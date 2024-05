Un boxeador golpeó a un hombre en la sala de un cine porque estaba atacando a su pareja: “A un maltratador no hay que dejarle excederse”

Un boxeador español golpeó a un hombre en un cine

El boxeador español Antonio Barrul protagonizó un estremecedor episodio durante el fin de semana en un cine de la ciudad de León, al cual había acudido para ver una película infantil junto a su pareja y sus dos hijos. El deportista quedó involucrado en un suceso que se convirtió en viral cuando intentó detener a un hombre que, según informaron los medios locales, estaba maltratando a su acompañante dentro de la sala.

Como se pudo ver en una de las filmaciones que compartieron a través de las redes sociales, el púgil bajó las escaleras para pedirle que se vaya del salón, recriminándole su actitud. Sin embargo, el sujeto, lejos de abandonar el lugar, comenzó a insultar y provocar de forma intimidante. Si bien en un principio intentó calmarlo, a raíz de los múltiples insultos y las amenazas constantes, su impulso lo llevó a ponerse en posición de pelea. Al ver que del otro lado sucedió lo mismo, Barrul comenzó a lanzar un golpe tras otro hasta que logró derribarlo en cuestión de segundos.

“Bien hecho, bien hecho”, se podía escuchar en reiteradas ocasiones desde atrás de la cámara que estaba filmando la escena, avalando la golpiza que estaba recibiendo el joven de chaqueta negra y remera blanca. Barrul tiene 25 años y fue campeón de España en peso pluma en seis ocasiones a nivel amateur, además de contabilizar cinco triunfos como boxeador profesional desde su debut en 2023.

Posteriormente, el púgil volvió a subir las escaleras y aprovechó la filmación para pedir disculpas a los presentes y a los niños por lo que acababan de presenciar: “Lo siento mucho, de verdad lo siento. Yo tengo niños y de verdad me duele. Lo siento”. En la sala se estaba reproduciendo la película infantil Garfield.

Horas más tarde, el propio Barrul compartió un video que se difundió a través de las redes sociales en el que explicó íntegramente lo que ocurrió en el salón.

“Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño. Un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella, ella lo intentaba separar pero él continuaba. A la media hora de película se levantó y agarró a su mujer por el cuello; la zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo golpeó a una niña. Entonces ya no pude contenerme más. Me levanté y le dije que se marchara, que eso que estaba haciendo delante de los niños no era normal, entonces él se volvió loco y arremetió contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar”, inició su explicación.

Y agregó: “Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando; ella me agarró del brazo y me dijo que me sentara. Yo me senté y él bajó para la pantalla del cine. Desde allí empezó a insultarme y a amenazarme de una manera muy grande. Yo bajé a decirle que se marchara, y le dije a la gente del cine que llamara a seguridad para que fueran por él, pero él no paraba de amenazar. Entonces me entró un impulso, pensé: ‘ha golpeado a una mujer, ha golpeado a una niña, mi mujer y mis hijos llorando’. Me había dejado en evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Llegué a un punto que no pude contenerme más y fui por él, porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género al 100%”.

A raíz de la repercusión que generó el violento episodio, la vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, fue consultada por el caso y, pese a que entendió que se trató de un “impulso”, reconoció que la violencia “no es la solución ante un problema estructural”.

Antonio Barrul, el boxeador que ha trascendido por su pelea en un cine (Instagram)

Desde el mundo del boxeo, en tanto, mostraron su apoyo hacia Barrul. “Parar a un energúmeno así es totalmente justificable”, afirmó Arantxa Lorenzo, Presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León en diálogo con Radio Marca, y también dejó en claro que, “la licencia de Antonio no corre ningún peligro. No se le va a sancionar”.

“Consideramos que sería injusto sancionarle porque en el entorno en el que se produce, en un cine, con su familia, llena de niños y siendo increpado e insultado, es algo que puede producirse, aunque hablamos de un deportista súper disciplinado, familiar, que nunca ha participado en altercado alguno y que se ha visto inmerso en una situación en la que tuvo que reaccionar”, agregó en una entrevista con EFE.

“Como responsable federativa y como mujer mi sentimiento es el de agradecimiento y apoyo. Ojalá otras mujeres que por desgracia puedan verse en esa misma situación pudieran encontrarse a un boxeador como Antonio ayudándolas”, sentenció en el Diario de León.

Antonio Barrul fue seleccionado como el Mejor debutante del 2023 por Espabox e iba a subirse al ring el próximo 25 de mayo con el objetivo de poder pelear por el Campeonato de España. En su última presentación, correspondiente al 16 de marzo del 2024, se llevó la victoria por nocaut técnico ante Yanko Naydenov. Según el periódico El Español, en su carrera –incluyendo su faceta amateur– registró 101 victorias (24 KO) en 119 presentaciones.