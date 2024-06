Mbappé mostró su rostro por primera vez tras la fractura de nariz y lució una singular máscara en el entrenamiento de Francia

Durante los últimos días el mundo deportivo se preocupó por la nariz de Kylian Mbappé. Es que el capitán de la selección francesa sufrió una fractura en los últimos minutos del partido que su equipo le ganó por la mínima diferencia a Austria en la Eurocopa 2024, y su participación en la continuidad del certamen continental se presentó como una incógnita permanente que le quitó el sueño a los simpatizantes de Le Bleu.

La figura de 25 años que continuará su carrera en el Real Madrid es uno de los protagonistas más destacados del certamen, pero un duro choque contra el hombro de Kevin Danso causó un revuelo internacional debido a que el galáctico campeón del mundo en 2018 debió ser reemplazado y no pudo continuar con el compromiso. Las imágenes de Kiki cuando abandonó el estadio en una ambulancia para someterse a rayos X fomentó una serie de hipótesis que iban desde la posible operación hasta la posibilidad de perderse lo que restaba de la competición en el Viejo Continente.

“Kylian Mbappé sufrió una fractura de nariz durante la segunda parte del partido entre Austria y Francia este lunes en Düsseldorf”, indicó un comunicado de la federación gala. Y a continuación aclaró: “El capitán de la selección francesa fue atendido en primer lugar por el personal médico y el doctor Franck Le Gall, que diagnosticó una fractura de nariz. Diagnóstico confirmado durante los exámenes radiológicos en el hospital de Düsseldorf. El futbolista ha regresado al campamento base de la selección francesa. Se someterá a tratamiento en los próximos días, sin pasar por el quirófano inmediatamente”.

Lo cierto es que el conjunto de Deschamps deberá disputar la segunda fecha ante Países Bajos y una de las probabilidades es que Mbappé permanezca entre los suplentes hasta que baje la hinchazón de su rostro y pueda volver a la titularidad en el último compromiso del Grupo D frente a Polonia. “Se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento”, indicó la FFF.

El delantero trabajó a la par de sus compañeros. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

En el último entrenamiento, todas las cámaras se posaron sobre el delantero, quien posó con la máscara con los colores de su selección para poder realizar la actividad planteada. El ex PSG y Mónaco trabajó a la par de sus compañeros y algunos analistas plantearon la idea de que pueda estar frente a la Orange, en el duelo que definirá al puntero de la zona. Sin embargo, el periódico Marca de España informó que el goleador no podría usar dicho elemento, porque “según el reglamento, la indumentaria debe ser del mismo color y no puede mostrar ninguna identificación del equipo o del fabricante de la protección”.

Lo llamativo es que ninguna selección ha padecido tantos goles de Kylian Mbappé como Países Bajos, en su recorrido y de 80 partidos y 47 tantos con la camiseta francesa que inició precisamente contra el combinado neerlandés’, al que ha festejado en seis ocasiones y a la que, si finalmente está en condiciones de la fractura de nariz, se medirá este viernes.

Debutante con los bleus el 25 de marzo de 2017, con 18 años, en una victoria por 3 a 1 sobre Luxemburgo en la que entró en el minuto 79, su primer gol con la selección absoluta llegó al quinto encuentro, sin marcar en la derrota 2 a 0 ante España. Recién el 31 de agosto de 2017, por las eliminatorias para el Mundial de Rusia, en el estadio de Saint Denis de París, Didier Deschamps lo envió a la cancha en lugar de Olivier Giroud para que Kiki le marcara a la Orange el aplastante 4 a 0 (Antoine Griezmann, y Thomas Lemar, en dos oportunidades habían hecho los otros goles). Fue la primera conquista del ídolo popular ante Jesper Cillesen. El primero de sus 47 goles con Francia, que lo sitúan como el tercer máximo goleador histórico de su selección, sólo superado por Olivier Giroud (57 goles en 132 partidos) y Thierry Henry (51 en 123 encuentros).

Países Bajos lo ha sufrido más que nadie, con un promedio de un gol cada 62 minutos de Mbappé en sus cinco enfrentamientos. Y las expectativas quedarán instaladas sobre la presencia de la leyenda ante la Orange. Será una nueva presentación de la Tortuga Ninja, con un nuevo antifaz.

Las imágenes de Mbappé con la máscara que usará ante Países Bajos

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

