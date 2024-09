Emotivo último adiós a Sven-Goran Eriksson: más de un centenar de personas asistieron a su funeral

David Beckham, presente en el funeral de Sven-Goran Eriksson (REUTERS)

Este viernes, en la iglesia de Fryksände en Torsby, Suecia, se llevó a cabo el funeral de Sven-Göran Eriksson, ex entrenador de varios clubes europeos y seleccionador de Inglaterra, fallecido el pasado 26 de agosto a los 76 años debido a un cáncer de páncreas. Aunque la ceremonia comenzó bajo una lluvia otoñal, logró congregar a más de 600 personas, incluyendo a David Beckham, su ex pareja Nancy Dell’Olio y el técnico Roy Hodgson.

Con una mezcla de dolor y gratitud, la pastora Ingela Älvskog destacó la relevancia de Eriksson en el mundo del fútbol, subrayando su dedicación y compromiso. “A pesar de su enfermedad, los últimos días de Sven-Göran estuvieron llenos de vida. Recibió homenajes del mundo entero, muchos de ellos constataron su compromiso como entrenador”, manifestó.

El funeral se caracterizó por tener un tono alegre, tal como el sueco lo había deseado, con música jazz de Nueva Orleans. Los asistentes, con rosas en mano, recordaron al ex estratega de Roma, Fiorentina, Benfica, Lazio, Manchester City y Leicester no solo como un disciplinado profesional, sino también como un amante de la buena vida. “Sven-Goran amaba la rutina y la disciplina. Pero también era un vividor al que le gustaba la buena comida, la bebida y los viajes en primera clase”, añadió la pastora, subrayando la versatilidad del ex entrenador durante su trayectoria.

Durante la ceremonia, se observó cómo grandes figuras del deporte se unieron para rendir homenaje a Eriksson. Entre ellas, David Beckham, quien afirmó tener “un profundo respeto por Eriksson como profesional y persona”. La presencia de personalidades deportivas simbolizó la huella indeleble que dejó el ex seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas en el fútbol global.

La carrera de Sven-Göran Eriksson fue extensa y llena de éxitos, llevándolo a entrenar en equipos de élite de Italia como Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, además de clubes en Inglaterra, como Manchester City y Leicester. Su rol como seleccionador de Inglaterra, donde llevó al equipo a cuartos de final en los Mundiales de 2002 y 2006, fue uno de los momentos más destacados de su carrera. Eriksson se convirtió en el primer extranjero en dirigir a la selección inglesa, una hazaña jamás vista hasta entonces.

Su influencia no se limitó a Europa, sino que también tuvo breves pero destacados pasos por México (2008), Costa de Marfil (2010) y Filipinas (2018) como seleccionador. A pesar de estos logros, nunca llegó a dirigir a la selección nacional de su natal Suecia. En los últimos años de su carrera, Eriksson también incursionó en el fútbol asiático, entrenando en ligas de China y desempeñando diversos roles en Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

En febrero de 2023 anunció su retiro de la vida pública debido a problemas de salud. En una entrevista concedida en enero de este año a la radio pública sueca, Eriksson reveló que su esperanza de vida era de “un año en el mejor de los casos” a raíz del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado. “A pesar de su enfermedad, los últimos días de Sven-Göran estuvieron llenos de vida” y dedicación a su legado, según palabras de la pastora Ingela Älvskog.

Las imágenes del funeral de Sven-Göran Eriksson:

Un centenar de personas acudieron al funeral de Sven-Göran Eriksson (REUTERS)

Un centenar de personas acudieron al funeral de Sven-Göran Eriksson (REUTERS)

