La fuerte autocrítica de Martín Demichelis tras la derrota de River Plate ante Deportivo Riestra: “Hay que hacer un mea culpa”

Martín Demichelis habló en conferencia de prensa (Foto Baires)

River Plate perdió 2-0 ante Deportivo Riestra en la despedida del semestre para el Millonario en el Estadio Guillermo Laza. Los dirigidos por Martín Demichelis no aprovecharon las ocasiones que tuvieron, entre ellas un remate al travesaño, y cedieron tres puntos cruciales que le imposibilitaron quedar como único líder de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador analizó lo que dejó el encuentro y realizó una autocrítica: “Junto a la eliminación de Temperley y la de los cuartos de la Copa de la Liga, son las tres más dolorosas. Está claro que no es lo que queremos ser. Riestra se defiende bien y no lo pudimos abrir. El segundo tiempo fue bastante malo. Obviamente, los primeros doloridos somos nosotros: yo, como entrenador, los jugadores y los hinchas. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra y perder los tres puntos”.

A continuación, Demichelis fue consultado por los resultados fuera del Monumental, luego de haber perdido sus dos partidos del certamen en esa condición: “Somos un equipo de local y otro diferente de visitante. Hay que hacer un mea culpa, un análisis entre todos. Veníamos hablándolo con los jugadores. Habíamos tenido diez días de buena convivencia, de buenos entrenamientos. Hoy, nos abren el marcador con una falta lateral y después no pudimos entrar. Seguiremos buscando ese análisis porque lo que queda es muy alentador”.

Más adelante, Micho contó que habló con los dirigentes, algo habitual después de los encuentros: “Como siempre, previo y post partido, bajan al vestuario para saludar y apoyar. Siempre hablo con ellos, no hace falta que lo vuelva a aclarar. Están siempre antes, durante y después”. “Después, me tomé el tiempo de hablar con todo el plantel porque mañana entramos en periodo de descanso. Lo que le puedo decirle al hincha es que vamos a trabajar muy duro desde el primer día de julio. Vamos a trabajar para ser lo que somos de local y poder lograrlo de visitante. En primera instancia, haciendo un mea culpa y doblegando esfuerzos. No hay otro secreto”, manifestó.

El director técnico de 43 años les mandó un mensaje a los fanáticos de cara a lo que se viene, con el foco puesto en los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres: “No tengo dudas de que el dolor que genera esta derrota nos va a hacer ir a las vacaciones queriendo volver. Conozco la capacidad de reacción que tiene este grupo, la agresividad, los jugadores de gran experiencia que están y los jóvenes que quieren crecer. Va a doler en las próximas horas, pero el equipo dará la cara como River lo merece”. “No tengo dudas de que llegaremos a competir hasta la última fecha”, subrayó en referencia a la Liga Profesional, a la cual volverá a jugar recién en el fin de semana del 21 de julio contra Lanús en Núñez.

MÁS DECLARACIONES DE MARTÍN DEMICHELIS

El lamento de los futbolistas en la derrota: “El compromiso está, pero es difícil demostrarlo con palabras cuando perdiste en una cancha en la que River nunca perdió. Duele, los jugadores son los grandes protagonistas y les duele de verdad hacer el partido que se hizo en el segundo tiempo y no ponerse en ventaja en el primer tiempo. No es un grupo que esté dividido, trabaja muy bien y sabe convivir muy bien. Lamentablemente, no representamos en el campo de juego lo que solemos ser. Esta institución merece otro desarrollo de partido. Ahí tenemos que dar mucho más”.

El regreso de Felipe Peña Biafore, que estaba cedido en Lanús, y las posibles salidas en el mercado: “Hemos decidido recuperarlo, es una gran noticia. Cuando arrancamos mi gestión, era parte del plantel, pero decidimos entre todos que salga a buscar minutos. Lo hizo muy bien en Arsenal y después en Lanús, por eso decidimos recuperarlo. Es un gran ejemplo para todos los jóvenes de la institución porque no hay lugar para todos. Si salen a ciertos clubes, los seguimos y el que lo hace bien merece volver. Él es uno de ellos y contaremos con él. Todo lo demás son cosas hipotéticas que no son concretas. Hablo a diario con los jugadores y las cosas que tengo que hablar con ellos las hablo adentro”.

Su balance del semestre: “Jugamos los 14 partidos de la Copa de la Liga, sacamos tres puntos más que el año pasado. Después, está la dolorosa eliminación... Jugamos los 6 partidos de la fase de grupos y sacamos 16 puntos, a diferencia de 10 del año pasado. A esta altura, también teníamos la misma cantidad de puntos a la fecha 5 del campeonato pasado porque habíamos perdido con Belgrano de visitante y Arsenal de local. Ojalá que reaccionemos de la misma manera que lo hicimos el año pasado. Lo supimos levantar, mostrar una hombría y una gran capacidad de juego colectivo. Así que no tengo dudas de que este plantel volverá a dar la cara en la Copa Libertadores, donde vamos a hacerle dos partidos muy competitivos a Talleres”.