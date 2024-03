“Yo nunca te falté el respeto”: Lebrón celebró a lo Messi y protagonizó un nuevo escándalo que sacude al pádel

Lebrón mantuvo una fuerte discusión con Yanguas

El Premier Pádel Acapulco, México, fue el escenario de un nuevo escándalo que sacude a este deporte. En el que será el último certamen que compartirán como pareja Ale Galán y Juan Lebrón, los números 1 de 2020, 2021 y 2022, el oriundo de Cádiz nuevamente quedó en el centro de la escena producto de su accionar luego de la victoria por 6-4 y 6-2 ante sus compatriotas Miguel Yanguas y Javier Garrido, justamente los mismos contrincantes en donde la bomba explotó en los octavos de final del Major de Doha y que provocó la ruptura de este exitoso dúo. En aquel encuentro, el Lobo se enfrentó a sus rivales y a su entrenador, Juani Mieres, en un episodio que rápidamente se convirtió en viral y que derivó en la decisión de Galán de romper el vínculo.

Tras saludarse cerca de la red, Lebrón realizó una polémica celebración al mostrarse, de forma parecida a un gesto icónico de Lionel Messi ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el reverso de su camiseta a Yanguas y Garrido, enfatizando así una rivalidad que trasciende lo deportivo. Vale recordar que en el anterior encuentro las emociones se intensificaron cuando el Lobo confrontó verbalmente a Yanguas por su conducta en la cancha, llegando incluso a un intercambio de desafíos físicos que necesitó la intervención de sus entrenadores para ser controlado.

Luego de mirar con un gesto de incredulidad a las cámaras, Yanguas encaró a su contrincante cerca del juez principal para manifestar su descontento: “No no te he faltado el respeto nunca, Juan. En mi vida. Nunca te he faltado el respeto”.

La polémica celebración de Juan Lebrón

Lejos de querer bajar los ánimos, Lebrón fue un paso más adelante en sus declaraciones post partido: “La verdad es que sinceramente la celebración no ha sido para el público, ha sido para los rivales, no tienen que preocuparse porque les tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando no lo sientan así, está todo bien con Acapulco y México. Con respecto a los rivales, siempre entendí que uno puede tomarse las celebraciones como quiera, ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que pidan perdón y aún no me han pedido disculpas y sinceramente les invito que lo hagan porque yo también los hice, ya que hay un Mundial y espero que el equipo vaya para delante. Hay que controlar lo que hacemos, pedí disculpas y lo vuelvo a hacer”.

Su rivales en la siguiente instancia serán Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk, la pareja que se sitúa justo por detrás de ellos en el ránking al ocupar el número tres. Vienen de derrotar a ‘Coki’ Nieto y Jon Sanz en tres sets (6-4, 4-6 y 6-0) en poco más de dos horas. Por el otro lado del cuadro, los principales favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia, cumplieron los pronósticos y siguen en competición al ganarle a Fede Chingotto y ‘Momo’ González por 6-1 y 6-2. Ahora se medirán a ‘Paquito’ Navarro y ‘Sanyo’ Gutiérrez, verdugos de Eduardo Alonso y Alejandro Arroyo (6-0 y 6-4).

Acapulco marcará el final de una era para la dupla de Galán y Lebrón, quienes después de cuatro años de éxitos conjuntos y tres temporadas como líderes del ranking mundial, decidieron tomar rumbos separados en sus carreras. Este cambio se hará efectivo a partir del próximo campeonato en Puerto Cabello, Venezuela, donde ambos competirán con nuevos compañeros.