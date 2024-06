La actitud de Diego Martínez tras la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Boca que llamó la atención

La reacción de Diego Martínez tras la expulsión de Marcos Rojo

Boca Juniors sufrió una dura derrota ante Platense por la Liga Profesional. Más allá que el resultado fue 1-0 en favor del Calamar, el equipo de Diego Martínez sufrió ante la temprana expulsión de Marcos Rojo en el primer tiempo, que dejó al Xeneize con 10 y después sufrió el desarrollo del encuentro que se disputó en el estadio Ciudad de Vicente López.

El número 6 de la visita recibió la primera tarjeta amarilla a los 4 minutos, luego de darle una dura patada a Mateo Pellegrino cuando estaba de espaldas, cerca del lateral. Poco tiempo después, a los 11′, sujetó de la camiseta al defensor Gastón Suso durante un córner, en una acción que no tuvo intervención de parte del árbitro Nicolás Ramírez, que no sancionó penal y tampoco fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

La expulsión de Rojo llegó a los 35 minutos cuando, tras no controlar bien el balón con su pie izquierdo, le aplicó un golpe con la mano a Fernando Juárez en el inicio de una contra. El réferi le mostró la segunda amonestación y a continuación la tarjeta roja con la que se despidió del partido.

Una vez que el ex marcador central de la selección argentina terminó su reclamo al juez, salió caminando del campo de juego y fue allí cuando se produjo una imagen que captó la cámara de Fútbol 1, el programa que se emite por la señal ESPN. Rojo pasó por al lado de Diego Martínez, que ni siquiera lo miró a su capitán luego de la expulsión que sufrió.

Acto seguido, el defensor de Boca se quedó mirando a sus compañeros en la boca del túnel para acceder a los vestuarios y fue allí cuando tuvo un plateista de Platense aprovechó para hablarle al ex jugador de la selección argentina. “No le ganaste una al 9, Rojo… Una no le ganaste”, comenzó a decirle el fanático de los locales mientras Rojo esbozaba una sonrisa.

* La palabra de Diego Martínez tras la expulsión de Rojo

“Te revolcó todo el partido el 9″, sumó el hincha, lo que generó que el ex Manchester United levante la mirada. “Todo el partido te revolcó”, volvió a apuntar el simpatizante de Platense, que repitió una vez más la frase para marcarle al capitán del Xeneize que, más allá de lo que fue la expulsión, Pellegrino lo había dominado en su duelo propio mientras estuvo en la cancha.

Después de la derrota, el que habló fue el entrenador. Martínez remarcó la importancia que tuvo para su equipo quedarse con un futbolista menos cuando todavía no había finalizado el primer tiempo en Vicente López. “Condicionó el partido”, fue lo primero que tuvo para decir el DT sobre la roja que vio Marcos Rojos. Al ser consultado sobre si iba a hablar con el N° 6 tras la expulsión, el ex técnico de Huracán fue claro: “No es el momento, simplemente lo saludé como hago con cada futbolista, no es el momento de hablar. Lo charlaremos en la semana”.

¿Qué dijo Martínez sobre la derrota de su equipo? “Hay que mirar hacia adentro para corregir y ver que ante estos equipos la realidad es que nos costó a lo largo del semestre. Si no estamos en el modo que tenemos que estar nosotros, lo podemos sufrir como hoy”.

“Para nosotros era muy importante en varios factores. Por el campeonato, porque entendíamos el escenario en el que íbamos a jugar y la dificultad que iba a ser jugar a nuestra manera. Para nosotros era un desafío. Después de esos 10 minutos el equipo tuvo un control muy marcado, estábamos imponiéndonos y el jugar con uno menos fue determinante”, concluyó.

Tras la derrota, la segunda en cuatro partidos tras la caída en el estreno ante Atlético Tucumán en el norte argentino, Boca recién volverá a jugar el viernes 12 cuando recibirá a Vélez en el último partido de la Liga Profesional antes del parate por la Copa América.

* La expulsión de Marcos Rojo ante Platense