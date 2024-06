El detalle en el celular de Paredes antes del amistoso de Argentina que enloqueció a los fanáticos de Boca en pleno duelo ante Vélez

Leandro Paredes llegó al amistoso de Argentina mirando el partido de Boca vs. Vélez

Ya pasaron más de diez años desde que Leandro Paredes se fue de Boca Juniors, pero a lo largo del tiempo su lazo con el Xeneize se mantuvo inquebrantable. En sus visitas a la Argentina por sus vacaciones, cada vez que pudo se acercó al templo azul y oro para presenciar algún partido como ocurrió hace unas semanas atrás o visitar las instalaciones del club en Ezeiza. Esos gestos mantienen la ilusión de los fanáticos por repatriarlo en el corto plazo.

El cariño del mediocampista por el club de la Ribera quedó en evidencia una vez más este viernes, cuando las cámaras de televisión lo captaron viendo el partido de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por la 5ª fecha de la Liga Profesional en su teléfono celular.

El momento fue registrado por las cámaras de TyC Sports durante la llegada del plantel de la selección argentina al estadio Commanders Field de Maryland, en Washington, donde el conjunto nacional enfrentará a Guatemala de cara a la Copa América.

Recientemente, el mediocampista visitó el predio del Xeneize en Ezeiza, tras haber culminado una gran temporada con la Roma de Italia. No solo eso: también estuvo presente en La Bombonera para alentar a su equipo en el partido frente a Nacional Potosí por la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Allí se lo vio en la segunda bandeja, donde se ubica La Doce, que invitó al volante formado en el club y en el que también hizo sus primeras armas en la élite del fútbol argentino.

Leandro Paredes con La Doce. A su izquierda aparece el hermano de Mauro Martín

“Nunca tuve la oportunidad. Tenía muchas ganas de saber qué se sentía. Y creía que esta era la última posibilidad de poder ir a sacarme esas ganas. Se siente espectacular, increíble. Fui con dos amigos hinchas de Boca y tuvieron la oportunidad de ir por primera vez. Ya me saqué las ganas, sabía que iba a ir una sola vez porque no es fácil estar ahí”, comentó Paredes días después en una entrevista en la que volvieron a preguntarle sobre su posible vuelta al país para vestir la camiseta azul y oro.

“Estoy muy bien, todavía tengo 29 años, tengo contrato con mi club. Vivo mi carrera día a día. No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”, dijo sobre su futuro.

El volante de 29 años por otro lado sorprendió al contar qué jugador del plantel italiano quiere sacarse el gusto de vestirse la Azul y Amarillo: “(Romelu) Lukaku siempre me pregunta, dice que su sueño es jugar un partido en Boca”.

Además, contó que todo el vestuario de la Loba simpatiza por el elenco de la Ribera: “Tenemos compañeros y gente del cuerpo técnico que le tira mucho el club, y siempre que podemos lo miramos. Tuve la suerte de tener compañeros que le gusta mucho nuestro club. En la Juve también, Pogba... Para nosotros, los hinchas de Boca, es un orgullo que jugadores de esa jerarquía pregunten por Boca”.

Por último, elogió a distintos futbolistas como Cristian Medina, Pol Fernández y Kevin Zenón, pero los palabras más halagadoras se las llevó Ezequiel Equi Fernández: “Me gusta mucho, cada vez juega mejor, tiene una personalidad que parece que juega hace 10 años en la Primera de Boca”.