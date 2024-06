La canción que crearon los fanáticos de Escocia para la Eurocopa con la melodía de “La Mano de Dios” de Maradona

Los hinchas armaron una letra muy pegajosa que promete ser sensación en el torneo

Diego Maradona dejó un legado inmortal para el fútbol con actuaciones descollantes y goles paradigmáticos que tuvieron una trascendencia mayor al entorno de la selección argentina. La Mano de Dios y el Gol del Siglo son dos ejemplos muy claros porque marcó el comienzo de una relación futbolera con una nación del Reino Unido: Escocia. Desde ese momento, ese país profesa su amor al Pelusa y la afición ideó una canción relacionada a él para alentar a su equipo en la Eurocopa.

En la previa a lo que será su cuarta participación, The Tartan Army (así también se conoce a la hinchada) tomó la melodía del tema La Mano de Dios, perteneciente al cantante de cuarteto fallecido Rodrigo, y armó un hit muy pegadizo que ya generó sensación en redes sociales. En la filmación aparecen John McGinn y Andrew Robertson, figuras del Aston Villa y Liverpool.

“No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn, John McGinn y Robbo en la banda, en la banda. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army. E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín, en Berlín. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army”, se expresa en la traducción del inglés al español en una grabación que incluye una postal del ganador del Mundial de Qatar. Esta selección sueña con decir presente en la final de la Eurocopa, que se llevará a cabo el 14 de junio en el Estadio Olímpico de la capital. De momento, tiene que enfrentar a Alemania (anfitrión), Hungría y Suiza en el Grupo A.

No es la primera vez que Escocia demuestra su cariño a la cultura argentina y profundiza los lazos de una relación que comenzó en el Mundial de 1986 en México, donde la Albiceleste ganó la segunda estrella en su historia en Copas del Mundo. En más de una oportunidad, los hinchas se han mostrado cantando “Oh Diego Maradona… sacó a los ingleses, fuera, fuera!” y un grupo de fanáticos lució unas caretas en 2016 con el rostro del campeón del mundo durante el clásico británico con Inglaterra en Wembley en un cruce válido por la clasificación al Mundial 2018.

El director de la revista Famous Tartan Army, Ian Emerson, había dado su testimonio horas después a conocer el fallecimiento de Maradona: “Fue realmente perturbador escuchar que una leyenda así había muerto. Es realmente triste saber que se ha ido. Fue un gran hombre y un deportista legendario. Es trágico que haya fallecido con sólo 60 años. Una cosa es segura que Escocia y el ejército de tartán (The Tartan Army) nunca jamás lo olvidarán”.

Vale recordar, el debut de Diego Maradona como entrenador de la selección argentina tuvo lugar en el Hampden Park de Glasgow ante la selección de Escocia. Ese partido agregó un antecedente a los lazos entre las hinchadas de cada país, más allá de la victoria por 1-0 gracias al único gol de Maxi Rodríguez.