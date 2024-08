La provocadora frase de Cristiano Ronaldo que involucró a Pelé, Di Stéfano y Romario

Cristiano Ronaldo quedó a solo una conquista de los 900 goles oficiales en su carrera. Este martes, en la victoria del Al Nassr 4-1 ante Al Feiha en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la liga de Primera División de Arabia Saudita, gritó de tiro libre y alcanzó los 899, pero luego dilapidó dos chances claras para anotar. De todas maneras, tarde o temprano, ese registro caerá en los botines del legendario delantero portugués. Aunque sus ambiciones lo siguen impulsando a ir por más.

En ese contexto, CR7 ha despertado una nueva polémica con sus recientes declaraciones, en las que cuestionó la legitimidad de los goles de las leyendas del fútbol Pelé y Alfredo Di Stéfano; y también de Romario, aunque no lo mencionó. Durante una conversación con su ex compañero del Manchester United, Rio Ferdinand, Ronaldo afirmó: “Soy el jugador con más goles en la historia y pondré el nivel aún más alto. Quiero alcanzar los mil goles, creo lo lograré a los 41 años, si no tengo lesiones”. “Para mí es la mejor marca que puedo tener en el fútbol, llegar primero a los 900 goles y, después, el desafío es llegar a los 1000″, añadió.

Lo que más sorprendió de su aseveración fue el hecho de que recalcó que “existe una diferencia: todos los goles que anoté tienen video. Entonces, puedo probarlo. Todos están en video”. Esta sentencia no pasó desapercibido y ha generado una ola de reacciones en el ámbito futbolístico, divididas entre aquellos que apoyan su postura y los que consideran que menosprecia a las grandes figuras del pasado.

“Tú estás hablando de Di Stéfano, de Pelé...”, lo aguijoneó Ferdinand, poniendo nombres propios en el debate. Es que O Rei plantea que firmó 1283 tantos, aunque los oficiales son 762. En tanto, la Saeta Rubia firmó 578 que fueron certificados, aunque le sucede lo mismo que al brasileño: si se le suman los apuntados en amistosos la cifra se elev notoriamente. A ese dúo mencionado por el zaguero inglés se le puede agregar a Romario, que asegura que rubricó 1002, pero los oficiales son 755.

El portugués marcó para Al Nassr en la liga profesional de Arabia Saudita su tanto número 899 en su carrera

“Yo respeto a todos. Todos mis goles... Si quieren más goles, puedo sumar los de los entrenamientos. Sin problema. Todos los goles tienen video. Y puedo probarlos”, azuzó el luso. En la carrera por ser el top scorer de la historia, detrás de Cristiano aparece Lionel Messi con 833 goles, aunque tiene cuatro años menos y no juega desde la final de la Copa América, debido a la lesión ligamentaria que sufrió en su tobillo derecho (este miércoles retomó los entrenamientos con normalidad con el Inter Miami).

“No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años... Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr”, declaró Ronaldo hace unos días, ya enfocando en su futuro lejos de la pelota. “En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe”, añadió el deportista, quien cuenta con varias inversiones por fuera de su ámbito, como una cadena de hoteles, CR7 Fitness (cadena de gimnasios), una reconocida marca de porcelana, medios de comunicación, videojuegos y hasta una línea de ropa.