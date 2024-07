El divertido video que difundió la AFA para celebrar la obtención de la Copa América en Miami con guiños a Ricardo Fort

El video tiene referencias a Miami, a Ricardo Fort y a los cuatro títulos consecutivos que ganó la Selección

Los argentinos tenían pocas horas de sueño. El partido había empezado un día y terminado el otro, luego de la postergación por desbordes en los ingresos al Hard Rock Stadium. Los futbolistas levantaron la copa minutos antes de las dos de la mañana, cuatro horas después de lo que tendría que haber sido el inicio del duelo. Habían pasado veinticuatro minutos desde las diez de la mañana del lunes 15 de julio de 2024, cuando la Asociación del Fútbol Argentino lanzó el video para celebrar la gesta reciente, el bicampeonato de la Copa América, el cuarto título consecutivo de la Selección. Toma como referencia la cantidad de conquistas al hilo, la ciudad donde se consumó la última obtención y baluartes de la identidad cultural, exacerbada en meme, como Ricardo Fort y Guillermo Francella.

“El comandante lo anticipó y el capitán lo conquistó”, rescata el comienzo de un video que dura un minuto y diecinueve segundos. Traza en su comienzo la vinculación a Fort y a su lazo sentimental con Miami, donde Messi hace de local, donde se jugó el último partido de la Copa América y, desde ayer, sede de una nueva consagración de la selección nacional. El mensaje, además del documento audiovisual, tiene una leyenda que remite a una frase tan gastada como oportuna: el “hermosa mañana, verdad” de Guillermo Francella.

La parte del enésimo bailecito de Dibu Martínez en tanda de penales: esta vez en la final del Mundial contra Francia

El video es dinámico, vertiginoso. Está dotado de decenas de fotos, de recuerdos, de situaciones. La segunda atajada de Dibu Martínez en los penales contra Ecuador y su ya mítico bailecito; Ángel Di María besando la Copa América de 2021; un bombo con la imagen de Diego Maradona y Leo Messi; Fideo y el festejo eterno en el gol eterno a Francia en la mejor final de la historia de los mundiales; Messi bailando y Messi acercándose a sus compañeros para en paso rítmico para alzar su primera copa con la selección mayor; el beso en el cuello de Emiliano Martínez a Messi en zona mixta mientras el diez daba una entrevista; los saltos de Lionel Scaloni para festejar la copa en Qatar 2022; un baile de De Paul en la concentración de un hotel; la gambeta a Messi al canadiense Johnsson; el baile de Maradona vestido con camisa al lado de Claudia; un imagen del cartel del Monumental que remite al título de 1978; otro baile de Dibu Martínez, esta vez tras el penal errado de Tchuameni en la final de la Copa del Mundo; un meneo de Enzo Fernández y un “hasta abajo” de Exequiel Palacios y Lisandro Martínez; el Lusail que explota con fuegos artificiales; la respuesta de Rodrigo De Paul a Jesse Marsch, el técnico estadounidense de Canadá, cuando la letra de la canción dice “tú tienes la boca grande”; el gol de Lautaro Martínez a Perú y el de Julián a Canadá; el goce de Otamendi a los neerlandeses en los cuartos de final de 2022; el divertido baile de Carlos Bilardo; Marito, el utilero, sobre los hombros de Acuña; la risa de Messi; el festejo de Julián en el gol de Lautaro Martínez a Chile; la frase final de “¡Salud campeones!”.

"Miami", la referencia que comparten Ricardo Fort y el lugar donde Argentina se consagró campeón nuevamente

Mientras suena una canción de fondo que orienta el ritmo frenético de las imágenes. Es I know you want me de Pitbull, lanzada en febrero de 2009 y que solía servir de alfombra musical para cada aparición televisiva del comandante Fort, el mediático por excelencia. Otro guiño al empresario chocolatero que falleció en 2013 son las veces que dice “Miameee”. Al compás de la música, cada vez que el cantante dice “one, two, three, four”, aparecen las copas que Argentina ganó en los últimos cuatro años: la Copa América de Brasi 2021, la Finalíssima de Wembley en 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la reciente Copa América de Estados Unidos 2024.

El video tiene más de cien mil likes en la cuenta de la Selección Argentina en la plataforma X, el viejo Twitter, y fue viralizado rápidamente en las redes sociales por los cientos de hinchas que lo replicaron: una manera de exteriorizar la alegría de un triunfo más con un video entretenido, alegre y simpático.