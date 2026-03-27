Política

El PJ afronta una discusión interna sobre la continuidad de las PASO: las posturas y necesidades

En la oposición existen distintas posiciones respecto a las primarias. El Gobierno anticipó que las quiere eliminar. En la mayor parte del peronismo las visualizan como un conducto para dirimir diferencias

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Sergio Uñac, Juan Grabois, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz.
El peronismo debe afrontar una discusión interna para resolver una postura uniforme respecto a las PASO

El peronismo afronta el comienzo de una nueva discusión interna de cara a las elecciones del año que viene. Pero esta vez no hay conflictividad incesante en el medio. Al menos, por ahora. Frente a la decisión del gobierno nacional de eliminar las PASO -aunque aún no hay un proyecto de ley en el Congreso-, dentro de la principal fuerza de la oposición existen distintas miradas sobre la continuidad o no de las elecciones primarias.

El año pasado hubo un consenso mayoritario en el Congreso para suspender las PASO. Pero este año, con el recambio de las cámaras y las necesidades políticas y electorales de cada gobernador, puede haber un ajuste en las posiciones parlamentarias. Lo cierto es que la Casa Rosada tiene la decisión de avanzar con su eliminación mientras que una parte importante de la oposición las quiere conservar.

Todavía no hay un poroteo tan fino frente a una posible votación. Por eso el primer paso que debe dar el peronismo es alinear internamente su postura y saber hasta dónde tiene capacidad de generar acuerdos por fuera del bloque justicialista.

“Si hay que ir a una PASO, vamos. Si se llega a una amplitud que pueda ganar en primera vuelta, vamos. No hay problema”, aseguró un funcionario de primera línea del gobierno bonaerense que trabaja en el armado político de Axel Kicillof. En La Plata no ponen trabas para participar de una eventual primaria, pero creen que la verdadera extensión en la representación la pueden lograr si esa disputa es contra un representante de otro sector de la oposición.

Una de las hipótesis que trazan en la gobernación tiene que ver con formar parte de una PASO y que el rival directo, bajo el techo de una misma coalición, sea un representante de Provincias Unidas, donde se nuclea una parte importante de la oposición que no tiene vinculación con Unión por la Patria.

Axel Kicillof anuncio con intendentes
Axel Kicillof cree que lo mejor sería construir una PASO con otros sectores de la oposición

Para Kicillof las PASO no son un problema. Así como el año pasado presentó un proyecto para suspenderlas en la provincia, no pondrá trabas en la discusión que se dé dentro del peronismo para unificar una postura, teniendo en cuenta que el gobierno de Javier Milei tiene en su hoja de ruta eliminarlas antes de que culmine este año.

“Hay que ampliar porque sino no llegamos. Discutir entre peronistas no amplía. En definitiva, somos los mismos que estuvimos juntos en el 2023 y en el 2019″, reflexionó un dirigente bonaerense de estrecha relación con el Gobernador. En el kicillofismo advierten que antes de pensar en una eventual PASO, lo que hay que hacer es romper las fronteras del armado político que tuvo el peronismo en las últimas dos elecciones ejecutivas, porque sino no tendrán potencial para competir en un mano a mano con Milei.

Kicillof cree que una gran interna opositora sería con candidatos que representen otras fuerzas que no sean el peronismo. Sino es una interna partidaria abierta, tal como planteó el senador sanjuanino Sergio Uñac. De todas formas, el Gobernador no tiene reparos en competir, sino logra ser un candidato de consenso que aglutine a la mayor parte del frente opositor.

Un puñado de días atrás, el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que el gobernador bonaerense “es el compañero más preparado para gobernar el país”, en lo que fue una clara señal de apoyo al principal precandidato a presidente que tiene el peronismo.

Sergio Uñac
Sergio Uñac propuso que el peronismo tenga internas partidarias abiertas en todo el país

El “Gitano” también dio una postura sobre unas eventuales PASO. Aseguró que el peronismo debe definir a través de los votos sus candidaturas, ya sea con elecciones primarias o con una interna partidaria. Consideró que en una eventual PASO se pueden presentar candidatos bajo el lema partidario o el lema de una coalición que contenga a otros sectores de la oposición. “Queda el mejor y el resto nos encolumnamos tras el mejor”, sostuvo.

Quintela está dentro de un grupo de gobernadores de la oposición que bancan la continuidad de las PASO. Ahí también están incluidos Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En una sintonía diferente está Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Melella (Salta), que están a favor de la eliminación de las primarias. El salteño no es parte de Unión por la Patria, pero en su partido provincial contiene a una parte importante del peronismo salteño.

El tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil no se expresaron sobre el tema aún, pero ambos tienen posturas históricas vinculadas a la eliminación de las PASO. Por el gasto, por el desgaste de la gente o por su utilidad, nunca han defendido las primarias a rajatabla. Ambos, como ha pasado en los primeros dos años de gestión libertaria, juegan tácticamente cerca del Presidente.

Sergio Massa, en tanto, mantiene una postura intermedia. Está de acuerdo con que haya Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligatoriedad. Entiende que las PASO no siempre sirven para dirimir diferencias internas, pero advierte que es una de las opciones que hoy tiene el frente opositor para ordenar la propuesta electoral.

Marcha universitaria federal 23A - Sergio Massa
Sergio Massa avala la idea de que se hagan unas Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligatoriedad

El espacio que concentra a legisladores del interior, y que tiene en primera plana a Miguel Pichetto, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, empuja con absoluta decisión la idea de pelear para que haya PASO en todo el país. Están convencidos que es la principal herramienta para poder aglutinar a varios sectores de la oposición, ordenar las candidaturas y legitimar el proceso político.

El esquema que conduce Juan Grabois apoya la continuidad de las PASO, al igual que La Cámpora, que históricamente respaldó el formato electoral que comenzó durante la gestión de Cristina Kirchner. Incluso, el año pasado, los diputados camporistas votaron en contra de la suspensión de las primarias, marcando una continuidad en su postura respecto a esa herramienta electoral.

Algunos días atrás Uñac presentó una carta al PJ Nacional para que el peronismo tenga una interna partidaria abierta y que esa elección sea antes de que culmine el año. La propuesta está trazada sobre la hipótesis de que el gobierno nacional va a reunir las voluntades suficientes para poder voltear las PASO en el corto plazo.

El peronismo tiene distintas miradas respecto a qué hacer con las elecciones primarias. Así como también existen en Provincias Unidas, un bloque legislativo importante para definir el futuro de la iniciativa libertaria en el Congreso. El PJ debe unificar una postura para resolver el mecanismo que tendrá la coalición que intentan conformar. En definitiva, esa también será una herramienta para asegurarse apoyos de otros sectores de la oposición de cara a las elecciones del 2027.

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