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El empate de Inglaterra y Uruguay en Wembley dejó dos lesionados que preocupan de cara al Mundial 2026

Los Three Lions y los Charrúas igualaron 1-1 en un encuentro en el que Joaquín Piquerez y Phil Foden se retiraron con molestias físicas

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En el marco de un amistoso internacional, Uruguay logró empatar 1-1 en el último minuto contra Inglaterra en el mítico estadio de Wembley gracias a un gol de penal de Federico Valverde. El transcurso del juego estuvo marcado por las pocas situaciones de peligro y por un fuerte rigor físico. Los jugadores de ambos combinados protagonizaron bruscas entradas y dos futbolistas tuvieron que retirarse con molestias físicas, algo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Thomas Tuchel y Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.

La primera jugada desafortunada sucedió a los 10 minutos de partido. Noni Madueke buscó gambetear a Joaquín Piquerez, quien sintió un fuerte dolor en su pierna al esforzarse en tapar el centro que intentó el extremo del Arsenal. El lateral que juega actualmente en el Palmeiras de Brasil se quedó quieto en el piso y, después de varios minutos siendo atendido por los médicos, tuvieron que retirarlo del terreno de juego en camilla.

Lo de Piquerez es una lesión en el ligamento del tobillo, que no le va a permitir jugar el segundo partido y seguramente va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen, porque así lo prefiere Palmeiras”, comentó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa posterior al duelo.

El otro jugador que encendió las alarmas fue Phil Foden. Con la fricción predominando en la mitad de la cancha, Ronald Araújo se lanzó de manera vehemente al suelo para despejar un balón y le dio un fuerte golpe en el tobillo del volante de Inglaterra. El árbitro optó por no amonestar al central uruguayo pese a la brutal entrada y el mediocampista del Manchester City tuvo que ser reemplazado un puñado de minutos después.

*La patada de Ronald Araújo sobre Phil Foden que lo sacó del partido

Marcelo Bielsa sintetizó el desarrollo del encuentro en la conferencia de prensa. “El partido fue muy disputado, muy disputado. Sin opciones de gol de ninguno de los dos equipos, con la pelota en poder de Inglaterra. Suele suceder que un equipo que tiene la pelota y no crea peligro, extiende en el tiempo esa situación de atacar y no dañar. Nosotros de a poco en algún momento del primer tiempo, con juego por los costados, fuimos desahogando la presión del rival y en el segundo tiempo, después de los minutos iniciales, lo mismo. Los aspectos positivos son que un equipo cercano, combativo, esforzado, enérgico y con falta de creatividad”, fue el análisis del entrenador argentino.

Inglaterra abrió el marcador a los 81 minutos de partido de pelota parada: Ben White se encontró con un rebote dentro del área chica tras un tiro de esquina de Cole Palmer y únicamente tuvo que empujar la pelota para convertir el 1-0. Sin embargo, los Charrúas lograron igualar el partido en el tiempo de descuento. El defensor autor del tanto para los locales le cometió infracción a Federico Viñas dentro del área y, tras una revisión en el VAR, el árbitro cobró penal. Federico Valverde fue el encargado de ejecutar la pena máxima y estampar el 1-1 final.

Una vez finalizado el duelo, Thomas Tuchel disparó contra la terna arbitral y la criticó por su desempeño: “No me pareció una buena actuación en absoluto. Es un penalti muy dudoso. Claro que hay contacto, pero es obvio lo que intenta hacer el delantero. Revocaron la decisión cuando el árbitro dejó claro que la había visto. Me sorprendió que el VAR estuviera en funcionamiento, pensé que no funcionaba. Ni siquiera revisaron la entrada a Foden o la entrada a Noni (Madueke). Y de repente, revisan esta”.

*El resumen del empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay en Wembley

Ambos combinados nacionales volverán a disputar un amistoso para cerrar la fecha FIFA de marzo. Inglaterra, que comparte grupo con Croacia, Ghana y Panamá en el Mundial 2026, chocará contra Japón el próximo martes 31 a partir de las 15:45 (hora argentina).

Del otro lado, Uruguay se enfrentará a Argelia -rival de Argentina en la Copa del Mundo- el mismo día desde las 15:30. El seleccionado de Marcelo Bielsa integra el grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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