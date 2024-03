4 frases de Cuti Romero: su postulación a los Juegos Olímpicos, especial elogio a Garnacho y la gran diferencia entre la selección y el resto

Cristian Romero sobre los Juegos Olímpicos y Alejandro Garnacho

La importancia que Cristian Romero se ganó dentro de la selección argentina se nota en cada partido cuando recibe la confianza de Lionel Scaloni. El surgido en Belgrano de Córdoba no era convocado cuando se realizó el cambio de entrenador y a base de esfuerzo se convirtió en una pieza importante de la zaga central junto a Nicolás Otamendi. De gran presente en el Tottenham Hotspur, el defensor se encargó de tocar diversos temas en la antesala del choque frente a Costa Rica en Los Ángeles.

Como cada integrante de la Scaloneta, lo primero que hizo el Cuti fue destacar la cuestión grupal y la convivencia puertas adentro en cada concentración. “La verdad que con la misma ilusión de gente, las mismas ganas de hacerlo bien en el club para poder estar acá. Hay un grupo hermoso y competitivo, así que nos queda seguir llevando la camiseta a lo más alto más allá de haber conseguido todo. Ojalá si tengo la posibilidad de que me quedan varios años acá quiero llevar este escudo de nuevo a lo más alto”, arrancó en charla con TyC Sports.

Además, cuando fue consultado sobre si quiere estar en París 2024 representando a Argentina como uno de los futbolistas encima de los 23 años no dudó. “Nunca tuve la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos. Todo lo que sea para la Selección obviamente que me encantaría estar. Obviamente no depende de mí y si Masche quiere llevarme obviamente que estoy disponible”, reveló Cristian con ganas de colgarse la medalla dorada del cuello.

El Cuti abrió el marcador frente a El Salvador (Foto: AP)

El Cuti cada vez gana más experiencia en la Premier League y en diversas ocasiones tuvo que enfrentar a Alejandro Garnacho, quien últimamente es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni: “Le va a dar mucho a esta Selección, no es fácil adaptarse a este grupo pero lo veo muy bien y no tengo dudas que a futuro le va a dar muchísimo a la Selección. Queremos que se adapte lo más rápido posible. Es muy tímido la verdad pero lo veo muy bien y con un futuro enorme. Depende hasta dónde él quiera llegar, pero el potencia está a la vista”.

Para cerrar, Romero trazó un paralelismo entre otras grandes selecciones del planeta y la Albiceleste que le llamó la atención. “Acá somos familia y te preguntás cuánto tiempo falta para estar todos juntos. Ves otras selecciones que los grupos se vuelven porque están peleando la liga o porque el técnico tiene miedo a que se lesionen. Yo veo acá que a Licha le dicen que se tiene que volver antes y estoy seguro que le dice que no. Cualquiera de nosotros. Es algo de admirar”, concluyó.

Vale recordar que los dirigidos por Lionel Scaloni regresarán a la acción este martes desde las 23:50 (hora argentina) contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.