso a Finlandia en Copa Davis gracias al triunfo de Francisco Cerúndolo ante Otto Virtanen en el AO Arena de Manchester (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

También habló de cómo este buen cierre personal de Copa Davis, con triunfos ante Gran Bretaña y Finlandia, puede ayudarlo de cara al cierre de la temporada: “Tener mucha gente que te alienta y que te apoya te hace darte cuenta rápido cuando estás mal o cuando te fuiste un poco en algunos puntos. Vengo trabajando mucho y después de las charlas con los capitanes, con toda la delegación y con los chicos fui tomando experiencias de todos. Eso me ayudó a que a partir del primer día fue cada vez mejor todo. Ojalá que esto pueda trasladarlo al circuito después. Estos partidos me dan confianza para cuando lleguen esos torneos de final de año encararlos con más confianza y mejores sensaciones”.

Ahora, la Selección Argentina está en manos de Máximo González y Andrés Molteni en su duelo ante Harri Heliovaara y Patrick Kaukovalta. En caso de un triunfo, el combinado albiceleste se asegura un lugar en el Final 8 de Málaga -entre el 19 y 24 de noviembre- para soñar con la conquista de su segunda Ensaladera de Plata.