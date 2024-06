Otro sismo en el pádel: el ex número 1 del mundo se separó de su dupla a 85 días de empezar a jugar juntos

El jugador de pádel cruzó un caliente diálogo frente a la vista de su compañero, Paquito Navarro

El mundo del pádel quedó conmocionado al cierre de esta semana por la inesperada separación de una dupla que había retornado semanas atrás después de haber coincidido en 2019 (ganaron cinco títulos). Según confirman los medios españoles Relevo y COPE, Francisco Paquito Navarro y Juan Lebrón volverán a alejarse a solo 85 días de que este último haya tomado distancia de su antiguo compañero, Alejandro Galán.

El reencuentro de la pareja andaluza recordó viejas épocas, en las cuales llegaron a ser número 1 del mundo, pero el famoso refrán de que “las segundas partes no son buenas” se aplicó a este momento: no llegaron a ninguna final de las siete pruebas disputadas en los últimos dos meses. Será el segundo cambio de la temporada para Lebrón, quien hará dupla con el argentino Martín Di Nenno, que a su vez romperá el dúo de los Superpibes Argentinos, conformado con su compatriota, Franco Stupaczuk, con el cual han logrado 7 títulos, 9 finales y hasta 17 semifinales en el último año y medio.

La noticia adelantada por la cuenta especializada Padel y Cervecitas fue profundizada por los portales mencionados y los cambios se harán efectivos después del Premier Pádel de Málaga, que se disputará en la Costa del Sol entre el 6 y el 14 de julio. La unión quedaría efectiva a partir del torneo de Finlandia, que se jugará del 27 de julio al 4 de agosto y es la última prueba antes del parate veraniego. Esto golpea de lleno al escalafón porque se trata del tercer (Navarro-Lebrón) y cuarto (Di Nenno-Stupaczuk) mejor dúo del mundo en la actualidad.

Juan Lebrón (izquierda), Rodri Ovide (centro, entrenador) y Paquito Navarro (derecha)

La modificación obligará a Lebrón a volver a jugar al revés a sus 29 años, posición que no ocupaba con Navarro, seis años mayor que él. La derecha quedará para el argentino de 27 abriles, que no variará su marcación a lo que hacía habitualmente en compañía de Stupaczuk, con quien se habían juntado en 2023 y, en lo que va del presente año, no lograron ser campeones, detalló el periódico Marca.

Lo cierto es que la relación de Navarro con su -ahora- ex compañero había exhibido un cortocircuito en mayo durante el Premier Pádel de Chile, donde ambos discutieron a la vista de todos con su entrenador, Rodri Ovide, a quien Lebrón le recriminó: “Yo estoy concentrado en lo mío, pero no me digas cosas que siempre hago y están bien”. A continuación, Paquito Navarro cruzó un diálogo con el preparador en un tono muy sincero: “Es una puta locura, ya sabía lo que había, pero no me acordaba, qué barbaridad”.

El español Alejandro Galán se separó de su compañero Juan Lebrón, con quien venía jugando desde 2020 y dominó el pádel en el mundo

Este conflicto recordó al episodio que forzó la separación de la pareja integrada con Alejandro Galán, quien tomó la decisión tras ver al Lobo insultar a sus rivales y lanzar un pelotazo que caldeó el ambiente durante la derrota contra la dupla conformada por Mike Yanguas y Javi Garrido en los octavos de un torneo en Doha.

Galán, 2° en el ranking mundial del World Pádel Tour, oficializó esta postura en su cuenta de Instagram y confirmó que haría dupla con el argentino Federico Chingotto: “Quiero comentarles que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está muy meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. ¡Un fuerte abrazo!”.

En su descargo, la contraparte lamentó este final: “Creo que a los dos nos hubiese gustado otra despedida pero respeto tu decisión y te deseo lo mejor”. Más adelante, Lebrón concedió una entrevista al diario español Marca: “Le pedí perdón en el aeropuerto a Ale (Galán) y le dije que si podíamos hablar, pero en ese momento nos dimos algo de espacio ambos y ya un día después de entrenar le dije que si podía hablar con él... y ya pasó algo que no me hubiese gustado que pasase. Me llamó y me comunicó que no quería seguir conmigo. Me agarró desprevenido y sorprendido con la noticia, la verdad, pero es su decisión y hay que respetarla. Es una cosa muy personal suya”. Ganaron 33 títulos juntos.