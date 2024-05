El comentario de Alejandro Garnacho a una figura del Real Madrid que generó polémica: “El mejor jugador del mundo”

Alejandro Garnacho manifestó que Vinicius Jr. es el mejor jugador del mundo (REUTERS/Carl Recine)

Alejandro Garnacho siempre se ha mostrado como un joven sin filtro al momento de utilizar las redes sociales. La joven promesa de la selección argentina fue noticia en más de una oportunidad por sus polémicas publicaciones en sus cuentas oficiales en medio de su paso por el Manchester United, que hasta incluyó críticas a su entrenador, Erik ten Hag. Y, en medio de la agónica clasificación del Real Madrid a la final de la Champions League, emitió un comentario que levantó polvareda.

Ya es conocido que el extremo de 19 años posee como ídolo a Cristiano Ronaldo e intenta replicar sus celebraciones, más allá de haber compartido plantel con Lionel Messi en la Selección. Ahora, Garnacho emitió un juicio sobre quién es el exponente más sobresaliente de este deporte en la actualidad, a pocos días de que la Pulga haya roto un récord como el primer futbolista de la historia en dar cinco asistencias en un partido de la Major League Soccer.

Lo hizo en una publicación del perfil de Vinicius Júnior, autor de los dos goles del Madrid en el 2-2 de la ida de semifinales. La publicación mostró distintas postales del triunfo con polémica ante Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu y el siguiente mensaje: “A por la 15, Londres”. Esto último es porque la definición ante Borussia Dortmund se dará en la capital de Inglaterra, donde la Casa Blanca buscará llegar a esa cifra de títulos en la Liga de Campeones.

En poco más de una hora, el posteo tuvo más de un millón de likes y una cifra superior a los 30 mil comentarios, entre los que se destacó el breve escrito del Bichito: “El mejor jugador del mundo”. Vale destacar, Vini fue una de las principales figuras del Merengue en la temporada con 21 goles y 11 asistencias en 36 partidos del curso con actuaciones decisivas en todas las fases de la Champions: marcó cinco tantos entre octavos, cuartos y semifinales.

"El mejor jugador del mundo": el mensaje de Alejandro Garnacho a Vinicius Jr.

La opinión de Garnacho rápidamente se viralizó entre los usuarios y provocó un sinfín de sensaciones, luego de haber vuelto a la Albiceleste durante la primera fecha FIFA de 2024 (no fue citado para los cruces de noviembre por Eliminatorias), que incluyó su primera titularidad con el campeón del mundo en la victoria ante Costa Rica por un amistoso internacional. Justamente, una de las primeras controversias que generó tuvo lugar en el entorno de la Celeste y Blanca.

En noviembre de 2022, cuando aún no había sumado minutos con esta camiseta y España soñaba con tentarlo de jugar para su país, le dio un “me gusta” a un mensaje que decía “no convocaron a Garnacho porque es español”, después de que Lionel Scaloni no lo haya elegido para reemplazar a los lesionados Nicolás González y Joaquín Correa en la previa al Mundial ganado en Qatar.

Su actividad en Manchester United tampoco estuvo exenta de polémicas, ya que volvió a repetir ese accionar para criticar a Erik ten Hag, quien lo había sacado en el entretiempo de un partido de la Premier League. Uno de los tweets a los que le dejó su “like” decía “sacarlo en el descanso y retenerlo como problema es una broma”.

Alejandro Garnacho es una de las máximas ilusiones para la Argentina del futuro y resta saber si Scaloni utilizará esta carta ofensiva desequilibrante para la Copa América 2024 en los Estados Unidos. A nivel clubes, registra nueve goles y cinco asistencias en 46 partidos con los Diablos Rojos, que jugarán la final de la FA Cup el sábado 25 de mayo ante Manchester City.