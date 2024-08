La medida que tomó el técnico del Chelsea con Enzo Fernández para el inicio de la Premier League

* Salida de los equipos al campo de juego

Enzo Fernández es el capitán del Chelsea en el partido ante el campeón, Manchester City, por la primera fecha de la Premier League. El volante se encuentra bajo una atención particular después de la polémica generada tras los festejos con la selección argentina, por sus cánticos contra los futbolistas nacidos en otros países que representaban a Francia.

El entrenador italiano Enzo Maresca le dio la oportunidad al mediocampista argentino, algo crucial para redimirse y demostrar su valía en el campo de juego. La controversia surgió durante las celebraciones de la victoria argentina. Pese a los intentos del club londinense y del propio Fernández por desdramatizar la situación, el encuentro ante el poderoso equipo de Manchester City adquiere un significante particular.

El cántico fue creado por un grupo de hinchas Albicelestes antes de la final del Mundial 2022 contra Francia y su composición también tiene una frase dirigida hacia Kylian Mbappé. “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional”, escribió Fernández en un descargo formalizado en su cuenta oficial de X.

La publicación del Chelsea en la que informa la capitanía de Enzo Fernández (@ChelseaFC)

Su compañero en Chelsea, Wesley Fofana, exteriorizó su enojo en redes sociales con la frase “fútbol 2024: racismo desinhibido”. Además, lo dejó de seguir al ex hombre de River Plate y Benfica en Instagram. Otros dos franceses del conjunto inglés, Malo Gusto y Axel Disasi, hicieron lo mismo.

Una vez iniciada la pretemporada Enzo pudo solucionar el problema con sus compañeros. Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias internacionales, contó la historia interna de cómo el ex River, de 23 años, logró que los jugadores galos pudieran dar vuelta la página tras el episodio de la canción. “El proceso interno para aclarar la situación fue exitoso luego de las conversaciones con Reece James, (Axel) Disasi y el nuevo refuerzo Tosin (Adarabioyo), quienes desempeñaron un papel importante al ayudar a abrir conversaciones con los jugadores involucrados y Enzo”, escribió el comunicador en su cuenta en la red social X.

Aunque el propio Maresca le bajó la espuma a las acusaciones de racismo contra Enzo. “No creo que sea racista, para ser honesto. Al final, son todos seres humanos, no hubo malas intenciones de parte de ninguno de ellos. Por eso no creo que cuando Enzo vuelva vaya a haber algún problema. Como dije, los jugadores ya aclararon la situación, el club hizo lo mismo, por eso no hay nada que agregar, y pienso que no son malas personas y son seres humanos. No creo que haya ningún problema. Hablé con Enzo, hablé con todos y como dije, el jugador hizo una declaración, pidió perdón, y con eso es suficientemente claro”, concluyó Maresca, ex DT del Leicester, que supo trabajar en el Manchester City bajo la tutela de Pep Guardiola.

Enzo Fernández recibe indicaciones de Enzo Maresca (Reuters/Peter Cziborra)

Esta medida de asignarle la capitanía no sólo subraya la confianza del entrenador y el club en sus habilidades y liderazgo, sino que también es vista como una maniobra para respaldar su moral y posición dentro del equipo. Según fuentes cercanas al Chelsea, el ambiente en el vestuario sigue siendo positivo, y tanto los jugadores como el cuerpo técnico muestran un fuerte espíritu de unidad y apoyo hacia el argentino, que ya fue capitán en el amistoso ante el Inter de Milán de Lautaro Martínez.

En este comienzo de temporada Fernández tiene una gran responsabilidad y tendrá una presión adicional en uno de los partidos más esperados de la temporada. No sólo representa una nueva etapa para él en uno de los clubes más importantes del mundo del fútbol, sino también un punto de inflexión tras los episodios extradeportivos que han captado la atención de los medios y los aficionados.

Desde su llegada al club londinense a principios de 2023, Enzo lleva disputados 62 partidos, marcó 7 goles y brindó 5 asistencias. Arranca su segunda temporada completa en la Premier League y su equipo buscará volver a jugar la Champions League, torneo que supo ganar en 2021. Por lo pronto, en el presente ejercicio el Chelsea jugará la Conference League, el tercer torneo de clubes de Europa.