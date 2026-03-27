Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

El presidente de Irak, Abdul Latif Jamal Rashid (REUTERS/Manon Cruz)

El Gobierno de Irak condenó “cualquier ataque” contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania, tras los recientes pedidos de estos países para que Bagdad ponga fin a los ataques lanzados desde su territorio por milicias proiraníes.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores reafirmó “el rechazo categórico del gobierno a cualquier agresión contra los Estados del Golfo y el Reino Hachemita de Jordania”. En paralelo, Irán anunció en la madrugada del viernes nuevas oleadas de ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

El texto subraya que la seguridad de los Estados árabes hermanos “es parte integral de la seguridad nacional iraquí” y que la estabilidad regional es un interés común, mostrando disposición a trabajar conjuntamente para abordar estos ataques de manera “responsable y rápida”.

Las autoridades iraquíes reiteraron su rechazo al uso de su territorio para atacar a otros países, así como su compromiso con la adopción de medidas necesarias para preservar su soberanía, fortalecer relaciones y prevenir acciones que puedan afectar la seguridad y estabilidad en Medio Oriente.

El pronunciamiento se produjo después de que Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin condenaran los ataques de Teherán e instaran a Bagdad a impedir que milicias presentes en territorio iraquí operen contra sus países, para evitar una mayor escalada del conflicto iniciado hace casi un mes.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que su país cuenta con el apoyo “del Gobierno y del pueblo iraquí al condenar los ataques de Estados Unidos y de la entidad sionista”. El funcionario subrayó los lazos entre ambos países, especialmente tras el fallecimiento del ayatollah Ali Khamenei.

Irak se vio involucrado en el conflicto iniciado el 28 de febrero, tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Esta semana, el primer ministro iraquí, Mohamad Shia al Sudani, convocó a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán para protestar por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y de Teherán contra fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí.

El personal diplomático estadounidense en Irak advirtió sobre el elevado riesgo que enfrentan tanto las sedes oficiales como las empresas y ciudadanos extranjeros debido a la creciente actividad de grupos armados vinculados a Teherán. Por este motivo, la embajada de Estados Unidos instó a quienes aún permanecen en territorio iraquí a abandonar el país a la mayor brevedad ante el peligro inminente.

El cuerpo diplomático subrayó que ataques recientes, atribuidos a milicias alineadas con Irán, colocó en peligro tanto objetivos estadounidenses como infraestructuras civiles. Tanto la Embajada en Bagdad como el Consulado en Erbil fueron señalados como posibles blancos de ataques con misiles, drones y cohetes.

EEUU pide a sus ciudadanos en Irak no ir a la Embajada o el Consulado por los ataques de milicias proiraníes (Europa Press)

En un comunicado oficial, las autoridades estadounidenses advirtieron a sus ciudadanos en Irak que se abstuvieran de acercarse a cualquier sede diplomática y recomendaron la cancelación de todo viaje al país en las circunstancias actuales. El mensaje insistió en que quienes permanezcan en Irak deberían abandonar el territorio sin demora.

Por su parte, Turquía anunció el jueves la retirada de los aproximadamente 25 soldados que tenía desplegados en Irak como parte de la misión de la OTAN para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes.

La OTAN ha confirmado que está "ajustando" su misión en Irak y está trabajando en "estrecha coordinación" con los aliados y socios de la organización para garantizar la seguridad de su personal desplegado en el país (Europa Press)

“A la vista de los recientes desarrollos en nuestra región, las autoridades de la OTAN han decidido retirar la Misión de la OTAN en Irak”, señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

La Alianza Atlántica, de la que Turquía es miembro, había informado el pasado 18 de marzo que estaba “adaptando” su misión en Irak para garantizar la seguridad de su personal, y dos días después confirmó el traslado de todos sus efectivos desde Medio Oriente a Europa.

Turquía mantiene su firme postura de que todas las partes deben ejercer la moderación y de que las disputas deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia sobre la base del derecho internacional", reclamó el Ministerio turco.

(Con información de EFE)