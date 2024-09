Argentina se juega frente a Finlandia el boleto a las finales de Copa Davis

Tomás Etcheverry celebra un punto en el duelo ante Daniel Evans de Gran Bretaña, por la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Luego de una gran victoria ante Gran Bretaña, Argentina precisa de otra similar pero esta vez sobre Finlandia, el equipo que aparece más débil de los que juegan en Manchester, un Grupo D que se muestra a tono con las especulaciones previas que hablaban de un triple empate por las dos plazas a Málaga, donde se disputarán las finales de la Copa Davis entre en el 19 y 24 de noviembre.

Pero Guillermo Coria, el capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, sabe que no hay que dejar nada ligado al azar, que “hay que vivirlo como otra final”. “Esta serie me agotó (ante Gran Bretaña), no doy más, pero esta noche nos vamos a sentar a hablar nuevamente, para pensar en mañana, tenemos que volver a ganar”, sentenció el líder albiceleste.

Seguramente, la Argentina volverá a poner en cancha la misma formación del viernes, apelando a la resistencia física de sus jugadores, por lo que Francisco Cerúndolo volvería a ser el single 1 y Tommy Etcheverry abriría la serie como single 2. Coria debe confirmar a sus elegidos hasta una hora antes del duelo ante los nórdicos.

Guillermo Coria, Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni y Máximo González entonan las estrofas del Himno nacional en la previa de la serie ante Gran Bretaña, que se disputa en Manchester, por la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis. Omar Rasjido / Prensa AAT.

Para la Argentina es fundamental ganar 3-0, porque con este resultado clasifica directamente a Málaga, sin importar lo que suceda el domingo entre canadienses y británicos. En cambio, si la victoria es por 2-1 habrá que depender del honor canadiense, para que los británicos no venzan por 3-0, único score que impediría la clasificación argentina, si le gana a los nórdicos.

A priori y reparando en el escalafón de ATP, hay una gran diferencia de ranking en favor de los tenistas argentinos, con lo que las especulaciones los muestran como favoritos. Mientras que Cerúndolo y Etcheverry se encuentran dentro del Top 40, los finlandeses están más allá del puesto 100.

Otto Virtanen, el N°1 de los nórdicos, ocupa la posición 110, mientras que Eero Vasa está mucho más atrás, en el 703, una distancia que podría ser determinante en el pensamiento de cualquier persona, pero que por lo general en la Copa Davis suele ocurrir lo contrario y el jugador de menor nivel se suelta y termina emparejando el match.

Así lo reconoce Coria: “Cuando tenés enfrente a jugadores con tanta diferencia de ranking, te puede pasar que haya dos games que te los ganen en cero y después, te tiran la pelota afuera, por eso, hay que estar enfocados y no salir de lo que se tiene planificado”.

Guillermo Coria en el banco de la Selección Argentina de Tenis YPF durante el duelo ante Gran Bretaña por Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

A las 9 de la mañana de la Argentina, con mucho menos público y ambiente de Copa Davis que la jornada previa, Tomás Etcheverry iría por su segunda victoria ante Eero Vasa, a quien nunca ha enfrentado. La diferencia entre ellos es muy favorable al tenista platense, ya que es parte del circuito grande de la ATP, en tanto el rival, a sus 27 años, jugó un solo partido del circuito esta temporada, y lo perdió. Esto lo hace amplio favorito al jugador de la ciudad de las diagonales.

Algo parecido sucede entre el mayor de los Cerúndolo y “Panu” Virtanen, quienes se han enfrentado en tan solo una ocasión y fue justamente por Copa Davis. En febrero del año pasado, la Argentina debió visitar Helsinki durante el frío febrero, para jugar sobre una superficie más rápida que la actual y con la mitad de los jugadores que tenía pensado llevar Coria. En ese momento, el triunfo en el single fue para Francisco, en tres ajustados sets, pero la serie quedó para los locales. Cerúndolo terminó el match lesionado y no pudo volver a jugar.

Tal vez, y siempre con las especulaciones que permiten los emparejamientos en el deporte, el match de dobles sea el más peleado. Virtanen, junto a Harri Heliövaara, campeón de Wimbledon este año, vienen de caer frente a la dupla canadiense campeona de Copa Davis 2022, pero antes derrotaron a la pareja británica que venció en sets corridos a Molteni-González.

Máximo González y Andrés Molteni se midieron con Daniel Evans y Neal Skupsi en el partido de dobles de la serie entre Argentina y Gran Bretaña (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Si bien en el deporte no hay carácter transitivo, es un punto a tener en cuenta. “A Heliövaara lo conocemos del circuito y lo hemos enfrentado hace poco tiempo. Es un jugador muy vivo y juega con Virtanen, que saca y le pega muy fuerte, como lo vimos los otros días. Son muy peligrosos; por eso, tenemos que hablar con el cuerpo técnico y planificar el partido. Ojalá volvamos a jugar como el primer día y no como hoy”, comentaba Machi González, respecto a ese tercer y último choque de la Argentina en el Grupo D, en Manchester. Con el valor y la importancia que adquiere ese partido.

No queda más tiempo para las especulaciones y todo puede quedar resuelto dentro de la cancha en la jornada del sábado.