La provocación de Jake Paul a Tyson cuando le preguntaron si “teme” por su salud de cara al polémico combate de noviembre

ARCHIVO - Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul (derecha) cara a cara durante la última conferencia de prensa (AP Foto/Sam Hodde, Archivo)

Jake Paul volvió a lanzarle dardos a Mike Tyson y aseguró estar preparado para su combate programado para noviembre en Texas. En una entrevista con TMZ Sports, el influencer, de 27 años, declaró que no tiene ninguna preocupación respecto al estado físico del ex rey de los pesados, de 58. “Está genial. Está súper saludable tras bambalinas y se siente genial”, afirmó el youtuber devenido pugilista.

Vale recordar que el veterano boxeador sufrió una úlcera en mayo, ocasionándole náuseas y mareos justo antes de aterrizar en Los Ángeles. Este incidente fue la causa del aplazamiento de la pelea, originalmente fijada para julio. A pesar de estos contratiempos, Tyson ha vuelto al gimnasio y ha demostrado que todavía posee una fuerza impresionante a través de videos de entrenamiento difundidos en redes sociales.

Paul no parece verse afectado por la diferencia de edad. También expresó su intención de no contenerse durante el enfrentamiento, buscando un nocaut. “Una pelea profesional significa guerra y no me la tomo a la ligera”, señaló. “Puedes salir seriamente herido o lesionado allí. Así que, si no estás allí para ir a la guerra, entonces deberías salirte”, provocó.

Iron Mike lleva sobre sus guantes una dilatada e impactante trayectoria, con un récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Su último combate fue una exhibición de seis asaltos contra Roy Jones Jr. en noviembre de 2020, un evento que recaudó 80 millones de dólares. En contraste, Paul cuenta con un récord profesional de 10 victorias y una derrota, habiendo derrotado a otros oponentes notables como el excampeón de UFC Tyron Woodley y el boxeador Tommy Fury.

El ambiente se ha intensificado aún más debido a las controversias sobre el formato del enfrentamiento, que será oficial, luego de la aprobación del órgano de control de Texas. El influencer sugirió prolongar los rounds: “¿Quieres 10 de tres? Eso es lo que pasa. Todos hablan. Yo haré lo que sea”. No obstante, Tyson rechazó la propuesta, advirtiendo: “Debería tener mucho cuidado”.

La estrategia de Paul será apostar a la cautela al inicio del combate, confiando en la posibilidad de que Tyson se quede sin energía con el avance de los rounds. El enfrentamiento tendrá lugar en el AT&T Stadium el 15 de noviembre, con transmisión en vivo por Netflix. Las expectativas son altas y ambos boxeadores han declarado con firmeza sus intenciones de ganar. Tyson, conocido por su estilo feroz, amenazó: “Tan pronto como atrape a este tipo, se acabó. Jake Paul va a estar corriendo como una rata”.

El combate ha generado una revolución en el mundo del boxeo, por lo que significa el ex rey de los pesados y por la diferencia de edad. Incluso, se sumaron voces del mundo del espectáculo a opinar qué es lo que puede suceder en el ring. Uno de ellos fue Russell Crowe, protagonista de filmes tales como “Gladiador” y “Una mente brillante”.

El actor oriundo de Nueva Zelanda compartió su propia experiencia al haber conocido a Tyson: “Me aterrorizaba como boxeador. Era aterrador. Incluso cuando lo conocí entre bastidores en un estadio una vez en una pelea, dije ‘todavía me das miedo’”. Y arriesgó lo que puede ocurrir en la lucha: “Mike Tyson de 58 años no es Mike Jones de 50 años que vive en la calle, es un tipo de ser humano diferente. Todavía puede volarte la cabeza a otra dimensión si te atrapa”.