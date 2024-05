Eliminó a Nadal y generó controversia con una frase sobre el regalo que le pidió el argentino Cachin a la leyenda española

La respuesta de Lehecka sobre el accionar de Cachin con Nadal

Pedro Cachin le dio batalla a Rafael Nadal en un vibrante partido del Masters 1000 de Madrid que terminó cayendo para el lado del español en su despedida de este reconocido certamen en su país. La estadía de la leyenda de tenis no perduró mucho más, porque el actual 31° del ranking Jiri Lehecka terminó doblegando a Rafa en octavos de final. Una de las imágenes más significativas de este evento se dio con lo hecho en el partido previo por el argentino: le pidió de regalo su camiseta.

Luego de este triunfo contra Nadal, el checo fue consultado sobre la actitud de su colega sudamericano y tuvo una opinión que seguramente despertará controversias en el ambiente. “No lo sé, no lo sé. Tal vez es difícil para mí decirlo, porque fui a la cancha a ganar. Y cuando entras a la cancha y vas por la victoria, entonces es difícil para mí correr tras él y pedirle algunas cosas, si puede darme algo. No quiero parecer irrespetuoso o algo así. Eso es lo último que me gustaría. Si estás jugando un partido y estás pensando en pedirle al tipo que te dé algo, es un poco raro en mi opinión. Cada uno puede tener su propia opinión sobre este asunto, respeto totalmente lo que hizo Pedro. Está absolutamente bien, no tengo ningún problema con ello, pero no haría tal cosa”, afirmó Lehecka que en cuartos de final se topará con el ruso Daniil Medvedev.

Jiri tiene 22 años, a comienzos de año tocó su mejor ranking (23°) y sumó el primer título de su carrera profesional. En ese contexto, consiguió una victoria resonante para su trayectoria ante Nadal, que luego del torneo anunció que no volverá a jugar en Madrid en lo que parece ser su gira de despedida del deporte: “Lo haría tal vez después del torneo. No sé, cuando lo vea en algún sitio. Le pediría una foto, como hice después del entrenamiento. Esto lo hice porque, por supuesto, no sabía si tendría la oportunidad de volver a jugar con él o si jugaríamos un partido junto. Pero si hablamos de que me regale una camiseta, no lo sé. No voy al partido con ese tipo de intenciones y tal vez sólo tengo un enfoque diferente en esto”.

El posteo que hizo Cachin tras el regalo de Rafa

El tema levantó polvareda en el ambiente y, en contrapartida de lo dicho por Lehecka, apareció la actual número 1 del mundo de la WTA Iga Swiatek para apoyar al sudamericano: “En realidad, si yo jugara contra Rafa, seguro que también le pediría una camiseta. Lamentablemente, eso no será posible”, afirmó entre risas.

Cachin había sido consultado luego de la conferencia de prensa sobre este hecho y fue simple al contestar: “Para mí, ha sido un sueño jugar ante un tipo al que vi desde mi cama ganar Roland Garros en 2005. Tuvo un gran gesto al darme su camiseta, no es habitual hacerlo así en público, me parece una gran persona. Intento tener un recuerdo de cada sueño que cumplo, no he hecho nada malo en pedirle su camiseta, me da ganas y fuerza para seguir enfrentándome a grandes tenistas”. Hay que recordar que el argentino había llegado a este certamen luego de firmar 15 derrotas consecutivas y logró detener esa sangría, a punto tal que casi da el golpe contra Nadal.