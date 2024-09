“¿Qué mirás, bobo?”: la divertida referencia de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi en un cuestionario con Georgina Rodríguez

Cristiano Rolando mencionó la frase de Messi en una charla con Georgina

Cristiano Ronaldo sigue generando contenido en su canal de YouTube y su nuevo video tuvo como protagonista a Georgina Rodríguez. Su pareja y madre de sus hijos se sometió a un cuestionario de un tinte más personal y en una de las preguntas, el portugués hizo una referencia a la histórica frase que Lionel Messi pronunció luego del triunfo de la selección argentina ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

Todo comenzó cuando Ronaldo le hizo un chiste a su mujer tras la cuarta de las siete preguntas en las que consistía el reto y culminó recordando las palabras del argentino contra Wout Weghorst: “¿Qué mirás, bobo?”.

- Cristiano: “Estás muy seria, pero estás contestando muy bien. ¿Cuántas bolas tienes?”

- Georgina: “Cuatro”

- Cristiano: Contestaste mal (risas)

- Georgina: ¡Qué bobo eres!

- Cristiano: ¿Qué mirás, bobo?

La escena se hizo viral en las redes sociales y los internautas comenzaron a comentar por la referencia que hizo el jugador del Al Nassr a su par del Inter Miami y principal competidor en la carrera por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo grabó un divertido cuestionario con Georgina Rodríguez para su canal de YouTube

“Me gustaría ver a Messi y Ronaldo asistir juntos a un programa de entrevistas”, se ilusionó uno de los usuarios de X. “Cristiano es fan de Messi”, opinó otro. “El ama a Messi, lo sabe bien”, “A ver cuándo lo imita levantando una Copa del Mundo” y “la influencia del mejor de la historia”, fueron otra de las reacciones en las redes tras el video.

En otra de las preguntas íntimas que Cristiano Ronaldo le hizo a Georgina Rodríguez, la estrella del fútbol le preguntó a su pareja qué tres cosas se llevaría a una isla desierta. Ella contestó que sin dudas estaría con sus hijos y esposo, pero tampoco podría faltarle el agua y la comida. “Y me iría bien vestida por si acaso”, acotó.

Una vez que concluyeron las siete preguntas, Georgina sacó una bolilla y Cristiano leyó: “¿Cuál es la cosa que más te molesta de mí en casa y no me has dicho nunca?”. “No te voy a decir nada que no sepas. Yo te digo a ti, todo lo que pienso, te guste o no. Por eso somos una pareja y lo seremos para siempre”, respondió la española.

Por último, el goleador de la selección de Portugal de 39 años le preguntó a Georgina por qué es tan guapa. “Porque me ves con ojos de amor”, respondió la mujer de 30 años. “Me encantó”, culminó Cristiano con un beso en la boca a su pareja.