Denunciaron al boxeador que agredió a un hombre por atacar a su pareja en una sala de cine: la frase que desató la golpiza

El boxeador español, Antonio Barrul, asistió durante el fin de semana a un cine localizado en León, municipio de su país, en compañía de su pareja y sus dos hijos para ver una película familiar y terminó siendo protagonista de un hecho lamentable que dio la vuelta al mundo. En un momento, se paró de su asiento e intentó frenar a un hombre que estaba maltratando a su acompañante dentro de la sala, según afirmaron los medios locales.

El suceso, que se convirtió en viral con el paso de las horas, ubicó en el centro de la escena al deportista. Su relato detallado en un video de redes sociales contextualizó la discusión seguida de pelea en el interior del establecimiento: Barrul declaró haber recibido amenazas de esta persona y lo derribó en cuestión de segundos para cesar su comportamiento. Ahora, el programa español El Partidazo de COPE sumó un nuevo capítulo a lo ocurrido. Afirmó que “el presunto maltratador ha denunciado a Antonio Barrul por la agresión cometida para intentar defender a la mujer y a su hija”.

Frente a esta novedad, Barrul, de 25 años y campeón de España en peso pluma en seis ocasiones a nivel amateur, charló con el ciclo radial, en el cual precisó cuál fue la frase que provocó la agresión final a esta persona: “Él me sigue insultando, provocando de una manera que se me fue de órbita. ¿Si me dijo ‘me cago en todos tus muertos’? Sí, a los muertos hay que dejarlos descansar y que estén tranquilos. Me falta el respeto, me humilla delante de mi mujer, de mis hijos, maltrata a una mujer, pega a una niña... Sentí un impulso. Nunca he tenido un problema de estos. Sentía ese miedo de que avanzara hacia nosotros, ya no a mí, sino a mi mujer”.

Anteriormente, el dueño de cinco triunfos como boxeador profesional desde su debut en 2023 había contado el origen del problema con este individuo: “Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño. Un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella, ella lo intentaba separar pero él continuaba. A la media hora de película se levantó y agarró a su mujer por el cuello; la zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo golpeó a una niña. Entonces ya no pude contenerme más. Me levanté y le dije que se marchara, que eso que estaba haciendo delante de los niños no era normal, entonces él se volvió loco y arremetió contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar”.

“Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando; ella me agarró del brazo y me dijo que me sentara. Yo me senté y él bajó para la pantalla del cine. Desde allí empezó a insultarme y a amenazarme de una manera muy grande. Yo bajé a decirle que se marchara, y le dije a la gente del cine que llamara a seguridad para que fueran por él, pero él no paraba de amenazar. Entonces me entró un impulso, pensé: ‘Ha golpeado a una mujer, ha golpeado a una niña, mi mujer y mis hijos llorando’. Me había dejado en evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Llegué a un punto que no pude contenerme más y fui por él, porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género al 100%”, agregó.

El hecho llegó a las altas esferas del boxeo español porque la presidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arantxa Lorenzo, aseguró que “la licencia de Antonio no corre ningún peligro” en diálogo con Radio Marca. Más allá de mostrarle su apoyo, profundizó en el tema en una entrevista con EFE: “Consideramos que sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse, aunque hablamos de un deportista súper disciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar”.

Antonio Barrul fue elegido como el Mejor debutante del 2023 por Espabox e iba a subirse al ring el próximo 25 de mayo con la meta de poder pelear por el Campeonato de España. En su última presentación, correspondiente al 16 de marzo del 2024, se llevó el triunfo por nocaut técnico ante Yanko Naydenov. Según el periódico El Español, en su carrera –incluyendo su faceta amateur– acumuló 101 victorias (24 KO) en 119 presentaciones.