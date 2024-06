La historia de Maho Bah-Villemagne, el primer boxeador transgénero de Europa autorizado a pelear contra hombres: “Ahora golpeo más fuerte”

El 6 de julio peleará en Marsella

Maho Bah-Villemagne, de 30 años, marcó un hito en el boxeo al convertirse en el primer boxeador transgénero europeo en obtener una licencia masculina de la Federación Francesa de Boxeo (FFB). Un permiso que le permitirá enfrentarse a hombres en competiciones oficiales.

Bah-Villemagne, quien ya tenía una destacada carrera como boxeadora amateur femenina, se prepara para su primer combate en esta nueva categoría, programado para el próximo 6 de julio en Marsella, en una gala al aire libre organizada por Challenge Boxing.

“Recibí mi licencia el 10 de mayo. No pensé que lo conseguiría tan rápido. Es una verdadera victoria. Pensé que llevaría años”, manifestó recientemente Bah-Villemagne en diálogo con L’Equipe. “Cuando me puse en contacto con Michel Pautot (su abogado), en marzo, fue para que me ayudara a obtener mi licencia, porque pensaba que, por mi cuenta, nadie me escucharía. Dio a conocer mi caso y me sorprende el interés que estoy recibiendo”.

En su trayectoria previa como boxeadora femenina, Bah-Villemagne acumuló un récord de 27 peleas, con 12 victorias y 15 derrotas, y llegó a ser vicecampeona de Francia amateur en la categoría de -52 kg en 2022. Su última pelea en esta división tuvo lugar en junio de 2023. Sin embargo, su verdadera meta siempre fue competir en la categoría masculina, un objetivo que finalmente alcanzó después de convencer al Comité Directivo de la Federación Francesa de Boxeo (FFB) de que aceptara su solicitud de una licencia profesional masculina, aunque antes le exigieron que peleara cinco combates adicionales para darle la licencia profesional definitiva.

El proceso legal para el cambio de género en su cédula de identidad también ha sido crucial para Bah-Villemagne. El 25 de julio de 2023, escribió al fiscal del Tribunal Superior de Marsella una carta en la que argumentaba: “Soy un hombre transgénero. Es decir, mi género no corresponde al sexo que me asignaron al nacer y que aparece en mi cédula de identidad (femenino)”. Además de la carta, envió fotografías y testimonios, destacando el respaldo de sus compañeros del ejército. “Mi capitán dijo que yo era efectivamente el ‘teniente Bah-Villemagne’. En 2021 ya me habían corregido el nombre y Margot pasó a ser Maho”.

Peleará por primera vez frente a un hombre en un combate oficial

La decisión de hacer pública su transición no fue sencilla y estuvo estrechamente ligada a su amor por el boxeo. “Amo tanto este deporte que no quería dejarlo. Entonces decidí no decir que era un hombre. Estaba lista para seguir siendo ‘ella’ para seguir boxeando. Pensé que me quedaría en el armario mucho tiempo. Pero se hizo cada vez más difícil, entendí que no lo lograría y que tenía que aceptar mi transición”.

Bah-Villemagne, quien mide 1.60 metros y pesa 54 kilos, notó cambios significativos en su entrenamiento y estilo de combate desde que comenzó su tratamiento hormonal. “Sé que ahora son hombres a los que me enfrentaré. En los entrenamientos les ponía mucho los guantes, pero tenían que contenerse. Ya no lo hacen porque saben que soy un hombre. Ahora golpeo más fuerte. Porque estoy en un tratamiento hormonal, pero también porque me siento mejor, más cómodo siendo yo. Me da dolor de cabeza. Y tengo más un estilo profesional que amateur”. Cabe destacar que hay un nivel que no se debe superar en el tratamiento con hormonas para que no se considere dopaje.

El apoyo de la comunidad del boxeo ha sido fundamental para Bah-Villemagne. “Mi mayor temor era que el boxeo no me aceptara. Pero vi su mentalidad abierta. Tengo muchos proyectos allí. Convertirme en profesional, convertirme en entrenador... El boxeo me acogió muy bien, excepto los anónimos en las redes sociales. Recibí muchos mensajes de aliento de boxeadores y entrenadores. Esto es lo más importante para mí”.

Si bien aun no se ha dado a conocer el nombre de su rival, distintos medios locales informaron que la pelea se llevará a cabo el 6 de julio y será un evento histórico para el deporte, ya que marcará el debut de Bah-Villemagne como el primer boxeador transgénero masculino en Europa.

