Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

Joaquín "Oso" Martínez Gauna, el lateral izquierdo nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

En un momento de búsqueda de alternativas para la defensa, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico han situado en el radar de la selección argentina a Joaquín Martínez Gauna, lateral izquierdo del Sevilla, nacido en España pero con raíces familiares en Santa Fe. La falta de un relevo confirmado para Nicolás Tagliafico ha llevado al entrenador argentino a considerar nuevos perfiles y el caso de este joven futbolista, conocido como “Oso”, despierta especial interés por su proyección y polivalencia.

“Es seleccionable. Visto sí, hemos visto varios partidos. Ha jugado bien contra el Betis el clásico y forma parte de una lista que seguimos”, expresó el estratega de Pujato en la conferencia de prensa previa al amistoso con Zambia. Con apenas 22 años, Martínez ya suma dos asistencias en 688 minutos disputados con el primer equipo del Sevilla.

Nacido el 9 de julio de 2003 en Torrevieja, España, Martínez Gauna mantiene un fuerte vínculo con la Argentina a través de sus padres, Hernán Martínez y Ana María Gauna, ambos argentinos oriundos de Reconquista, Santa Fe. Su padre, ex futbolista del Club Adelante de Reconquista, es licenciado en Educación Física y entrenador UEFA Pro, además de contar con un máster en Alto Rendimiento Deportivo. Esta herencia familiar explica el seguimiento especial que recibe por parte del cuerpo técnico de la selección argentina, que evalúa su evolución con miras a futuras convocatorias.

Martínez Gauna tiene 22 años

La progresión meteórica de Martínez Gauna permite que, por reglamento, su elección de selección nacional solo pueda darse ya con el equipo absoluto. En paralelo al interés argentino, medios locales especulan sobre un posible llamado de la selección de España. Por el momento, el defensor no ha manifestado públicamente sus preferencias.

Su formación futbolística estuvo vinculada a clubes españoles como Kelme CF, Real Murcia y Málaga CF. Su debut como profesional llegó en 2022 con el Atlético Malagueño, donde sumó cuatro partidos y un gol. Posteriormente, en el Sevilla Atlético, disputó 65 encuentros y convirtió tres goles, desempeñándose con regularidad como extremo izquierdo y adaptándose a toda la banda. El salto a la máxima categoría impulsó su transformación definitiva en lateral largo, una decisión tomada por el cuerpo técnico liderado en ese entonces por Matías Almeyda.

Durante la actual campaña, el joven de 1,83 metros impresionó por su despliegue físico y por adaptarse sin dificultad en ambos extremos de la banda izquierda. Antes de una lesión muscular sufrida ante el Girona hace tres semanas, Martínez Gauna había conseguido destacarse y su rendimiento en el reciente derbi andaluz, especialmente marcando a figuras como Antony, Ruibal y Llorente, motivó que la prensa lo considere “descubrimiento del año” en el club.

En palabras de Hernán Martínez, padre del jugador, luego del debut ante el Valencia: “Llegó el día tan esperado hijo. El sueño del nene que corría detrás de un balón todo el día… Ayer lo hizo nada menos que en Mestalla, y de qué manera además”, expresó en un mensaje difundido en Facebook. Más adelante, añadió: “Nunca te regalaron nada y tiraste para adelante”, resaltando los valores y la resiliencia que caracterizan a su hijo.

La directiva del Sevilla busca prolongar el contrato del defensor, que vence en junio de 2027, y negocia una cláusula de rescisión superior a 30 millones de euros, una cifra inédita para un jugador formado en la cantera del club en los últimos años. Antonio Cordón, director deportivo, y Agustín López, coordinador de la cantera, lideran las gestiones de renovación, convencidos de la proyección del futbolista.

En la actualidad, los que pelean por la ficha de relevo de Tagliafico son Marcos Acuña (parte de la camada que logró el bicampeonato de América y la gesta en Qatar 2020), Gabriel Rojas (Racing), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y hasta Valentín Barco, quien está citado como volante, pero puede desempeñarse en el carril, función en la que surgió en la élite con Boca Juniors.

En cuanto a la conformación de la lista para el Mundial 2026, Scaloni, quien ya le entregó a la AFA una preselección de 55 nombres, expresó: “No habrá mucho margen, porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana. Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses, se intenta estar cerca de ellos y seguir su rendimiento”.

“Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos. Acá, lo más importante, es que lleguen bien de resto físico. Lo futbolístico lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más importante, es relevante: que ellos lleguen bien”, concluyó. Por lo pronto, el Oso Martínez Gauna sabe que lo están observando.