“No hay perfiles, hay señales”: la advertencia de una especialista tras el crimen escolar en Santa Fe

María Zysman advierte que el bullying escolar siempre presenta señales previas, pero suelen ser minimizadas por adultos y docentes

En Infobae en vivo, la psicopedagoga María Zysman subrayó que el bullying “no es tan silencioso como parece” y enfatizó que siempre hay señales previas, aunque suelen minimizarse o directamente desatenderse en la vida escolar y familiar. Tras el ataque de un alumno de 15 años en Santa Fe, la especialista alertó sobre la urgencia de abordar el fenómeno desde la comunidad educativa y la responsabilidad de los adultos.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Zysman fue categórica: “Hay señales. El bullying no es un fenómeno exclusivo de determinados perfiles sociales o económicos”. Argumentó que “no hay perfiles, no está identificado con pobreza. Hay muchas escuelas donde no hay ningún tipo de vulnerabilidad a simple vista y estas cosas también pasan”.

El rol de la comunidad y los adultos ante el bullying escolar

Zysman señaló que los adultos suelen restar importancia a los signos de sufrimiento en los adolescentes: “No es que no las dan, las dan, pero uno piensa que se van a pasar, que no pasa nada, que nos pasó a todos y se está normalizando de alguna manera ciertas cosas que hacen los adolescentes como si fueran parte de la adolescencia”. Advirtió que conductas como autolesionarse, insultarse o consumir sustancias no deben aceptarse como parte natural del crecimiento.

Consultada sobre el vínculo entre conflictos familiares y escolares, la psicopedagoga explicó: “A veces sí, a veces no. Lo que sí vemos es un gran impacto del mundo digital en lo que hacen los chicos después en la escuela y la enorme presión que sienten hoy por tener un grupo de pertenencia”. Detalló que la lógica de pertenencia al grupo supera la solidaridad y la amistad: “Lo más importante es el grupo, no importa qué me obligue ese grupo para seguir siendo parte”.

Tras el crimen escolar en Santa Fe, se resalta la importancia de ofrecer un servicio inmediato de salud mental para alumnos y docentes afectados

Respecto a la influencia de los adultos, Zysman sostuvo: “Somos más ejemplo con lo que hacemos que con lo que les decimos”. Describió actitudes cotidianas que alimentan la violencia simbólica: “Cuando estaciono el auto en una rampa para personas con discapacidad, cuando insulto al otro porque es de otro lado y es de otro bando, o cuando en los chats de padres se habla mal de una familia, de una maestra, del portero. Todo eso construye bullying”.

Bullying digital, respuestas institucionales y el desafío de la prevención

La especialista describió la gravedad del bullying en el entorno digital: “Lo digital deja huella, deja una huella que no se puede discutir. Ahora, cuando ya llegás a encontrar eso, el daño ya está hecho”. Recalcó que el abordaje no debe limitarse al plano judicial: “Cuando llegamos a consultar a un abogado es porque fracasó todo, fracasaron los padres, la escuela, el barrio”.

Zysman sostuvo que la prevención está prevista en el programa de Educación Sexual Integral (ESI): “Todos los contenidos que hay que trabajar para prevenir el bullying están en la ESI. Hay que ver después cómo se capacita el que lo lleva adelante, cuánto lo puede hacer y cuánto no”. Sobre la respuesta estatal, lamentó la falta de continuidad: “Iban cambiando los gobiernos y las iniciativas caían. Hay escuelas que tienen equipos de orientación y pueden trabajar, otras que comparten el equipo con 15 escuelas más, entonces va a llegar más tarde ese acompañamiento”.

Al referirse al uso de dispositivos, fue enfática: “Lo más tarde posible. No necesita un celular un chico. Sí tiene que aprender a usar una compu, a cómo se trata al otro, pero el celular en el bolsillo no lo necesita”. Sobre el motivo de la entrega temprana de tecnología, señaló: “Se lo dan porque lo tienen todos, igual que con los permisos para tomar o ciertas conductas. Si no, el mío va a ser el único que no lo hace”.

La psicopedagoga aclaró que el bullying no depende del perfil social o económico, sino que es un fenómeno transversal en todas las escuelas (Infobae en Vivo)

Exclusión, cultura digital y servicios ante situaciones traumáticas

Zysman recordó que el caso “Pan triste” en Rafael Calzada marcó un antes y un después en la agenda del bullying en Argentina: “A partir de ese momento se empezó efectivamente a hablar de bullying en la Argentina o de eso como un problema y no como una naturalización de lo que pasa en un aula”.

Explicó que el bullying va más allá del acoso físico: “El excluir a alguien, clavarle la ley de hielo, simplemente retirarle la mirada, eso es bullying. Hay mucha mayor conciencia, pero hay una gran dificultad para frenar todo esto previo de la risita, de seguir a un instagramer que descalifica al otro”.

Sobre las diferencias de género y la exposición en redes, precisó: “Depende la edad, pero en la adolescencia, las que quedan más expuestas son las mujeres, aunque hay varones que también caen en manos de groomers y pedófilos”.

Al ser consultada por el regreso a clases tras un hecho traumático como el de San Cristóbal, Zysman fue clara: “Hace falta un servicio inmediato. Hay un servicio de salud mental, psicólogas que atiendan a todos, que trabajen tanto individualmente como grupalmente. Es una situación extrema. Si todos pensamos en cosas que vimos y que nos hubiera gustado no ver, son mucho más chiquitas que esto. El miedo es sumamente traumático y hay que trabajar desde ya”.

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