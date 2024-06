Las críticas de Lionel Scaloni y Dibu Martínez al estado del césped en la victoria de Argentina ante Canadá: “La cancha era un desastre”

“Hace dos días era sintético, no pueden poner cien metros de césped tan rápido, lo tienen que hacer de a poco", sostuvo el técnico de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las declaraciones de los futbolistas argentinos luego del triunfo ante Canadá por 2 a 0 tuvieron un punto en común. Hablaron con satisfacción y orgullo de la victoria, del trámite del juego, del hambre de gloria que exhibieron, del espíritu por seguir queriendo ganar copas con la selección nacional, y a su vez expresaron su fastidio sobre las condiciones del campo de juego.

Fue la primera respuesta de Lionel Scaloni en rueda de prensa. El periodista le había preguntado por el césped, sino por las comparaciones con el debut en la Copa del Mundo, cuando Arabia Saudita le había propuesto una defensa adelantada como esta vez ofreció Canadá en el estreno de la Copa América. “La diferencia es que allá jugamos en una cancha decente”, contestó el técnico argentino, notoriamente enojado por el estado del campo de juego. “Menos mal que ganamos porque sino hubiese parecido una excusa barata -sostuvo-. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no está apta para este tipo de jugadores”.

El Mercedez-Benz Stadium tiene capacidad para setenta mil espectadores y es la casa del Atlanta United de la MLS y del Atlanta Falcons de la NFL. También albergó un Super Bowl y es la sede del Peach Bowl, una competencia de fútbol americano universitario. El 21 de noviembre de 2023 Conmebol confirmó las sedes de la Copa América de 2024 y anunció en qué estadios se jugarían el primer partido y la final. “En Atlanta, el balón empezará a rodar y no parará durante un mes hasta el partido final en Miami”, sostuvo la entidad sudamericana en la página oficial. Siete meses pasaron: el sábado 15 de junio jugaron en ese mismo estadio, el local Atlanta ante el Houston Dynamo por la fecha número 19 de la liga estadounidense. Empataron dos a dos: Thiago Almada fue titular en el local y Franco Escobar metió un gol en el visitante. Jugaron en una cancha de césped sintético.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Ángel Di María falló un mano a mano contra el arquero de Canadá

Cinco días después, Argentina y Canadá se enfrentaron en el primer partido de la Copa América sobre un césped natural. “Hace dos días era sintético, no pueden poner cien metros de césped tan rápido, lo tienen que hacer de a poco. Van emparchando, emparchando y hay cortes contínuos. Está pintada para que no se note. Desde arriba tal vez parece todo lindo”, criticó con énfasis el director técnico argentino, mientras que luego sostuvo que sabía que era la única cancha con césped artificial. En este estadio se jugará solo un partido más: será el jueves 27 de junio en un duelo entre los locales y Panamá, correspondiente al grupo C.

El reproche de Scaloni con la organización del certamen continental reforzó los cuestionamientos de los jugadores. Christian Romero dijo en diálogo con TyC Sports: “Las condiciones de las canchas eran muy feas. Tener que jugar esta competición en una cancha tan fea es lamentable. Nos perjudicó el juego, pero sacando eso hicimos un buen partido, demostramos nuevamente que estamos bien y que tenemos el hambre de siempre”. Emiliano Martínez, por su parte, fue más severo en su recriminación: “Es muy difícil así. Primer partido y la cancha es un desastre. Pusieron panes de césped arriba de un sintético y parecía un trampolín cada vez que recibíamos la pelota. No ayuda a nuestro juego. Pero ahí te das cuenta que ponen cosas en nuestro camino y el equipo va y va, y quiere seguir mejorando”.

"Tenemos que mejorar en ese aspecto o sino la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo que la Eurocopa”, sostuvo Dibu Martínez (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

Tomó como ejemplo una acción puntual: el mano a mano que Ángel Di María desperdició en la primera etapa luego de correr cuarenta metros con pelota dominada y definir mal ante la salida del arquero canadiense. “Ibas corriendo y la pelota iba saltando. Angelito se iba uno a uno con el arquero y terminó definiendo con derecha porque no podía llevarla al pie de lo mal que picaba”, expresó el arquero marplatense, quien en su descargo alimentó la comparación entre la Copa América y la Eurocopa, dos torneos que se están jugando en simultáneo. “Tenemos que mejorar en ese aspecto o sino la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo que la Eurocopa”, analizó Martínez.

Leandro Paredes, por su parte, hizo un análisis similar y también trazó un contraste con la competición europea: “Lamentablemente hay que jugar en estas condiciones. Cuando queremos compararnos con el fútbol europeo, estas son las grandes diferencias”. Mientras que Lionel Messi, en rueda de prensa, validó la crítica de sus compañeros hacia las condiciones del césped del Mercedes-Benz Stadium: “La cancha no ayudó mucho, pero fue un cúmulo de cosas que hizo que el partido sea difícil. Nosotros intentamos siempre lo mismo más allá del estado de las canchas, es cierto que se complica mucho más, tenés que ser muy preciso y con la cancha así necesitás un tiempo más para controlar”.