Habló la estrella del pádel que se separó de su compañero tras el escándalo en un partido: “Me llamó y me dijo que no quería seguir conmigo”

El español Alejandro Galán se separó de su compañero Juan Lebrón, con quien venía jugando desde 2020 y dominó el pádel en el mundo

El mundillo del pádel quedó conmocionado por la noticia del abrupto final de una de las mejores parejas de los últimos cuatro años. El español Alejandro Galán anunció que ya no volvería a jugar con su compatriota Juan Lebrón tras un episodio escandaloso que se dio durante un partido en el torneo de Doha, Qatar, la semana anterior.

Lebrón brindó una entrevista en la que contó cómo fue el detrás de escena de la decisión tomada por Galán y su arrepentimiento por sus actitudes en el juego frente a la dupla conformada por Mike Yanguas y Javi Garrido, en el cual insultó a sus rivales y lanzó un pelotazo que levantó la temperatura e hizo enojar a su compañero. A pesar del diálogo que mantuvieron en el aeropuerto, la decisión estaba tomada.

“Nos fuimos a Madrid, le pedí perdón en el aeropuerto a Ale (Galán) y le dije que si podíamos hablar, pero en ese momento nos dimos algo de espacio ambos y ya un día después de entrenar le dije que si podía hablar con él... y ya pasó algo que no me hubiese gustado que pasase. El jueves por la tarde me llamó y me comunicó que no quería seguir conmigo. Me agarró desprevenido y sorprendido con la noticia, la verdad, pero es su decisión y hay que respetarla. Es una cosa muy personal suya”, le dijo Lebrón al diario Marca en una extensa charla con el medio español.

El Lobo, una de las estrellas del circuito mundial de pádel y ganador de 33 títulos en dupla con Galán, confirmó que él no quería separarse, pero terminó aceptando la decisión del madrileño, quien continuará su carrera al lado del argentino Federico Chingotto. “No sé si justo o no justo, insisto en que es una decisión personal. Este deporte es lo que tiene, unas veces te dejan, otras dejas tú... puedes sufrir en el día a día con estas cosas porque no es un plato de buen gusto para ninguno. Creo que todos en el equipo nos quedamos algo sorprendidos. Pienso que debíamos haber tenido un final mejor”, siguió.

Alejandro Galán y Juan Lebrón no continuarán como pareja en el circuito de pádel. Juntos, dominaron el deporte durante cuatro años (EFE)

“Me quedo con con un equipo impresionante que ha hecho historia y que sinceramente debe estar orgulloso de ello por todo lo conseguido. Le doy las gracias a Ale como persona, como profesional, a su equipo y también a su familia, que siempre ha estado cuando hacía falta, igual que la mía, ya que estas personas que están detrás de nosotros tienen mucha importancia en el día a día. Como equipo además hemos sabido revertir las situaciones malas y creo que eso es lo más difícil en un deporte, estar preparado para cuando venga adversidades. Me llevo muchísimas cosas buenas, creo que que no sé decirte alguna mala, y aunque me hubiese gustado otro adiós, me quedo con cuatro años de gloria”, redondeó Lebrón sobre su relación con Galán.

Ambos tendrán su despedida en cancha en el Premier Pádel de Acapulco, México, la semana siguiente. “Ojalá podamos decirnos adiós ganando. Nos merecemos una buena despedida”, indicó Lebrón, que jugará luego con el español Momo González en el torneo de Puerto Cabello, Venezuela.

Por otra parte, luego de los incidentes en Qatar que habrían desembocado en la ruptura definitiva, Lebrón se mostró arrepentido y dio su versión tras la discusión con Yanguas: “Yo creo que la situación al principio estaba siendo cordial y se fue calentando el asunto de una forma u otra, y yo creo que cometí unos actos que no son nada adecuados y honestamente, repito, no debí actuar así, no puedo afrontar una situación de esta forma. Me sentí mal al instante, sabía que lo había hecho mal y no tenía ninguna justificación. Esto no va a volver a suceder, de verdad”.