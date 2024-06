Marcos Rojo, eje de las polémicas en Platense-Boca: la lupa sobre el penal que cometió y no sancionaron, y por qué estuvo bien expulsado

* Las controvertidas secuencias de Marcos Rojo

Platense supo complicar a Boca a partir de su esquema en el duelo por la cuarta fecha de la Liga Profesional disputado en Vicente López. Y uno de los que más sufrió fue Marcos Rojo. El defensor, de 34 años, cometió un penal que el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó y desde el VAR a cargo de Mauro Vigliano no rectificaron. Y luego se marchó expulsado por doble amarilla.

En el minuto 11. tras un centro desde la izquierda, el ex Estudiantes sujetó de la camiseta a Gastón Suso al punto de estirársela notoriamente. El jugador del Marrón terminó en el césped. Por la secuencia, debió ser sancionado un penal por sujeción y el zaguero haber sido penado con una tarjeta amarilla. La fuerza aplicada no le permitió a Suso el normal desplazamiento; he ahí la infracción.

Marcos había sido amonestado a los 4 minutos de juego por una falta a Pellegrino. Y a los 35′ le aplicó un golpe con la mano a Fernando Juárez en el inicio de una contra. La jugada siguió, pero cuando culminó, el juez Ramírez le exhibió la segunda amarilla y la correspondiente roja.

Fue un acierto de la autoridad del partido: en la disputa del balón, lo hace de forma temeraria, sin interés respecto del físico de su adversario en el movimiento de sus brazos. La expulsión obligó al DT Diego Martínez a una modificación inmediata: ingresó Lautaro Di Lollo, un defensor, en lugar de Lucas Janson, delantero, para equilibrar a la escuadra en un partido equilibrado y con dificultades ya desde el pizarrón.

Sobre el epílogo de la etapa inicial surgió otra controversia: apareado por Ignacio Vázquez, Kevin Zenón le pegó un codazo que tampoco fue visto por el árbitro pincipal, pero Vigliano, ante la evidencia de la imagen, tampoco lo convocó a repasar en la pantalla junto al campo de juego. Y el futbolista de la selección Sub 23 debió haber sido expulsado.

La acción se encuadra como “conducta violenta”, dado que se trató de una actitud deliberada: buscó la agresión sin intención de jugar el balón.

* El codazo que debió terminar con tarjeta roja a Zenón

La situación para Boca empeoró en el complemento: Mateo Pellegrino anotó el único gol del partido a los 67 minutos de acción y el conjunto de La Ribera sufrió su segunda caída en cuatro fechas de la Liga (además acumula un triunfo y un empate).