8 frases del Tata Martino tras el empate del Inter Miami: de la “telenovela” por el escándalo contra Rayados a la vuelta de Messi y la dura autocrítica

Inter Miami - Colorado

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, concedió una conferencia de prensa posterior al empate contra Colorado Rapids por la fecha 7 de la Major League Soccer (MLS) en la que realizó una fuerte autocrítica de su equipo, como también palpitó el partido de vuelta contra Rayados de Monterrey por la Concachampions en medio de un ambiente espeso por las acusaciones formuladas a él y Lionel Messi por parte del elenco mexicano.

En diálogo con los periodistas, el Tata evitó profundizar en lo sucedido en aquel duelo, luego de que un integrante del cuerpo técnico latinoamericano declaró ser insultado por el DT: “Respecto a esto no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho comentarios”. Luego, fue consultado sobre si era una motivación extra enfrentarlos después de los recientes dichos y, mientras negaba con la cabeza, intentó esquivar la pregunta: “Del partido del miércoles, nada”.

Más adelante, un reportero quiso indagar en por qué llamaba el encuentro como una “revancha” y Martino se explayó: “De donde vengo cuando jugas dos partidos, el primero es la ida y el segundo es la revancha. Nada que ver con estas cuestiones, no va por ahí, no me interesa. Vamos a jugar un partido, si lo ganamos seguiremos y si perdemos nos volveremos a casa. Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es la idea nuestra”.

En referencia a ese duelo, manifestó que la intención es que Messi vuelva a ser titular: “La idea sería que sí, pero recién lleva 45 minutos. Entendemos también la exigencia del partido que viene. Lo más importante es que se sintió bien, hizo un gol y participó en el segundo”. Además, señaló sobre su evolución: “Es tal cual lo esperábamos. Sabíamos que era un riesgo que juegue el primer partido con Monterrey. Estaba planificado que juegue unos minutos hoy. Se sintió bien. Esto ayuda para llegar con más confianza, sobre todo respecto a la lesión, para la revancha en Monterrey”.

Gerardo Martino se lamentó no poder llevarse la victoria contra Colorado Rapids (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Por otro lado, realizó una dura autocrítica después de haber remontado el duelo y ceder el empate en un mal retroceso defensivo: “Es una pena resignar dos puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino. En el minuto 87, ganando 2-1, no es habitual que nos agarren de contragolpe. Es propio de no tener lectura del partido, de no tener la gente de frente”.

“Si bien la pelota la perdimos en el lado izquierdo, el gol lo hicieron del lado derecho. Entonces, cuando vos revisas y empezas a ver tantos jugadores delante de la línea de la pelota y pocos jugadores para jugar de frente y evitar la salida rápida del rival, hay una lectura equivocada del partido, del tiempo de juego, de que vamos ganando, de que lo dimos vuelta. Hay que ser más inteligentes para cerrar los partidos”, analizó.

En este sentido, lamentó la ausencia de nombres rutilantes por lesión: “Hay una palabra que es experiencia. No se compra. Tiene que ver con el aprendizaje en la cantidad de partidos que alguien va jugando. Por eso, intentamos armar el plantel que hoy no podemos gozar para que tengamos en partidos de esta naturaleza gente con más roce internacional, experiencia, que entiendan qué es lo que van a jugar, que comete menos errores. Esto lo dije el año pasado, cuando por diferentes motivos se apresuran los tiempos de los chicos de 20/21 años no es bueno”.

Inter Miami volverá a las canchas este miércoles desde las 23:30 (hora argentina) ante Rayados en Monterrey por el cruce de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, en el que deberá remontar la caída 2-1 registrada en la ida. Luego, el próximo sábado se medirá desde las 21:30 a Sporting Kansas City como visitante por la MLS.