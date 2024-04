“Cumpliste mi sueño”: el enorme gesto de Rafael Nadal tras derrotar al argentino Pedro Cachín en una titánica batalla

Cuando el cuadro del Masters 1000 de Madrid le puso a Rafael Nadal enfrente, Pedro Cachin tuvo una mezcla de sensaciones: felicidad por enfrentar a la leyenda internacional y preocupación por el potencial de un rival que quería demostrar que estaba apto para dar pelea por el título a pesar de su longevidad. El camino hacia los octavos de final de Rafa se dio gracias a una trabajada victoria en la cancha central de la Caja Mágica, donde se enfrentó por primera vez en su carrera ante el argentino.

Con parciales de 6-1, 6-7 (5) y 6-3, el ídolo de Mallorca se clasificó a la instancia de los 16 mejores del certamen, donde se enfrentará al checo Jiri Lehecka, que en su compromiso eliminó al brasileño Thiago Monteiro. Con más apuros de los previstos y, por primera vez en lo que va de año con tres sets en pista, el español se instaló entre los octavos de final tras sacar adelante una dura prueba ante un adversario que fue de menor a mayor y que puso en jaque la victoria del legendario singlista que ganó 22 Grand Slam a los largo de su trayectoria.

Rafael Nadal tardó tres horas y cuatro minutos para superar al representante albiceleste que ocupa el puesto 91 del ranking de la ATP. Pero lo destacado sucedió cuando finalizó el espectáculo, cuando los protagonistas se acercaron a la red para saludarse. “Me cumpliste un sueño. Gracias. No sé si es el protocolo, pero ¿puedo quedarme con algo tuyo, me podés dar tu camiseta?”, sorprendió Pedro Cachín al mallorquín y las cámaras de la transmisión oficial captaron ese grandioso momento.

Rafa Nadal le regaló su camiseta a Cachin en el Masters 1000 de Madrid

Rafa no lo dudó. Asintió de inmediato y se dirigió a su bolso para tomar parte de su indumentaria oficial y entregársela a su rival. Nunca hasta ahora Nadal, que previamente había superado al joven estadounidense Darwin Blanch, invitado del torneo, y después al australiano Alex de Miñaur, undécimo favorito, se había enfrentado en una competición con el argentino campeón en Gstaad el año pasado. Y más allá del resultado, el singlista que fue apadrinado por Alex Corretja en sus primeros pasos como profesional se llevó un souvenir impresionante de la capital ibérica.

El joven de Bel Ville había arribado a Madrid con el lastre de quince derrotas seguidas y la intención de recuperar la confianza. Poco a poco se fue levantando, dado que en la Caja Mágica, le ha ganado al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6 y 6-4, antes de cruzarse con Rafa. “Fue un alivio y la guinda del pastel poder jugar contra Rafa en Madrid, que le ha dado tantas alegría a la gente”, dijo Cachín luego de su eliminación.

Nadal ha necesitado más de tres horas para sobrevivir en el torneo y aplazar otra vez su despedida. Hace dos semanas que ha vuelto a la competición con los objetivos definidos y un calendario selectivo. Está en alerta la Caja Mágica ante un eventual adiós de Rafa, que advirtió en la previa que afrontaba su última participación en la capital ibérica. Sin embargo, su producción se mantiene vigente y sueña con conquistar el campeonato por sexta vez en su carrera. Naturalmente, cada partido puede ser el último. Así se lo toma el de oriundo de Manacor y su público, que en cada presentación, y en cada punto quiere demostrar que todavía está vigente.

“Es mucho tiempo sin competir y me cuesta”, dijo el mallorquín luego del triunfo. Y continuó: “Vamos a ver cómo nos levantamos el martes. Estoy disfrutando muchísimo de jugar aquí. Todos estos minutos en pista tienen un valor enorme para mí, también a nivel emocional”. Frente a Jiri Lehecka tendrá una nueva función. Y sus fanáticos aguardan por una nueva victoria.