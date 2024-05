La historia de Katie Cox, la promesa del deporte inglés que se destaca en el fútbol y el básquetbol

Con solo 18 años, Cox logra destacarse en dos frentes: el fútbol y el básquet (Créditos: captura video London Lions)

En el vasto panorama deportivo, ocasionalmente aparecen talentos que trascienden porque desafían lo establecido y marcan un antes y después en la historia del deporte. Este es el caso de Katie Cox, la joven prodigio del deporte de Inglaterra que, con solo 18 años, logra destacarse en dos frentes: el fútbol y el básquet. Su estatura, de un metro ochenta, y su habilidad le permiten desenvolverse en ambas prácticas.

Se convirtió en una promesa, aunque en parte ya es una realidad contundente en ambas disciplinas. Desde muy temprana edad, Katie decidió que su vida giraría en torno al deporte. A los siete años se empezó a relacionar con distintas actividades, además del fútbol y básquet: practicaba rugby y karate.

La influencia llegó por sus padres, que eran profesores de educación física. Hasta de su hermano mayor, Matthew Cox, que jugaba al básquet en el equipo de la escuela y actualmente es arquero del Bristol Rovers, equipo de la tercera división inglesa, y la selección Sub-20 de Inglaterra.

Se pone los guantes para el fútbol

Con ocho años dio sus primeros pasos en la cantera del Chelsea (Photo by Joosep Martinson/Getty Images )

Pero fue a sus 8 años cuando se inclinó por uno de estos deportes: dio sus primeros pasos en la cantera del Chelsea, equipo de Londres, que la formó como futbolista. De pequeña, brilló con las Blues y escaló posiciones hasta convertirse en pieza clave y arquera titular del Sub 21, además de ser la capitán. Además, su reconocimiento como “Womens Academy Player of the Year” atestigua su excepcional rendimiento y potencial.

“No sería la jugadora de baloncesto que soy sin el fútbol y no sería la jugadora de fútbol que soy sin el baloncesto”, resaltó Katie en una entrevista con su equipo de básquet. La declaración revela el profundo vínculo y la influencia mutua entre ambas disciplinas en su desarrollo como deportista.

Por su gran rendimiento ya fue citada para el primer equipo del Chelsea, hasta para una semifinal de Champions League ante el Barcelona. Además, en cuanto a la Selección de Inglaterra, fue titular en la Sub-19.

“Básicamente, lo que más disfrutaba era impedir que la gente anotara. Creo que esa era la principal motivación. No me gustaba marcar todos los goles ni hacer esos pases decisivos. Era más sobre realizar la jugada que ganaba el partido”, contó la joven atleta.

Deja el arco para ir al básquet

Cox comenzó a jugar básquet en la primaria y llegó a London Lions, uno de los equipos más grande de la liga británica (Photo by Meg Oliphant/Getty Images)

La trayectoria de Cox se entrelaza entre el fútbol y el básquet con una naturalidad asombrosa. En el caso del básquet comenzó en la primaria con ocho años. En la actualidad juega como pívot o ala-pívot y su ingreso a los London Lions marcó un hito importante. Es uno de los equipos más importantes de la British Basketball League.

A pesar de ser una incorporación reciente para el conjunto de básquet, Cox mostró una adaptación y desempeño que la llevó a ganarse un lugar en el equipo. Incluso llegó a disputar la Eurocup (competencia de clubes europeos de básquet) con este equipo.

A nivel internacional, en cuanto al básquet, Cox tampoco pasó desapercibida. Fue una pieza fundamental en el conjunto nacional, tanto en competencia de modalidad tradicional como en 3x3. Incluso llegó a ser la capitán de la selección.

Su vida fuera del deporte

Katie admite ser una nerd y que disfruta de ir a la escuela a estudiar, incluso sorprende al elegir geografía como su materia preferida (Créditos: captura video London Lions)

Su agenda semanal es un reflejo de su compromiso y pasión por el deporte, mezcla sus actividades académicas con sus entrenamientos. Incluso, durante su etapa de secundaria cumplió el rol de entrenadora de básquet de equipos de su colegio.

Su dedicación para su formación fuera del deporte demuestra su capacidad para gestionar un horario excepcionalmente exigente. Katie admite ser una nerd y que disfruta de ir a la escuela a estudiar, incluso sorprende al elegir geografía como su materia preferida. Además, rebusca la manera de estudiar y hacer sus deberes: en el tren o el colectivo, antes o después de un partido de básquet o de fútbol.

Cox demuestra tener una gran habilidad física y mental. Todo lo que mejora y consigue con el deporte lo traslada a sus estudios. Y viceversa. Por ahora lo disfruta, pero en algún momento probablemente tenga que elegir un futuro: fútbol o básquet. “Para mí, hay un gran cruce entre los dos deportes, y adoro ambos”, contó.