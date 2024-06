El significado del “SA” que lució Dibu Martínez en su nuevo corte de pelo y la valla invicta que lo acerca al récord de Chiquito Romero en Argentina

El Dibu Martínez lució un "SA" en su nuca en honor a sus hijos (Getty/AFP)

Emiliano Martínez cumplió un rol clave en el estreno de Argentina ante Canadá por la Copa América y tuvo algunas tapadas decisivas para colaborar en el 2-0 final, pero también por acumular una valla invicta más con la Albiceleste en su obsesión por romper ese récord en el combinado nacional. Sin embargo, en las redes sociales mucho se habló del nuevo look que lució en la ciudad de Atlanta y fue su propio esposa quien se encargó de confirmar el significado de las iniciales “SA” que portó en su nuca.

“Santi y Ava”, escribió su pareja Mandinha en su cuenta personal de Instagram junto con una captura del look que estrenó su esposo durante el debut triunfal en el Mercedes Benz Stadium. La referencia, claro está, es sobre sus hijos Santiago y Ava.

El mayor nació en el 2018 y es habitual verlo imitar los bailes de su papá. La menor nació justo durante la Copa América del 2021 que Argentina conquistó y ese hecho quedó inmortalizado de un modo poco habitual durante la última arenga que Lionel Messi dio antes de saltar al campo de juego del Estadio Maracaná para enfrentar a Brasil. “45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia muchachos, 45 días! El Dibu (Emiliano Martínez) fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa”, decía la Pulga en esa charla motivacional, en referencia a que el plantel había vivido aislado inclusive de sus propios familiares porque era una etapa de pandemia.

El posteo de Mandinha

Lo cierto es que la familia es uno de los temas que acompaña y motiva al arquero de 31 años, tal cual quedó en evidencia con la foto que compartió de su locker en el vestuario del estadio donde se vieron los dos peluches que lleva con él, las canilleras con imágenes familiares y de él atajando en la selección argentina, además de una foto aparte de sus dos hijos.

En el costado estrictamente futbolístico, el portero fue uno de los que alzó la voz por el mal estado del campo de juego: “Las condiciones de las canchas eran muy feas. Tener que jugar esta competición en una cancha tan fea es lamentable. Nos perjudicó el juego, pero sacando eso hicimos un buen partido, demostramos nuevamente que estamos bien y que tenemos el hambre de siempre”, expresó tras el partido. Esto, al fin y al cabo, no fue un condicionante para que él sume una valla invicta más y siga haciendo crecer su récord para alcanzar a Sergio Romero.

Desde su debut formal con la mayor aquel 4 de junio del 2021 en el 1-1 contra Chile por Eliminatorias Sudamericanas, Martínez suma 29 vallas invictas en 39 partidos vestido de albiceleste. Todavía está lejos de los 47 arcos en cero que logró Chiquito Romero en 96 presentaciones con Argentina, aunque Martínez tiene el deseo de quebrar esos registros como ya dijo en reiteradas ocasiones en los últimos años: “Me sigo poniendo objetivos. Quiero llegar a jugar 100 partidos en la Selección y tener la mayor valla invicta de la historia”, repitió a inicios del 2024 en TyC Sports.

Un dato, no menor, es que Dibu fue al banco por primera vez en octubre del 2019 durante un 2-2 ante Alemania amistoso, cuando todavía no había tenido su gran chance en el arco del Arsenal de Inglaterra. Es más, este 20 de junio en el que Argentina superó a Canadá por la Copa América se cumplieron cuatro años del día que el argentino tuvo que reemplazar de emergencia al alemán Bernd Leno por una dolorosa lesión en el duelo de Premier League ante el Brighton. A partir de allí empezó a ganar terreno en los Gunners a punto tal de ser comprado luego por Aston Villa.