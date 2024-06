Tensión en la Eurocopa: la polémica broma de un futbolista de Bélgica sobre Mbappé que obligó a la federación a pedir disculpas

Amadou Onana fue partícipe de un video que intentó ser humorístico y debió ser eliminado de las redes

Los octavos de final de la Eurocopa tendrán una serie de las más esperadas de la instancia que definirá a los ocho seleccionados que seguirán en la lucha por el título. Este lunes se enfrentarán Francia y Bélgica en el Düsseldorf Arena, en una llave que ya tiene su primera polémica a 24 horas para el pitazo inicial de árbitro sueco Glenn Nyberg.

El conflicto entre ambas naciones surgió por un video de los Diablos Rojos publicado por la Asociación Belga de Fútbol en sus redes oficiales, que lo tuvo como protagonista al volante central Amadou Onana, en compañía de un comediante, quien lanzó una pregunta que desató el enfado de muchos fanáticos, a pesar del tono de broma. “¿Quién le dará una patada en la tibia a Mbappé?”, lanzó en la traducción realizada por el diario español Marca antes de que el hombre del Everton de Inglaterra complementara el cántico con su nombre y apellido.

La filmación se hizo viral y encendió el clima en la previa al cruce de los belgas contra los galos. Hay que recordar que el comienzo del torneo para el conjunto de Didier Deschamps estuvo marcado por la fractura de nariz que sufrió la estrella de Francia ante Austria en el segundo tiempo de la victoria inicial, que se produjo en el mismo escenario donde tendrá lugar el enfrentamiento contra los dirigidos por Domenico Tedesco.

El atacante no jugó al siguiente partido contra Países Bajos (fue suplente) y volvió para ser titular en el empate 1-1 contra Polonia, donde convirtió el único gol de penal para su seleccionado. En el último cruce del Grupo D, Mbappé celebró la conquista sacándose la máscara protectora que se había colocado para resguardar la zona y, más tarde, se quejó con gestos ampulosos por un golpe involuntario de Robert Lewandowski en el rostro, mientras el polaco aguantaba una pelota. Más allá de que el manotazo no pareció ser de gravedad, muestra el cuidado que hay sobre la máxima figura del subcampeón del mundo.

La grabación de Onana en este contexto se volvió foco de críticas ante el temor de los hinchas franceses de que su máxima figura pueda ser víctima de una lesión que lo pueda sacar del torneo en el caso de que el combinado francés avance de ronda.

Amadou Onana es uno de los referentes de Bélgica en esta Eurocopa (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El revuelo generado obligó a que el jefe de prensa de la selección de Bélgica, Stefan Van Loock, tomara la palabra antes de la conferencia de este sábado para realizar una autocrítica y aclarar que eliminaron ese contenido: “No era nuestra intención atacar a nadie. Llevamos mucho tiempo trabajando con el cómico Pablo Andrés, este video también tenía que ser divertido, pero nos equivocamos y retiramos el video de la red. Queremos pedir disculpas a quien hayamos podido ofender con esto. Para nosotros, este es el final del asunto”.

Según el diario británico The Sun, la breve canción había sido entonada por los fanáticos, razón por la cual buscaron replicarla con el futbolista del seleccionado, pero solo le agregaron otro condimento a lo que será la revacha de las semifinales ganadas por Francia en el Mundial 2018 y la UEFA Nations League 2020/21.

Bélgica llega a este encuentro muy discutida por los aficionados después de la controversia vivida al final de la igualdad sin goles contra Ucrania, resultado que los clasificó a los octavos. Tras el pitazo final, los jugadores intentaron acercarse a los fanáticos en las tribunas, pero fueron reprobados por conformarse con ese resultado y el capitán, Kevin De Bruyne, decidió dar marcha atrás y abandonar el campo de juego dándole la espalda al público.

En rueda de prensa, Tedesco no entendió el motivo del enojo de los hinchas: “Estoy sorprendido. Lo único que importaba era la clasificación. Perdimos el primer partido (contra Eslovaquia), por lo que las condiciones no fueron fáciles. Después de nuestra victoria contra Rumania todos estaban contentos. Mis jugadores no entienden que ahora nos silben. Ucrania fue un rival difícil e hicimos todo lo que pudimos para marcar. Pero bueno, hay que aceptarlo”.